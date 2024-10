Mirion Technologies krijgt strategische contracten voor het nieuwe kerncentraleproject Sizewell C in het VK

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE: MIR), een toonaangevende leverancier van geavanceerde oplossingen voor stralingsveiligheid, heeft vandaag aangekondigd dat het twee belangrijke contracten heeft gekregen ter ondersteuning van het Sizewell C-project, een nieuwe energiecentrale van 3,2 gigawatt voor Groot-Brittannië. Met behulp van EDF-expertise en EPR-technologie (European Pressurised Reactor) zal Sizewell C koolstofarme elektriciteit genereren die voldoende is om ongeveer 6 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De ontwikkeling, gevestigd in East Suffolk, zal het ontwerp van de kerncentrale Hinkley Point C weerspiegelen die momenteel in aanbouw is in de regio Somerset.

Als belangrijke leverancier van kerncentrales wereldwijd heeft Mirion Technologies zijn vermogen en toewijding getoond om hoogwaardige, betrouwbare oplossingen te leveren voor cruciale nieuwe energiecentrales.

"We zijn verheugd om deel uit te maken van het Sizewell C-project, een cruciale ontwikkeling in de toewijding aan een duurzame energietoekomst voor het Verenigd Koninkrijk," aldus Loïc Eloy, President, Technologies Group bij Mirion.

De overeenkomst voor levering van elektrische penetratiesystemen (EPS) van oktober 2024 richt zich op cruciale technologie om veilige doorgang van kabels door de wanden van de reactor mogelijk te maken, wat zorgt voor een betrouwbare afdichting en ononderbroken elektrische circuits, zelfs in onverwachte situaties. Mirion EPS-oplossingen helpen de veilige insluiting van het reactorgebouw te garanderen en maken tegelijkertijd de informatiestroom van binnen naar buiten van de reactor mogelijk.

Eerder dit jaar in mei 2024 kreeg Mirion Technologies het contract voor Boron Meter Systems. Deze systemen zijn essentieel voor het meten van de boorconcentratie in water, een kritische factor bij het beheersen van nucleaire reactieniveaus in lichtwaterkerncentrales.

Een doorlopend partnerschap

Dit samenwerkingsverband stelt Mirion Technologies in staat om uitgebreide ervaring in nucleaire technologie te benutten in samenwerking met het Sizewell C-team om het succes en de betrouwbaarheid van deze belangrijke onderneming te garanderen.

"We hebben vertrouwen in Mirions vermogen om topsystemen te leveren die naadloos geïntegreerd kunnen worden met geavanceerde EPR-technologie en die Hinkley Point-ontwerp repliceren," aldus Fernando Tiefensee, Programme Manager bij Sizewell C. "Dit partnerschap onderstreept onze wederzijdse toewijding aan het bevorderen van veilige, betrouwbare energieoplossingen en verstevigt onze rol bij het helpen behalen van de energieopwekkingsdoelen van het Verenigd Koninkrijk."

"We willen onze samenwerking graag voortzetten en bijdragen aan duurzame en betrouwbare energieoplossingen voor de toekomst," voegde Loïc Eloy van Mirion toe.

Over Mirion

Mirion (NYSE: MIR) is een wereldleider op het gebied van stralingsveiligheid, wetenschap en geneeskunde, die innovaties mogelijk maakt die essentiële bescherming bieden en tegelijkertijd het transformatieve potentieel van ioniserende straling in een verscheidenheid aan eindmarkten benutten. De Mirion Technologies-groep levert bewezen stralingsveiligheidstechnologieën die nauwkeurig werken - voor essentieel werk in R&D-laboratoria, kritieke nucleaire faciliteiten en aan de frontlinies. De oplossingen van de Mirion Medical-groep helpen de levering te verbeteren en de veiligheid te waarborgen in de gezondheidszorg, en ondersteunen de gebieden Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie QA, Beroepsmatige Dosimetrie en Diagnostische Beeldvorming. Mirion, met hoofdkantoor in Atlanta (GA – VS), heeft ongeveer 2.800 mensen in dienst en is actief in 12 landen. Meer informatie op mirion.com.

