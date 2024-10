Společnosti Xsolla a AurumDust zahajují charitativní kampaň Ash of Gods: The Way (Popel bohů: Cesta) na podporu neziskové organizace Games For Change

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, celosvětová společnost zabývající se obchodováním s videohrami, s potěšením oznamuje spolupráci se společností AurumDust, která pracovala na vývoji hry Ash of Gods: The Way. Společnost věnuje 50 % výtěžku z prodeje kompletního vydání hry organizaci Games For Change. Tato kampaň, která potrvá do 31. prosince, podtrhuje poslání společnosti Xsolla spojit radost z hraní her se sílou dávání.

„Hraní není jen o zábavě, je to mocný nástroj pro smysluplnou změnu,“ řekl Chris Hewish, ředitel pro strategii společnosti Xsolla. „Naše partnerství se společností AurumDust podtrhuje naši víru v potenciál her podporovat pozitivní změny. Prostřednictvím této kampaně podporujeme organizaci Games For Change, která se věnuje využívání her k řešení kritických problémů v oblasti vzdělávání, občanské angažovanosti a sociálního dopadu. Získané prostředky půjdou na vývoj interaktivních zážitků, které inspirují ke změně, podporují učení a prosazují lepší svět. Tento cíl je pro nás hluboce osobní a je v souladu s naším závazkem společenské odpovědnosti. Spojení naší vášně pro hraní her s cílem, který souzní s našimi základními hodnotami, umožňuje naší komunitě mít skutečný dopad a zároveň si užívat hry, které mají rádi.“

Prezidentka společnosti Games For Change Susanna Pollack vyjádřila nadšení z tohoto partnerství: „Jsme nadšeni, že můžeme na této kampani spolupracovat se společnostmi Xsolla a AurumDust. V organizaci Games For Change věříme v sílu her a pohlcujících médií, které mohou mít sociální dopad, a tato iniciativa poskytuje hráčům po celém světě jedinečnou příležitost přispět na smysluplné účely a zároveň se zapojit do podmanivé hry, jako je Ash of Gods: The Way. Získané prostředky přímo podpoří naše poslání posilovat tvůrce her, podporovat pedagogy a studenty a inspirovat ke změnám v reálném světě prostřednictvím her.“

Podívejte se na kampaň AurumDust zde: https://x.la/gamesforchange-aog

O společnosti Xsolla

Xsolla je globální společnost zabývající se obchodováním s videohrami, která nabízí robustní a výkonnou sadu nástrojů a služeb určených speciálně pro toto odvětví. Od svého založení v roce 2005 pomohla společnost Xsolla tisícům herních vývojářů a vydavatelů všech velikostí financovat, prodávat, uvádět na trh a zpeněžovat jejich hry po celém světě a na různých platformách. Posláním společnosti Xsolla jako inovativního lídra v oblasti obchodování s hrami je řešit neodmyslitelné složitosti globální distribuce, marketingu a monetizace a pomáhat tak našim partnerům oslovit více zeměpisných oblastí, generovat větší příjmy a vytvářet vztahy s hráči po celém světě. Společnost Xsolla, která sídlí v Los Angeles v Kalifornii a má pobočky v Montrealu, Londýně, Berlíně, Pekingu, Guangzhou, Soulu, Tokiu, Kuala Lumpuru, Raleighu a dalších městech po celém světě, podporuje významné herní tituly, jako jsou Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo a další.

Další informace a podrobnosti naleznete na adrese xsolla.com

Twitter (X): @Xsolla | Facebook: Xsolla | Instagram: @xsollacorp | LinkedIn: Xsolla

O společnosti AurumDust

Společnost AurumDust je videoherní vývojářská firma známá tvorbou tahových taktických projektů s hlubokými příběhovými prvky. Studio bylo založeno v roce 2016 a věnuje se poskytování strhujících herních zážitků a rozšiřování své série na různých platformách.

Další informace jsou k dispozici na adrese: aurumdust.com.

Twitter (X): @AurumDust | Facebook: Ash of Gods | Instagram: @ashofgods

O Games For Change

Organizace Games For Change (G4C) od roku 2004 umožňuje tvůrcům her a inovátorům prosazovat změny v reálném světě – pomocí her a pohlcujících médií pomáhá lidem učit se, zlepšovat jejich komunity a dělat svět lepším. G4C spolupracuje s technologickými a herními společnostmi, neziskovými organizacemi, nadacemi a vládními agenturami na pořádání akcí světové úrovně, veřejných heren, designových výzev a programů pro mládež. G4C podporuje celosvětovou komunitu herních vývojářů, kteří se snaží pomocí her řešit skutečné problémy, od humanitárních konfliktů po změnu klimatu a vzdělávání.

LinkedIn: Games For Change | Twitter (X): @G4C | Facebook: Games For Change

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.