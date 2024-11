teamLab Planets TOKYO passa por uma grande expansão: uma enorme “Floresta do Atletismo” e muito mais serão inaugurados em 22 de janeiro de 2025

teamLab, Existence in the Flow Creates Vortices, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Window to the Universe where Little People Live, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, A Musical Wall where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Table where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest, Courtesy teamLab Forest, Fukuoka (c) teamLab

teamLab, Sliding through the Fruit Field, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Balance Stepping Stones in the Invisible World, Courtesy teamLab Borderless, Odaiba (c) teamLab

teamLab, Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--O “teamLab Planets TOKYO DMM” em Toyosu, Tóquio (denominado aqui teamLab Planets), apresentará uma expansão em grande escala em 22 de janeiro de 2025.

A expansão aumenta a área do teamLab Planets em 1,5 vezes, introduzindo um amplo espaço com o tema de projetos educacionais. As novas adições incluem o Athletic Forest, um espaço atlético criativo multidimensional e complexo; o Catching and Collecting Extinct Forest, onde os visitantes podem capturar e estudar animais extintos; e o Future Park, um espaço colaborativo para cocriação. Mais de 10 novas obras de arte serão exibidas nesses espaços.

Além disso, será criada uma nova Sketch Factory, permitindo que os visitantes levem para casa produtos originais (como crachás de lata, toalhas de mão, camisetas, sacolas e artesanato em papel) com os desenhos que criarem nos espaços de arte. Além disso, as áreas externas também passarão por uma grande renovação.

Os ingressos para visitas até fevereiro de 2025 já estão disponíveis para compra no site oficial.

*Ao contrário da Área de Água e do Jardim existentes, onde os visitantes experimentam as obras de arte descalços, os visitantes do Athletics Forest, do Catching and Collecting Extinct Forest e do Future Park explorarão os espaços tridimensionais complexos usando sapatos confortáveis.

ATHLETICS FOREST

O Athletics Forest é um espaço atlético criativo baseado no conceito de entender o mundo por meio do corpo e pensar sobre o mundo tridimensionalmente. As pessoas mergulham todo o seu corpo no espaço tridimensional complexo e fisicamente desafiador do mundo interativo.

“Os seres humanos percebem o mundo com seus corpos e pensam com seus corpos. Quando você explora um mundo complexo e tridimensional com seu próprio corpo, percebe fisicamente o mundo em três dimensões e, por sua vez, seus pensamentos também se tornam tridimensionais. Iniciamos este projeto, Athletics Forest, com a esperança de aprimorar o pensamento tridimensional e em dimensões superiores.

Diz-se que a consciência espacial está correlacionada com inovação e criatividade. Cresci em uma área rural e brincava nas montanhas, mas na sociedade e nas escolas de hoje, o corpo permanece estático. Acho que as cidades estão cercadas em excesso por informações planas, como livros, TV e telas de smartphones. Foi por isso que criamos um espaço tridimensional que exige intensamente o corpo físico. É um espaço onde as pessoas podem perceber a arte com seus corpos”.

– Toshiyuki Inoko, fundador da teamLab

Leia mais sobre o conceito do Athletics Forest:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Esferas saltitantes de rotação rápida na Caterpillar House

teamLab, 2020-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Rapidly Rotating Bouncing Sphere é um espaço composto de esferas nas quais as pessoas podem pular. As esferas giram em alta velocidade, mas quando as pessoas se aproximam delas, elas param de girar e se tornam mais fáceis de pisar.

Universo com vários saltos

teamLab, 2018-, Instalação digital interativa, som: DAISHI DANCE

O Multi Jumping é uma superfície flexível na qual as pessoas podem pular e afundar ou pular mais alto do que o normal.

Escalada aérea em um bando de pássaros coloridos

teamLab, 2018-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Aerial Climbing é um espaço onde barras horizontais de cores variadas são suspensas por cordas e flutuam tridimensionalmente no ar. As pessoas usam essas barras para navegar pelo espaço em pleno ar em três dimensões, tentando não cair.

Pedras de equilíbrio no mundo invisível

teamLab, 2020-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

As Balance Stepping Stones são pedras que mudam interativamente quando uma pessoa pisa nelas, emitindo uma cor e um tom que afetam o espaço. Quando uma pessoa pisa em uma pedra, ela balança de várias maneiras.

