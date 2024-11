Hassana Investment Company et EIG signent un protocole d'accord portant sur une collaboration stratégique pour des projets d'infrastructure et de transition énergétique au Moyen-Orient

RIYAD, Arabie saoudite & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hassana Investment Company (Hassana) et EIG, l'un des principaux investisseurs institutionnels des secteurs de l'énergie et de l'infrastructure à l'échelle mondiale, ont signé un protocole d'accord en vue d'une collaboration sur des projets d'infrastructure et de transition énergétique au Moyen-Orient, par le biais du fonds régional dédié d'EIG, doté d'un milliard de dollars US, et dans lequel Hassana envisage une participation de 250 millions de dollars US en tant qu'investisseur de référence.

Le protocole d'accord souligne l'engagement commun d'EIG et d'Hassana à développer leurs portefeuilles d'investissement locaux et régionaux dans les domaines de l'infrastructure et de la transition énergétique. Grâce à la participation d'investisseurs internationaux et à la stimulation des investissements directs étrangers, ce partenariat entend soutenir les objectifs du plan Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite et contribuer à une transition régionale plus large vers des solutions énergétiques plus propres et durables.

Il a été signé par M. Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly, Président de Hassana, et par M. R. Blair Thomas, PDG d'EIG.

M. Al-Fadly a déclaré : « La société Hassana est ravie de développer son partenariat avec EIG, l'un des leaders des secteurs de l'énergie et des infrastructures dans le monde. Cet accord traduit notre engagement partagé en faveur de l'augmentation des investissements dans les infrastructures et en faveur de la transition énergétique au sein du Royaume d'Arabie Saoudite et dans le reste de la région ».

M. Thomas a pour sa part fait le commentaire suivant : « Nous avons eu le plaisir de travailler en partenariat avec la société Hassana sur le projet Pearl Pipelines au Royaume d'Arabie Saoudite et nous sommes aujourd'hui impatients de franchir un nouveau cap dans nos relations ».

Il a ensuite ajouté : « Nous pensons que la transition énergétique sera l'un des principaux thèmes d'investissement de ces prochaines décennies, et que les grands investisseurs doivent coopérer afin de mettre en place un système énergétique fiable, abordable et durable, dont la société a besoin. C'est précisément ce que nous nous engageons à faire ».

M. Abdulaziz Al-Gudaimi, Conseiller principal et Président des opérations d'EIG dans la région MENA, a précisé : « Hassana et EIG continuent d'améliorer sensiblement la situation énergétique au Moyen-Orient. Grâce au déploiement de capitaux dans des projets innovants de transition énergétique, nous œuvrons pour bâtir un avenir durable, dynamiser l'économie et renforcer l'engagement de la région en faveur de solutions énergétiques propres, pour de nombreuses années ».

À propos de Hassana Investment Company

Hassana Investment Company est le gestionnaire de placement de l'Organisation générale de l'assurance sociale (General Organization for Social Insurance, GOSI). Avec plus de 1,2 trillion de riyals saoudiens (320 milliards de dollars US) d'actifs sous gestion, Hassana gère l'un des plus grands fonds de pension du monde grâce à un portefeuille d'investissements locaux, régionaux et mondiaux bien diversifié parmi les différentes catégories d'actifs.

Hassana a pour objectif d'investir à long terme en utilisant une approche raisonnée, des processus fiables et des talents de premier plan afin de veiller à ce que le portefeuille soit positionné de façon à générer les meilleurs résultats d'investissement et à répondre ainsi aux besoins de retraite futurs de l'ensemble des générations saoudiennes.

Pour en savoir plus, visitez le site : www.hassana.com.sa

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l’énergie et des infrastructures, avec 24,9 milliards de dollars US sous gestion au 30 juin 2024. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 42 années d’existence, EIG a investi plus de 48,6 milliards de dollars US dans le secteur de l’énergie à travers plus de 414 projets ou entreprises dans 44 pays, répartis sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension de premier plan, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation, des fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour plus d'informations, visitez le site www.eigpartners.com.

