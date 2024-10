BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group ('Trailstone'), een wereldwijd technologie- en energiebedrijf, kondigde vandaag aan dat het een innovatieve hedgeovereenkomst heeft gesloten met Nuveen Infrastructure, een van 's werelds toonaangevende investeringsmanagers in duurzame energie.

Deze nieuwe samenwerking ondersteunt een windpark van 48 MW in Italië en is een belangrijke mijlpaal in de langdurige relatie van Trailstone met Nuveen Infrastructure, voorheen Glennmont Partners, die in 2016 van start ging. Het contract bevestigt Trailstone's baanbrekende expertise in op maat gemaakte gestructureerde oplossingen voor hernieuwbare energieproducenten in heel Europa.

Met dit uitgebreide partnerschap zal Trailstone zijn markttoegang, diepgaande expertise en eigen optimalisatieplatform voor hernieuwbare energie inzetten om de inkomsten uit windenergie te maximaliseren.

