Xsolla et AurumDust lancent une campagne de charité avec Ash of Gods: The Way pour soutenir Games For Change

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société internationale de commerce de jeux vidéo, est heureuse d’annoncer une collaboration avec AurumDust, développeur de Ash of Gods: The Way. La société reversera 50 % des recettes de vente de l’édition complète du jeu à Games For Change. Cette campagne, qui se déroulera jusqu’au 31 décembre, souligne la mission de Xsolla consistant à combiner le plaisir des jeux vidéo avec le pouvoir de la générosité.

« Les jeux vidéo ne sont pas qu’un simple divertissement, ils sont aussi un outil puissant pour faire une différence significative », déclare Chris Hewish, directeur de la stratégie chez Xsolla. « Notre partenariat avec AurumDust souligne notre croyance dans le potentiel du jeu vidéo pour favoriser un changement positif. Grâce à cette campagne, nous soutenons Games For Change, une organisation qui se consacre à l’utilisation des jeux vidéo pour aborder des questions cruciales en matière d’éducation, d’engagement civique et d’impact social. Les fonds collectés serviront à développer des expériences interactives qui inspirent le changement, favorisent l’apprentissage et encouragent un monde meilleur. Cette cause est profondément personnelle et correspond à notre engagement en matière de responsabilité sociale. Combiner notre passion pour les jeux vidéo avec une cause qui résonne avec nos valeurs fondamentales permet à notre communauté d’avoir un impact réel tout en profitant des jeux qu’elle aime. »

Susanna Pollack, présidente de Games For Change, exprime son enthousiasme pour ce partenariat : « Nous sommes ravis de collaborer avec Xsolla et AurumDust dans le cadre de cette campagne. Chez Games For Change, nous croyons au pouvoir des jeux et des médias immersifs pour stimuler l’impact social, et cette initiative offre une occasion unique aux joueurs du monde entier de contribuer à des causes importantes tout en s’engageant dans un jeu captivant comme Ash of Gods: The Way. Les fonds collectés soutiendront directement notre mission visant à donner du pouvoir aux créateurs de jeux vidéo, de soutenir les éducateurs et les étudiants et d’inspirer des changements dans le monde réel par le biais des jeux vidéo. »

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise internationale de commerce de jeux vidéo qui propose un riche éventail d’outils et de services performants spécialement conçus pour l’industrie des jeux vidéo. Depuis sa création en 2005, Xsolla aide des milliers de développeurs et d’éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux dans le monde entier et sur de nombreuses plateformes. En tant que chef de file novateur dans le commerce des jeux, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation de ces produits au niveau mondial afin d’aider ses partenaires à atteindre un nombre plus important de marchés, à générer davantage de recettes et à nouer des relations avec des joueurs du monde entier. Depuis son siège de Los Angeles en Californie et ses bureaux à Montréal, Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh, ainsi que dans de nombreuses autres villes dans le monde, Xsolla soutient les principales marques de jeux tels que Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, entre autres.

À propos d’AurumDust

AurumDust est un développeur de jeux vidéo connu pour créer des projets tactiques au tour par tour avec des éléments narratifs profonds. Fondé en 2016, le studio se consacre à offrir des expériences de jeu immersives et à étendre sa franchise sur plusieurs plateformes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : aurumdust.com.

À propos de Games For Change

Depuis 2004, Games For Change (G4C) a permis aux créateurs de jeux et aux innovateurs de mener des changements dans le monde réel – en utilisant des jeux et des médias immersifs pour aider les gens à apprendre, à améliorer leurs communautés et à rendre le monde meilleur. G4C s'associe à des entreprises de technologie et de jeux, à des organisations à but non lucratif, à des fondations et à des agences gouvernementales pour organiser des événements de classe mondiale, des salles d'arcade publiques, des défis de conception et des programmes pour les jeunes. G4C soutient une communauté mondiale de développeurs de jeux qui utilisent les jeux pour résoudre des problèmes concrets, des conflits humanitaires au changement climatique en passant par l'éducation.

