China Eastern inaugura la stagione invernale-primaverile 2024 con 1373 voli internazionali e regionali settimanali

Con l'inizio della nuova stagione invernale-primaverile fissato per il 27 ottobre 2024, China Eastern (inclusi Shanghai Airlines e China United) ha annunciato il dispiegamento di 790 aerei passeggeri, con una media giornaliera di circa 3118 voli. Sul fronte internazionale e regionale, la compagnia prevede di operare 1373 voli settimanali, segnando una crescita del 24,68% rispetto all'anno precedente.

Nella nuova stagione, China Eastern aprirà le rotte Wuhan–Osaka e Qingdao–Fukuoka. Le fequenze dei voli da Shanghai Pudong verso Londra London, Heathrow, Sydney, Melbourne e Osaka saranno particolarmente intensificate, insieme a molti altri voli internazionali e regionali. Inoltre, saranno lanciate nuove rotte intercontinentali dirette, tra cui i collegamenti da Hangzhou e Jinan per Sydney. La compagnia manterrà inoltre un'elevata frequenza sui collegamenti diretti Shanghai–Bangkok e Shanghai–Singapore, agevolando i viaggi internazionali grazie anche alle politiche di esenzione dal visto in vari Paesi del Sud-est asiatico.

Per rispondere alle esigenze di viaggio sempre più diversificate dei passeggeri, China Eastern ha introdotto il progetto “Esplora il Mondo: Nuove Rotte Internazionali,” un programma che offre servizi di viaggio integrati, comprensivi di sistemazioni alberghiere, visti, trasporti e coperture assicurative. La compagnia aerea rafforzerà inoltre la cooperazione con i principali partner del settore turistico, ampliando l'offerta di prodotti e servizi aggiuntivi, e sviluppando ulteriormente soluzioni intermodali come “aereo-ferrovia,” “aereo-bus,” e “aereo-nave.”

A partire da settembre 2023, la rete di intermodalità aereo-ferrovia di China Eastern copre già 23 province, 5 regioni autonome e 4 municipalità in tutta la Cina continentale. I passeggeri possono ora scegliere la combo “aereo+treno”, combinando il viaggio in aereo con quello in treno in 47 città principali e 50 aeroporti per un transito agevole in 771 stazioni ferroviarie, per un viaggio senza interruzioni tra i segmenti aerei e 1328 segmenti ferroviari.

Inoltre, come primo operatore globale di aerei C919 prodotti in Cina, China Eastern ha già messo in servizio tutti gli 8 aerei C919 per la nuova stagione, operando su rotte come Shanghai Hongqiao–Chengdu Tianfu, Shanghai Hongqiao–Beijing Daxing, Shanghai Hongqiao–Guangzhou, Shanghai Hongqiao–Xi'an e Beijing Daxing–Xi'an, con una media di 30 voli giornalieri.