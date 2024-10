Start wspólnej kampanii charytatywnej Xsolla i AurumDust z wykorzystaniem gry Ash of Gods: The Way w celu wsparcia organizacji Games For Change

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, globalna firma prowadząca działalność w obszarze handlu grami wideo, ma przyjemność poinformować o nawiązaniu współpracy z AurumDust, twórcą gry Ash of Gods: The Way. Firma przekaże 50% przychodów ze sprzedaży całej edycji gry na rzecz organizacji Games For Change. Kampania, która potrwa do 31 grudnia, stanowi wyraz misji realizowanej przez Xsolla, by łączyć radość czerpaną z gier z działalnością charytatywną.

– Gry to nie tylko źródło rozrywki, ale również potężne narzędzie, które pozwala na dokonywanie istotnych zmian – powiedział Chris Hewish, dyrektor ds. strategii w Xsolla. – Współpraca z AurumDust obrazuje nasze przekonanie, że gry mogą przyczyniać się do pozytywnych zmian. Za pośrednictwem tej kampanii wspieramy organizację Games For Change, która wykorzystuje gry do rozwiązywania nadrzędnych problemów związanych z edukacją, zaangażowaniem obywateli i oddziaływaniem społecznym. Zebrane środki zostaną przeznaczone na opracowanie interaktywnych doświadczeń inspirujących do zmian, sprzyjających uczeniu się i promujących tworzenie lepszego świata. Jest to ogromnie osobisty cel, który stanowi zarazem wyraz naszego zaangażowania na rzecz gier, którym przyświeca słuszna sprawa odzwierciedlająca nasze podstawowe wartości. Dzięki nim nasza społeczność może wywierać realny wpływ na otoczenie, ciesząc się przy tym wrażeniami z ulubionych gier.

– Ogromnie cieszymy się ze współpracy z Xsolla i AurumDust w ramach tej kampanii. Games For Change wierzy w potencjał gier i imersyjnych mediów w przekonaniu, że są one w stanie przyczyniać się do zmian społecznych. Inicjatywa ta zapewni graczom z całego świata wyjątkową okazję do wniesienia wkładu na rzecz realizacji istotnych celów podczas uczestnictwa w angażujących grach, takich jak Ash of Gods: The Way. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na realizację naszej misji, jaką jest wspieranie twórców gier, nauczycieli i uczniów, a także dostarczanie źródeł inspiracji, by wykorzystywać gry do dokonywania zmian w prawdziwym świecie – powiedziała Susanna Pollack, prezeska Games For Change, entuzjastycznie opowiadając o nawiązanym partnerstwie.

Szczegóły kampanii AurumDust można znaleźć tutaj: https://x.la/gamesforchange-aog

Xsolla

Xsolla to globalna firma zajmująca się handlem grami wideo, posiadająca solidny i wydajny zestaw narzędzi i usług zaprojektowanych specjalnie dla branży gier wideo. Od założenia w 2005 roku Xsolla pomogła tysiącom twórców i wydawców gier różnej wielkości finansować, promować, uruchamiać i zarabiać na swoich grach na całym świecie i na wielu platformach. Misją Xsolla, innowacyjnego lidera handlu grami, jest rozwiązywanie nieodłącznych problemów związanych z globalną dystrybucją, marketingiem i monetyzacją, aby pomóc naszym partnerom dotrzeć do większej liczby obszarów geograficznych, generować większe przychody i tworzyć relacje z graczami na całym świecie. Firma posiada siedzibę główną i jest zarejestrowana w Los Angeles (Kalifornia) oraz posiada biura w Montrealu, Londynie, Berlinie, Pekinie, Kantonie, Seulu, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh i innych miastach na całym świecie. Xsolla obsługuje główne tytuły gier, takie jak Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo i inne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę xsolla.com

AurumDust

AurumDust to twórca gier wideo słynący z opracowywania projektów taktycznych rozgrywanych turami i charakteryzujących się bogatą fabułą. Założone w 2016 r. studio pragnie dostarczać imersyjne doświadczenia z gier i rozwijać swoją sieć na wielu różnych platformach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: aurumdust.com.

Games For Change

Od 2004 r. organizacja Games For Change (G4C) wspiera twórców gier i innowatorów, umożliwiając im przyczynianie się do realnych zmian w świecie z wykorzystaniem gier i imersyjnych mediów, które pomagają uczyć się, wywierają korzystny wpływ na społeczności i umożliwiają kształtowanie lepszego świata. G4C współpracuje z firmami technologicznymi i producentami gier, organizacjami non profit, fundacjami oraz instytucjami rządowymi w celu prowadzenia światowej klasy imprez, ogólnodostępnych salonów gier, konkursów projektowych i programów dla młodzieży. G4C wspiera globalną społeczność twórców gier pracujących nad wykorzystywaniem gier do rozwiązywania prawdziwych wyzwań otaczającego nas świata, od kryzysów humanitarnych po zmianę klimatu i edukację.

