Xsolla en AurumDust lanceren een liefdadigheidscampagne met Ash of Gods: The Way om Games For Change te steunen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamehandelsbedrijf, kondigt enthousiast een samenwerking aan met AurumDust, de ontwikkelaar van Ash of Gods: The Way. Het bedrijf zal 50% van de opbrengsten uit de verkoop van de volledige editie van de game aan Games For Change schenken. Deze campagne, die nog tot 31 december loopt, illustreert Xsolla's missie om het plezier van het gamen te combineren met de kracht van het geven.

"Gaming is meer dan alleen maar entertainment: het is een krachtige tool om een zinvol verschil te maken," verklaart Chris Hewish, Chief Strategy Officer van Xsolla. "Ons partnerschap met AurumDust benadrukt ons geloof in het potentieel van gaming om positieve veranderingen te bevorderen. Via deze campagne steunen we Games For Change, een organisatie die zich inzet om games te gebruiken om kritieke problemen aan te pakken op gebied van onderwijs, burgerlijk engagement en maatschappelijke impact. De verzamelde fondsen zullen worden aangewend voor het ontwikkelen van interactieve ervaringen die verandering inspireren, het leren bevorderen en een betere wereld promoten. Deze zaak is heel persoonlijk en is in lijn met onze inzet ten behoeve van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door onze passie voor gaming te combineren met een zaak waarin onze kernwaarden weerklinken, kan onze gemeenschap een werkelijke impact hebben terwijl ze genieten van de games waar zij dol op zijn."

Susanna Pollack, voorzitter van Games for Change, uitte haar enthousiasme over het partnerschap: "We zijn bijzonder opgetogen om met Xsolla en AurumDust samen te werken aan deze campagne. Bij Games For Change geloven we in de kracht van games en immersieve media om maatschappelijke impact aan te sturen. Dit initiatief biedt spelers van over de hele wereld een unieke kans om hun steentje bij te dragen aan een zinvolle zaak terwijl ze zich uitleven in een boeiende game zoals Ash of Gods: The Way. De ingezamelde fondsen zullen onze missie steunen om scheppers van games meer mogelijkheden te bieden, onderwijzers en studenten te ondersteunen, en verandering in de werkelijke wereld te inspireren via het medium van gaming."

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogamehandelsbedrijf met een robuuste en krachtige reeks tools en services die speciaal voor de industrie zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en inkomstengeneratie op te lossen om onze partners te helpen meer regio's te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers over de hele wereld op te bouwen. Met het hoofdkantoor en de vestiging in Los Angeles, Californiƫ, en met kantoren in Montreal, Londen, Berlijn, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh en steden over de hele wereld, biedt Xsolla ondersteuning aan grote gametitels zoals Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Over AurumDust

AurumDust is een ontwikkelaar van videogames die bekend staat voor het creƫren van op beurten gebaseerde tactiekprojecten met diepgaande narratieve elementen. Deze studio, opgericht in 2016, legt zich toe op het aanbieden van immersieve gamingervaringen en breidt haar franchise over verschillende platformen uit.

Over Games For Change

Sinds 2004 stelt Games For Change (G4C) gamemakers en vernieuwers in staat om echte veranderingen door te voeren - door games en meeslepende media te gebruiken om mensen te helpen leren, hun gemeenschap te verbeteren en de wereld een betere plek te maken. G4C werkt samen met technologie- en gamebedrijven, non-profitorganisaties, stichtingen en overheidsinstellingen om evenementen van wereldklasse, openbare arcades, ontwerpuitdagingen en jeugdprogramma's te organiseren. G4C ondersteunt een wereldwijde community van gameontwikkelaars die games gebruiken om echte uitdagingen aan te pakken, van humanitaire conflicten tot klimaatverandering en onderwijs.

