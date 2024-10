TotalEnergies : Renouvelables & Hydrogène vert : TE H2, CIP et A.P. Møller Capital s’associent pour un projet à grande échelle au Royaume du Maroc

PARIS & RABAT, Maroc--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE):

Sous la présidence de S.M. le Roi du Maroc Mohammed VI, et de S.E. Emmanuel Macron, Président de la République française, le gouvernement du Royaume du Maroc et TE H2 avec ses partenaires, ont signé un Contrat Préliminaire de Réservation du Foncier pour le projet « Chbika ».

Cet accord va permettre à TE H2, une coentreprise entre TotalEnergies et le Groupe EREN, conjointement avec les deux sociétés danoises, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), par le biais de son fond « Energy Transition Fund », et A.P. Møller Capital, par le biais de son fond « Emerging Markets Infrastructure Fund », de lancer les études d’avant-projet.

Situé près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet « Chbika » vise à construire 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres qui alimenteront la production d’hydrogène vert par électrolyse d’eau de mer dessalée et sa transformation en 200 000 tonnes par an d’ammoniac vert à destination du marché européen. Ce projet constituera la première phase d’un programme de développement visant à créer un centre de production d’hydrogène vert de taille mondiale.

TE H2 et CIP seront en charge du développement de la production des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert et ses dérivés), tandis qu’A.P. Møller Capital développera le port et les infrastructures associées. Ce contrat, une première au Maroc, mettra en valeur le potentiel renouvelable exceptionnel du pays et contribuera au développement économique du Royaume.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Je tiens à remercier les autorités marocaines pour l’attribution du projet « Chbika » et la confiance qu’elles témoignent à notre filiale TE H2 et à nos partenaires. Cet accord s’inscrit dans notre stratégie de développer dans les pays aux ressources renouvelables les plus compétitives tel le Maroc une production exportable en Europe. Grâce à sa proximité géographique et à la qualité de ses ressources éoliennes et solaires, le Maroc dispose en effet des meilleurs atouts pour devenir un partenaire majeur de l’Europe dans l’atteinte des objectifs du Green Deal et TotalEnergies a l’ambition d’y contribuer. »

David Corchia, Directeur général de TE H2, a ajouté : « La signature de ce Contrat Préliminaire de Réservation du Foncier est une première étape décisive pour le lancement de notre programme d’investissement au Maroc. Cela démontre notre engagement à développer des initiatives d’hydrogène vert qui soutiennent la transition énergétique, l’industrialisation et la création d’emplois dans le pays. Le Royaume a le potentiel de fournir une énergie abordable et propre à l’Europe tout en servant son propre développement industriel décarboné. Notre consortium est solide, notre plan global pour le Maroc est très ambitieux, et je me réjouis de renforcer encore notre collaboration avec les autorités locales et les parties prenantes pour poursuivre ce projet prometteur. »

Philip Christiani, Partner chez CIP, a commenté : « Le Maroc est à l’avant-garde de la transition énergétique mondiale, doté de tous les fondamentaux essentiels pour devenir un partenaire clé de l’Europe et du monde dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone. Chez Copenhagen Infrastructure Partners, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de cette initiative avec TE H2 et APMC et d’avoir été sélectionnés pour le développement du premier projet d’hydrogène vert dans le cadre de l’initiative “Offre Maroc”. »

Kim Fejfer, Directeur général d’A.P. Møller Capital, a déclaré : « Nous sommes fiers de franchir cette étape importante dans le développement de l’industrie de l’hydrogène vert au Maroc, en nous appuyant sur la longue histoire du groupe A.P. Møller avec le pays. Développer des infrastructures de transport compétitives fait partie de notre expertise et constitue un élément fondamental des chaînes de valeur de l’hydrogène vert. Nous sommes impatients de faire avancer ce projet en étroite collaboration avec notre solide consortium, les autorités marocaines et les autres parties prenantes. »

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

À propos de TE H2

TE H2 est une co-entreprise formée par TotalEnergies (80 %) et le Groupe EREN (20 %), spécialisée dans le développement et la structuration de projets d’hydrogène vert à grande échelle, localisés sur des sites de classe mondiale bénéficiant de ressources renouvelables exceptionnelles, comme en Afrique du Nord, en Amérique latine ou en Australie. L’équipe d’experts de TE H2 possède un savoir-faire approfondi dans le développement, la construction et l’opération de projets éoliens et solaires à travers le monde. En combinant son expertise technique et son expérience, TE H2 vise à réaliser des projets d’hydrogène vert ayant un impact au niveau mondial et à fournir une énergie abordable, durable, fiable et accessible au plus grand nombre.

À propos de CIP

Fondée en 2012, CIP est aujourd’hui le plus grand gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables en phase de développement et un leader mondial de l’éolien offshore. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur les investissements dans l’éolien offshore et onshore, le solaire photovoltaïque, la biomasse et la valorisation énergétique des déchets, la transmission et la distribution, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et le Power-to-X. Le fonds Energy Transition Fund I (CI ETF I) de CIP est le plus grand fonds dédié à l’hydrogène vert en phase de développement au monde. CIP gère 12 fonds et a jusqu’à présent levé environ 31 milliards d’euros pour des investissements dans l’énergie et les infrastructures associées auprès de plus de 180 investisseurs institutionnels internationaux. CIP compte environ 500 employés et dispose de 14 bureaux dans le monde.

À propos d’A.P. Møller Capital

Fondée en 2017, A.P. Møller Capital est un gestionnaire d’infrastructures à valeur ajoutée, faisant partie du groupe A.P. Møller. A.P. Møller Capital s’appuie sur la réputation, les relations, l’expertise et les valeurs du groupe pour investir dans les secteurs du transport et de l’énergie verte. L’équipe d’A.P. Møller Capital combine notre héritage industriel avec des compétences en capital-investissement et est soutenue par un réseau de partenaires industriels mondiaux et locaux. A.P. Møller Capital gère deux fonds, dont le Emerging Markets Infrastructure Fund II. A.P. Møller Capital a son siège à Copenhague et dispose de bureaux à Dubaï et à Singapour.

Avertissement

Ce document peut contenir des informations ou déclarations prospectives, reposant sur une série de données économiques et de suppositions faites dans un certain contexte conjoncturel, concurrentiel et réglementaire. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes ultérieurement et dépendent d’une série de facteurs de risque. Aucune des entités émettrices de ce communiqué de presse et de leurs filiales ne prend l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou de toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou d’événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans le présent document.