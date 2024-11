teamLab Planets TOKYO ondergaat een grote uitbreiding: massief “Athletic Forest” en andere ruimtes gaan open op 22 januari 2025

teamLab, Existence in the Flow Creates Vortices, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Window to the Universe where Little People Live, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, A Musical Wall where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Table where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest, Courtesy teamLab Forest, Fukuoka (c) teamLab

teamLab, Sliding through the Fruit Field, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Balance Stepping Stones in the Invisible World, Courtesy teamLab Borderless, Odaiba (c) teamLab

teamLab, Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--"teamLab Planets TOKYO DMM" in Toyosu, Tokio (hierna als 'teamLab Planets' aangeduid) onthult op 22 januari 2025 een grootschalige uitbreiding.

Deze uitbreiding vergroot de zone van teamLab Planets anderhalve keer, met de introductie van een uitgebreide ruimte op basis van thema's rond leerrijke projecten. De nieuwe toevoegingen zijn Athletic Forest, een complexe, multidimensionele creatieve atletische ruimte; Catching and Collecting Extinct Forest, waar bezoekers uitgestorven dieren kunnen vangen en bestuderen; en Future Park, een samenwerkingsruimte voor co-creatie. In deze ruimtes zijn meer dan 10 nieuwe kunstwerken te zien.

Verder wordt een nieuwe Sketch Factory tot stand gebracht, waar bezoekers originele producten vinden om naar huis mee te nemen (zoals tinnen badges, handdoeken, T-shirts, draagtassen en voorwerpen van gevouwen papier) gemaakt op basis van de tekeningen die zij in de kunstwerkruimtes creëren. Ook de buitenzones worden aan een grondige vernieuwing onderworpen.

Tickets voor een bezoek tot februari 2025 zijn nu op de officiële website te koop verkrijgbaar.

* In tegenstelling tot de bestaande Water Area en Garden, waar bezoekers de kunstwerken op hun blote voeten ervaren, verkennen bezoekers in Athletics Forest, Catching and Collecting Extinct Forest en Future Park de complexe, driedimensionele ruimtes met comfortabele schoenen aan.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest is een creatieve atletische ruimte gebaseerd op het concept van begrip van de wereld via het lichaam e driedimensionaal nadenken over de wereld. De mensen dompelen hun hele lichaam onder in de complexe en lichamelijk uitdagende driedimensionele ruimte van de interactieve wereld.

“Mensen ervaren de wereld met hun lichaam en denken met hun lichaam. Als u een complexe, drieedimensionele wereld met uw eigen lichaam verkent, ervaart u de wereld op driedimensionele wijze en uw gedachten worden op hun beurt driedimensioneel. We begonnen dit project, Athletics Forest, met de hoop het driedimensionele en hoger-dimensionele denken te bevorderen.

Ruimtelijk bewustzijn zou met innovatie en creativiteit verband houden. Ik ben in een landelijk gebied opgegroeid en speelde in de bergen, maar in de maatschappij en de scholen van vandaag is het lichaam stationair. Volgens mij zijn steden in te grote mate omringd door vlakke informatie zoals boeken, tv en de schermen van smartphones. Daarom creëerden we een driedimensionele ruimte die heel veel van het fysieke lichaam vraagt. Het is een ruimte waar mensen kunst met hun fysieke lichaam kunnen ervaren."

- Toshiyuki Inoko, oprichter van teamLab

Meer informatie over het concept van Athletics Forest:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House

teamLab, 2020-, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Rapidly Rotating Bouncing Sphere is een ruimte die bestaat uit bollen waar de mensen op kunnen springen. De bollen draaien met een hoge snelheid, maar wanneer iemand een bol benadert, dan stopt de bol met draaien en wordt het makkelijker om erop te stappen.

Multi Jumping Universe

teamLab, 2018-, interactieve digitale installatie, geluid: DAISHI DANCE

Multi Jumping is een flexibel oppervlak waarop mensen kunnen springen, en erin kunnen wegzinken of hoger dan normaal kunnen springen.

Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds

teamLab, 2018-, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Aerial Climbing is een ruimte waar horizontale staven in verschillende kleuren aan touwen zijn opgehangen en driedimensioneel vrij in de lucht zweven. De mensen gebruiken de staven om door de ruimte in het midden van de lucht te navigeren via drie dimensies, waarbij ze proberen om niet te vallen.

Balance Stepping Stones in the Invisible World

teamLab, 2020-, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Balance Stepping Stones zijn stapstenen die op interactieve wijze veranderen wanneer iemand erop stapt, waarbij ze een kleur en een tint uitzenden die de ruimte beïnvloedt. Wanneer iemand op een steen stapt, dan wiebelt die op verschillende wijzen.

