Hassana Investment Company en EIG ondertekenen een MoU voor een strategische samenwerking voor infrastructuur- en energietransitieprojecten in het Midden-Oosten

RIYAD, Saoedi-Arabië & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hassana Investment Company (Hassana) en EIG, een toonaangevende institutionele investeerder gericht op de wereldwijde energie- en infrastructuursectoren, hebben een memorandum of understanding (MoU) ondertekend om samen te werken aan infrastructuur- en energietransitieprojecten in het Midden-Oosten via het specifieke regionale fonds van EIG dat mikt op US$1 miljard, waarin Hassana overweegt om ankerinvesteerder te worden met een toekenning ten belope van US$250 miljoen.

De MoU benadrukt het engagement dat EIG en Hassana met elkaar delen om hun portfolio's van investeringen in lokale en regionale infrastructuur en energietransitie uit te breiden. Door deelname van internationale investeerders aan te moedigen en directe buitenlandse investeringen te bevorderen, wil dit partnerschap de Vision 2030-doelstellingen van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de ruimere regionale overgang naar schonere, duurzame energieoplossingen steunen.

De MoU werd ondertekend door Mr. Saad bin Abdulmohsen Al-Fadly, CEO van Hassana, en Mr. R. Blair Thomas, voorzitter en CEO van EIG.

Mr. Al-Fadly verklaarde: “Hassana is opgetogen om ons partnerschap met EIG, een leider in de mondiale energie- en infrastructuursectoren, uit te breiden. Dit akkoord weerspiegelt ons gedeelde engagement om de groei van infrastructuurinvesteringen en de vereenvoudiging van de energietransitie in het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de rest van de regio te steunen.”

Mr. Thomas gaf volgend commentaar: “We hadden het genoegen om met Hassana samen te werken in het Pearl Pipelines-project in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Nu kijken we ernaar uit om onze relatie naar een hoger niveau te brengen.”

Hij voegde hier ook aan toe: “We geloven dat energietransitie een van de bepalende investeringsthema's van de komende decennia is. Toonaangevende investeerders moeten dan ook samenwerken in een inspanning om het betrouwbare, betaalbare en duurzame energiesysteem te leveren dat de maatschappij nodig heeft. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat dit exact is wat te doen.”

Abdulaziz Al-Gudaimi, voorzitter van EIG’s MENA Operations, licht toe: “Hassana en EIG blijven een verschil maken in het energielandschap van het Midden-Oosten. Door kapitaal in innovatieve energietransitieprojecten te ontplooien, streven we ernaar om een duurzame toekomst te bouwen, de economie vooruit te helpen en de verbintenis van de regio voor schone energieoplossingen nog vele jaren lang te versterken.”

Over Hassana Investment Company

Hassana Investment Company is de investeringsbeheerder van de "GOSI" (General Organization for Social Insurance). Met meer dan SAR1,2 biljoen Saoedische riyal (320 miljard US dollar) activa onder beheer, beheert Hassana een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, met een gediversifieerde portfolio lokale, regionale en internationale investeringen in verschillende activaklassen.

Hassana beoogt om op lange termijn te investeren aan de hand van een weloverwogen aanpak, robuuste processen en talent van wereldklasse om te verzekeren dat de portfolio goed geplaatst is om de beste investeringsopbrengsten op te leveren, zodat de toekomstige pensioenbehoeften van alle Saoedische generaties kunnen worden voldaan.

Ga voor meer informatie naar: www.hassana.com.sa

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met $ 24,9 miljard onder beheer per 30 juni 2024. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Gedurende haar 42-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 48,6 miljard toegezegd aan de energiesector via 414 projecten of bedrijven in 44 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de vooraanstaande pensioenplannen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. Het hoofdkantoor van EIG is gevestigd in Washington, D.C., met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong en Seoel. Ga voor meer informatie naar de website van EIG op www.eigpartners.com.

