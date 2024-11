Hassana Investment Company e EIG sottoscrivono un protocollo d'intesa per una collaborazione strategica ai progetti di transizione energetica e infrastrutturale in Medio Oriente

RIYADH, Arabia Saudita e WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hassana Investment Company (Hassana) ed EIG, investitore istituzionale leader nei settori dell'energia e delle infrastrutture a livello globale, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per collaborare a progetti di transizione infrastrutturale ed energetica in Medio Oriente attraverso il fondo regionale dedicato da 1 miliardo di dollari di EIG, di cui Hassana sta valutando la possibilità di diventare investitore principale con un'allocazione fino a 250 milioni di dollari.

Il protocollo d'intesa evidenzia l'impegno comune di EIG e Hassana verso l'espansione dei loro portafogli di investimenti locali e regionali in infrastrutture e transizione energetica. Mediante la promozione della partecipazione di investitori internazionali e l'incremento degli investimenti diretti esteri, questa partnership ambisce a sostenere gli obiettivi della Vision 2030 del Regno dell'Arabia Saudita e il più ampio passaggio regionale verso soluzioni energetiche più pulite e sostenibili.

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto da Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly, CEO di Hassana, e da R. Blair Thomas, Presidente e CEO di EIG.

Al-Fadly ha dichiarato: "Hassana è lieta di ampliare la propria partnership con EIG, leader nei settori dell'energia e delle infrastrutture a livello globale. Questo accordo riflette il nostro impegno condiviso a sostenere la crescita degli investimenti infrastrutturali e la mediazione della transizione energetica nel Regno dell'Arabia Saudita e nel resto della regione."

Thomas ha commentato: "Abbiamo avuto il piacere di collaborare con Hassana per il progetto Pearl Pipelines nel Regno dell'Arabia Saudita e ora siamo impazienti di portare il nostro rapporto al livello successivo".

Ha aggiunto inoltre: "Riteniamo che la transizione energetica sia uno dei temi d'investimento fondamentali dei prossimi decenni e che i principali investitori debbano collaborare nel tentativo di offrire il sistema energetico affidabile, conveniente e sostenibile di cui la società ha bisogno. Ed è precisamente questo il nostro impegno".

Abdulaziz Al-Gudaimi, Presidente delle Operazioni MENA di EIG, ha dichiarato: "Hassana ed EIG continuano a fare la differenza nel panorama energetico del Medio Oriente. Grazie al dispiegamento di capitali in progetti innovativi di transizione energetica, ci sforziamo di costruire un futuro sostenibile, di stimolare l'economia e di rafforzare l'impegno della regione verso soluzioni energetiche pulite per molti anni a venire."

Informazioni su Hassana Investment Company

Hassana Investment Company è il gestore degli investimenti dell'Organizzazione Generale delle Assicurazioni Sociali "GOSI". Con oltre 1.200 miliardi di riyal sauditi (320 miliardi di dollari USA) di attività in gestione, Hassana gestisce uno dei più grandi fondi pensionistici al mondo, con un portafoglio diversificato di investimenti locali, regionali e globali in tutte le classi di attività.

Hassana ha come obiettivo gli investimenti a lungo termine mediante un approccio ponderato, processi solidi e talenti di livello mondiale per garantire che il portafoglio sia posizionato in modo da fornire i migliori risultati di investimento per soddisfare le future esigenze pensionistiche di tutte le generazioni saudite.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hassana.com.sa

Informazioni su EIG

EIG è un investitore istituzionale leader nei settori dell'energia e delle infrastrutture a livello globale, con 24,9 miliardi di dollari in gestione al 30 giugno 2024. EIG è specializzato in investimenti privati nelli settori di energia e delle relative infrastrutture a livello globale. Nei suoi 42 anni di storia, EIG ha investito oltre 48,6 miliardi di dollari nel settore energetico attraverso 414 progetti o società in 44 paesi di sei continenti. Tra i clienti di EIG figurano molti dei principali piani pensionistici, compagnie assicurative, dotazioni, fondazioni e fondi sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede a Washington, D.C. e uffici a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com.

Nota: il fondo regionale dedicato di EIG è attualmente disponibile solo per gli investitori di Abu Dhabi Global Market, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Belgio, Bermuda, Brasile, Isole Vergini britanniche, Brunei, Canada, Isole Cayman, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Dubai International Financial Centre, Ecuador, Stati membri del SEE, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Islanda, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Jersey, Kuwait, Libano, Libia, Liechtenstein, Malesia, Isole Marshall, Messico, Monaco, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sudafrica, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Türkiye, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay e Vietnam.