Inverted Globe Graffiti Nature - Rode lijst

teamLab, 2016-, interactieve digitale installatie, geluid: Hideaki Takahashi

Alle mogelijke creaturen die door iedereen werden getekend,leven in de geïnverteerde globe. Kleur een creatuur op het vel papier dat u krijgt en zie hoe de tekening die u hebt getekend voor uw ogen tot leven komt en beweegt.

Sliding through the Fruit Field

teamLab, 2016-, interactieve digitale installatie

Op de helling groeien verschillende soorten fruit. Er stuiteren ook ballen in het rond. De bezoekers worden het zonlicht en glijden van de helling.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest is een leerruimte gebaseerd op het concept Catch, Study, Release, waarin mensen de wereld met hun lichaam verkennen en er ontdekken, vangen en hun interesses verruimen op basis van wat zij vangen. De bezoekers verkennen met hun smartphone, ze vangen diverse creaturen, bestuderen die en creëren hun eigen verzamelboek.

De Catching and Collecting Forest van teamLab Planets is een woud van uitsterving. Het is een woud van uitgestorven dieren.

“Fysiek verkennen samen met anderen, iets ontdekken en het vangen, en daarna de kans benutten om de interesses te verruimen op basis van wat werd gevangen. Dit is wat we op natuurlijke wijze sinds mensenheugenis altijd al hebben gedaan.

Voor de mensheid is vangen en verzamelen leuk, leerrijk en deel van het leven."

- Toshiyuki Inoko, oprichter van teamLab

Meer informatie over het concept van Catching and Collecting Forest:

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab, 2020, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Afhankelijk van het seizoen leven er verschillende dieren in dit woud en deze oceaan, die veranderen volgens het verloop van de werkelijkheid. Wanneer u een dier aanraakt, zal het zich naar u toe keren om u aan te kijken ofwel weglopen.

Download de smartphone-app Catching and Collecting Forest.

Als u de camera van uw smartphone gebruikt om naar een dier te kijken dat zich in de ruimte verplaatst en een Study Arrow naar het dier in het bereik van de camera afvuurt, vliegt de pijl van uw smartphone weg in de werkelijke ruimte. Wanneer de Study Arrow het dier bereikt, verdwijnt het uit de ruimte en wordt aan de verzameling van uw smartphone toegevoegd. Informatie over de dieren die u vangt, wordt in het verzamelboek van de app opgeslagen.

Als u een gevangen dier naar een locatie veegt, dan kunt u in de camera van de app zien dat het dier wordt vrijgelaten en naar die locatie terugkeert.

FUTURE PARK

Future Park is een leerrijk project gebaseerd op het concept van collaboratieve creatie (co-creatie). Het is een amusementpark waar mensen plezier beleven door de wereld samen met anderen vrij te creëren. Een kunstwerk komt tot leven via het proces van mensen die samen met anderen iets creëren. Omdat de mensen verder blijven co-creëren, evolueert het kunstwerk eindeloos.

Meer informatie over het concept Future Park:

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World

teamLab, 2025, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Kleur een vliegtuig, vlinder of havik op het vel papier dat u krijgt en zie hoe de tekening die u hebt gemaakt op driedimensionele wijze verschijnt om door de wereld voor u te vliegen. Als u de vliegende schepsels aanraakt, versnellen ze of vliegen ze weg.

A Table where Little People Live

teamLab, 2013-, interactirve digitale installatie

Dit is een tafel waar kleine mensen vertoeven. Als u iets op de tafel zet of legt, bijvoorbeeld uw hand, dan zullen de kleine mensen erop springen. Afhankelijk van de vorm van de voorwerpen die u op de tafel zet of legt, zullen de kleine mensen glijden, springen of klimmen.

A Musical Wall where Little People Live

teamLab, 2017-, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Dit is een muzikale wand waar kleine mensen vertoeven. Als er modellen van verschillende vormen op de wand worden bevestigd, bijvoorbeeld paddenstoelen, schaapstallen of lange ijslolly's, dan verschijnen deze voorwerpen in de wereld van de kleine mensen. De kleine mensen merken die op en beginnen erop te springen.

A Window to the Universe where Little People Live

teamLab, 2022-, interactieve digitale installatie, geluid: teamLab

Dit is een venster naar het universum waar kleine mensen vertoeven. U kunt een tekening maken door met een lichtpen lijnen te trekken of vormen met een lichtmodel creëren. Elke lijn heeft een speciale kracht, afhankelijk van de kleur ervan, en beïnvloedt de wereld van de kleine mensen. De vormen gecreëerd door de lichtmodellen verschijnen in de wereld van de kleine mensen en beginnen te bewegen.

