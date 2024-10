Xsolla e AurumDust lançam campanha de caridade com Ash of Gods: The Way em apoio à Games For Change

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A Xsolla, empresa global de comércio de videogames, está animada em anunciar uma colaboração com a AurumDust, desenvolvedora do Ash of Gods: The Way. A empresa doará 50% da receita obtida com a venda da edição completa do jogo para a Games For Change. Essa campanha, que vai até 31 de dezembro, destaca a missão da Xsolla de unir a alegria dos jogos com o poder de contribuir.

"Jogos não são apenas entretenimento; são uma ferramenta poderosa para fazer uma diferença significativa", afirmou Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. "Nossa parceria com a AurumDust reforça nossa crença no potencial dos jogos para promover mudanças positivas. Com essa campanha, apoiamos a Games For Change, uma organização dedicada a usar jogos para abordar questões críticas na educação, engajamento cívico e impacto social. Os fundos arrecadados serão destinados ao desenvolvimento de experiências interativas que inspiram mudanças, incentivam o aprendizado e promovem um mundo melhor. Essa causa é muito pessoal e está alinhada ao nosso compromisso com a responsabilidade social. Combinar nossa paixão por jogos com uma causa que ressoa com nossos valores permite que nossa comunidade gere um impacto real enquanto se diverte com os jogos que ama".

A presidente da Games For Change, Susanna Pollack, expressou seu entusiasmo pela parceria: "estamos muito animados em colaborar com a Xsolla e a AurumDust nesta campanha. Na Games For Change, acreditamos no poder dos jogos e das mídias imersivas para promover impacto social, e essa iniciativa oferece uma oportunidade única para que jogadores de todo o mundo contribuam com causas significativas enquanto se divertem em um jogo incrível como o Ash of Gods: The Way. Os fundos arrecadados apoiarão diretamente nossa missão de capacitar criadores de jogos, oferecer suporte a educadores e alunos e inspirar mudanças no mundo real por meio dos jogos".

Confira a campanha da AurumDust aqui: https://x.la/gamesforchange-aog

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentes à distribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Sobre a AurumDust

A AurumDust é uma desenvolvedora de jogos conhecida por criar projetos táticos por turnos com elementos narrativos profundos. Fundada em 2016, o estúdio se dedica a criar experiências de jogo imersivas e expandir sua franquia para várias plataformas.

Para mais informações, acesse: aurumdust.com.

Sobre a Games For Change

Desde 2004, a Games For Change (G4C) tem capacitado criadores de jogos e inovadores a promover mudanças reais, utilizando jogos e mídias imersivas para ensinar, fortalecer comunidades e melhorar o mundo. Em parceria com empresas de tecnologia, organizações sem fins lucrativos, fundações e órgãos governamentais, a G4C organiza eventos de alto nível, arcades públicos, desafios de design e programas voltados para a juventude. A G4C apoia desenvolvedores de jogos no mundo todo que trabalham com jogos para enfrentar questões reais, desde conflitos humanitários até mudanças climáticas e educação.