Globo invertido Graffiti Nature – Lista vermelha

teamLab, 2016-, Instalação digital interativa, som: Hideaki Takahashi

Todas as várias criaturas desenhadas por todos vivem no globo invertido. Pinte uma criatura no papel fornecido e veja a imagem que você desenhou ganhar vida e se mover à sua frente.

Deslizando pelo campo de frutas

teamLab, 2016-, Instalação digital interativa

Vários tipos de frutas estão crescendo na encosta. As bolas também estão pulando. Os visitantes se tornam a luz do sol e deslizam pela encosta.

PEGANDO E COLETANDO A FLORESTA

O Catching and Collecting Forest é um espaço de aprendizado baseado no conceito de Catch, Study, Release, no qual as pessoas exploram o mundo com seus corpos, descobrindo, capturando e ampliando seus interesses com base no que capturam. Os visitantes exploram com seus smartphones, capturam várias criaturas, estudam-nas e criam seu próprio livro de coleção.

A Catching and Collecting Forest no teamLab Planets é uma floresta de extinção. É uma floresta de animais extintos.

“Explorar fisicamente com outras pessoas, descobrir e capturar algo, e então aproveitar a oportunidade para expandir os interesses com base no que foi capturado. Isso é algo que temos feito naturalmente ao longo da longa trajetória da história humana.

Para a humanidade, os atos de capturar e coletar são divertidos, educativos e parte da vida”.

- Toshiyuki Inoko, fundador da teamLab

Leia mais sobre o conceito de Catching and Collecting Forest:

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Pegando e coletando a floresta extinta

teamLab, 2020, Instalação digital interativa, Infinito, Som: Hideaki Takahashi

Dependendo da estação, diferentes animais vivem nessa floresta e nesse oceano que mudam com o fluxo do tempo real. Quando você toca em um animal, ele se vira para você ou foge.

Baixe o aplicativo para smartphone Catching and Collecting Forest.

Ao usar a câmera do smartphone para observar um animal em movimento no espaço e disparar uma Study Arrow no animal na visão da câmera, a seta sai do telefone para o espaço real. Quando a Study Arrow atinge o animal, ele desaparece do espaço e é adicionado à coleção do seu smartphone. As informações sobre os animais que você capturar serão armazenadas no livro de coleções do aplicativo.

Quando você desliza um animal capturado em direção a um local que pode ser visto na câmera do aplicativo, o animal é liberado e retorna para esse local.

FUTURE PARK

O Future Park é um projeto educacional baseado no conceito de criação colaborativa (cocriação). É um parque de diversões onde as pessoas podem se divertir criando o mundo livremente com outras pessoas. Uma obra de arte ganha vida por meio do processo de criação de algo em conjunto com outras pessoas. À medida que as pessoas continuam a cocriar, a obra de arte evolui infinitamente.

Leia mais sobre o conceito do Future Park:

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Mundo de Esboço Umwelt

teamLab, 2025, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Pinte um avião, uma borboleta ou um falcão no papel fornecido e veja a imagem que você desenhou aparecer tridimensionalmente, voando pelo mundo à sua frente. Se você tocá-los, eles aceleram ou voam para longe.

Uma mesa onde vivem pessoas pequenas

teamLab, 2017-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Esta é uma parede musical onde vivem pessoas pequenas. Quando selos de vários formatos, como cogumelos, celeiros de ovelhas ou longos bastões de gelo, são fixados na parede, esses objetos aparecem no mundo das pessoas pequenas. As pessoas pequenas percebem esses objetos e começam a pular neles.

Uma parede musical onde as pessoas pequenas vivem

teamLab, 2017-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Esta é uma parede musical onde vivem pessoas pequenas. Quando selos de vários formatos, como cogumelos, celeiros de ovelhas ou longos bastões de gelo, são fixados na parede, esses objetos aparecem no mundo das pessoas pequenas. As pessoas pequenas percebem esses objetos e começam a pular neles.

Uma janela para o universo onde vivem as pessoas pequenas

teamLab, 2022-, Instalação digital interativa, Som: teamLab

Esta é uma janela para o universo onde vivem as pessoas pequenas. Você pode criar uma imagem desenhando linhas com uma caneta de luz ou criando formas com um carimbo de luz. Cada linha tem um poder especial, dependendo de sua cor, e influencia o mundo das pessoas pequenas. As formas criadas pelos carimbos de luz aparecem no mundo das pessoas pequenas e começam a se mover.