KUNST

De Athletic Forest telt ook twee nieuwe kunstinstallaties: Autonomous Abstraction en Existence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab, 2022-, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: teamLab

Autonomous abstraction.

De lichtstippen knipperen en veranderen van kleur in cycli die voor elke stip uniek zijn. Er treedt een spontaan orderfenomeen op tussen stippen die dicht bij elkaar zijn, en hun kleurtinten en het ritme waarmee ze knipperen gaan geleidelijk synchroniseren.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab, 2022, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: teamLab

Wervelkolken ontstaan achter mensen die tegen de stroom in gaan. Hoewel een wervelkolk standvastig is, gaat het net als een krachtige levensvorm constant bewegen en aanzwellen.

SKETCH FACTORY

Dit is een fabriek waar de creaturen die u tekent in een origineel item (tinnen badge, handdoek, T-shirt, draagtas of voorwerp van gevouwen papier) kunnen worden omgezet, dat u naar huis kunt meenemen.

Plaats een bestelling bij de Sketch Factory met uw tekening uit Inverted Globe Graffiti Nature en Sketch Umwelt World, en de tekening verschijnt in de Sketch Factory en begint zijn verloop af te leggen. Wanneer de tekening eraan komt, begint de printerproductie en wordt de tekening omgezet in een tinne badge, een handdoek, een T-shirt, een draagtas of een voorwerp van gevouwen papier.

* Om Sketch Factory te gebruiken en producten te kopen, is toegang tot teamLab Planets vereist.

Concept van teamLab Planets

Dompel uw hele lichaam onder samen met anderen, beleef uw lichaam en word een met de wereld

teamLab Planets is een museum waar u door water kunt lopen, en door een tuin waar u één wordt met de bloemen. Het omvat 4 grootschalige kunstwerkruimtes en 2 tuinen gecreëerd door het kunstcollectief teamLab.

De mensen lopen blootsvoets en dompelen hun hele lichaam onder in de omvangrijke kunstwerken, samen met anderen. De kunstwerken veranderen onder de aanwezigheid van mensen, waarbij de perceptie van grenzen tussen het zelf en de werken vertroebelt. Andere mensen creëren ook wijzigingen aan de kunstwerken, waardoor de grenzen tussen henzelf en de werken vertroebelen, en een continuïteit ontstaat tussen het zelf, de kunst en de anderen.

Officiële website: teamlab.art.planets

Over teamLab Planets

Een internationaal geprezen kunstmuseum dat over de hele wereld populair is.

In de rangschikking van Google's jaarlijkse onderzoek “Year in Search 2023” stond teamLab Planets in de top 5 van de “populairste kunstmusea ter wereld (*1). Temidden mondiale musea met meer dan een eeuw geschiedenis, is teamLab Planets het enige museum van Japan dat in deze lijst is geraakt. Bovendien won teamLab ook de award “toonaangevende toeristische attractie 2023 van Aziê”(*2) van de World Travel Awards, vaak beschouwd als de Oscars van de reissector, waarmee dit de eerste Japanse attractie is die deze onderscheiding wint.

*1 “Dit zijn de populairste musea ter wereld volgens Google's 'Year in Search.“ artnet. 20 december 2023.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 “teamLab Planets TOKYO DMM, Japan, de toonaagevende toeristische attractie 2023 van Azië.”

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informatie voor bezoekers

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio)

teamLab Planets in Toyosu, Tokio, is vlot bereikbaar vanuit populaire toeristische bestemmingen zoals Odaiba, Tsukiji Market en Ginza.

Openingsuren: elke dag van 9.00u tot 22.00u

*31 december (di.) - 2 januari (do.): 9.00u a.m. tot 9.00u p.m.

*17 januari (vr.) - 18 januari (za.), 21 januari (di.) - 9.00u tot 16.00u

Gesloten op: 7 november (do.), 2 december (ma.) - 13 december (vr.), 20 januari (ma.) en 6 februari (do.)

*Merk op dat het museum van 2 december (ma.) tot 13 december (vr.) wegens renovatiewerken gesloten zal zijn.

*De ingang is toegestaan tot uiterlijk één uur voor sluitingstijd.

*De openingsuren kunnen aan veranderingen onderworpen worden.

*Raadpleeg onze officiële website voor de prijzen van de tickets.

Ticketwinkel van teamLab Planets TOKYO DMM

https://teamlabplanets.dmm.com

Perskit

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