ARTE

O Athletic Forest também contará com duas novas instalações artísticas: Abstração autônoma e Existência no fluxo cria vórtices.

Abstração autônoma

teamLab, 2022-, Instalação digital interativa, infinita, som: teamLab

Abstração autônoma.

Os pontos de luz piscam e mudam de cor em ciclos exclusivos de cada ponto. Um fenômeno de ordem espontânea ocorre entre os pontos que estão próximos uns dos outros, e suas tonalidades e o ritmo em que piscam gradualmente se sincronizam.

Existência no fluxo cria vórtices

teamLab, 2022, Instalação digital interativa, Infinito, Som: teamLab

Os vórtices são criados atrás das pessoas quando elas sobem contra o fluxo. Embora um vórtice seja estável, ele está constantemente se movendo e inchando como uma poderosa forma de vida.

FÁBRICA DE DESENHOS

Esta é uma fábrica onde as criaturas que você desenha podem ser transformadas em um item original (crachá de lata, toalha de mão, camiseta, sacola ou artesanato em papel) e levadas para casa.

Faça um pedido na Sketch Factory com seu desenho de Inverted Globe Graffiti Nature e Sketch Umwelt World, e o desenho aparecerá dentro da Sketch Factory e começará a se movimentar. Quando o desenho entrar na impressora, a produção começará e ele se transformará em um crachá de lata, toalha de mão, camiseta, sacola ou papercraft.

*Para experimentar a Sketch Factory e comprar produtos, é necessário entrar no teamLab Planets.

Conceito do teamLab Planets

Junto com os outros, mergulhe todo o seu corpo, perceba com o seu corpo e torne-se um com o mundo

O teamLab Planets é um museu onde você caminha pela água e um jardim onde você se torna um com as flores. Ele é composto por 4 espaços de obras de arte em grande escala e 2 jardins criados pelo coletivo de arte teamLab.

As pessoas ficam descalças e mergulham seus corpos inteiros nas vastas obras de arte junto com outras pessoas. As obras de arte mudam com a presença das pessoas, obscurecendo a percepção dos limites entre o eu e as obras. As outras pessoas também criam mudanças nas obras de arte, diluindo os limites entre elas e as obras e criando uma continuidade entre o eu, a arte e os outros.

Site oficial: teamlab.art.planets

Sobre o teamLab Planets

Um museu de arte internacionalmente aclamado e mundialmente popular.

Na classificação de pesquisa anual do Google “Year in Search 2023”, o teamLab Planets foi classificado entre os cinco primeiros na categoria “Museus de arte mais populares do mundo” (*1). Em meio a museus globais com mais de um século de história, o teamLab Planets é o único museu do Japão a entrar na lista. Além disso, o teamLab Planets também ganhou o prêmio “Asia's Leading Tourist Attraction 2023” (*2) do World Travel Awards, geralmente considerado o Oscar do setor de viagens, tornando-se a primeira atração japonesa a ganhar esse prêmio.

*1 “Estes foram os museus mais populares do mundo, segundo o ‘Year in Search‘ do Google”. artnet. 20 de dezembro de 2023.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 “Atração Turística Líder da Ásia em 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Japão”.

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informações para visitantes

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tóquio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tóquio)

O teamLab Planets em Toyosu, Tóquio, é convenientemente acessível a partir de destinos turísticos populares como Odaiba, Tsukiji Market e Ginza.

Horário de funcionamento: Diariamente das 9h às 22h

*31 de dezembro (terça-feira) a 2 de janeiro (quinta-feira): 9h - 21h

*17 de janeiro (sexta) - 18 de janeiro (sábado), 21 de janeiro (terça) - 9h - 16h

Fechado em: 7 de novembro (qui), 2 de dezembro (seg) - 13 de dezembro (sex), 20 de janeiro (seg) e 6 de fevereiro (qui)

*Observe que o museu estará fechado de 2 de dezembro (seg) a 13 de dezembro (sex) para reformas.

*A última entrada é uma hora antes do fechamento.

*O horário de funcionamento está sujeito a alterações.

*Consulte nosso site oficial para saber os preços dos ingressos.

Loja de ingressos do teamLab Planets TOKYO DMM

https://teamlabplanets.dmm.com

Kit de imprensa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.