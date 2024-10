Mirion Technologies si aggiudica contratti strategici per il progetto della nuova centrale nucleare Sizewell C nel Regno Unito

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Mirion Technologies (NYSE: MIR), fornitore leader di soluzioni avanzate per la sicurezza dalle radiazioni, ha annunciato oggi di essersi aggiudicato due importanti contratti per supportare il progetto Sizewell C, una nuova centrale elettrica da 3,2 gigawatt per la Gran Bretagna. Sfruttando l'esperienza di EDF e la tecnologia EPR (European Pressurised Reactor), Sizewell C genererà elettricità a basse emissioni di carbonio sufficiente ad alimentare circa 6 milioni di abitazioni. La struttura, che sarà ubicata nell'East Suffolk, sarà uguale al progetto della centrale nucleare Hinkley Point C attualmente in costruzione nella regione del Somerset.

In qualità di fornitore chiave di centrali nucleari a livello globale, Mirion Technologies ha dimostrato la sua capacità e il suo impegno nel fornire soluzioni affidabili e di alta qualità per nuove centrali critiche.

“Siamo entusiasti di far parte del progetto Sizewell C, uno sviluppo fondamentale nell'ambito dell'impegno per un futuro energetico sostenibile per il Regno Unito”, ha dichiarato Loïc Eloy, Presidente del Gruppo Tecnologie di Mirion.

L'accordo dell'ottobre 2024 per la fornitura di sistemi di penetrazione elettrica (EPS) riguarda una tecnologia cruciale per consentire il passaggio sicuro dei cavi attraverso le pareti di contenimento del reattore, garantendo una tenuta affidabile e circuiti elettrici ininterrotti anche in situazioni impreviste. Le soluzioni EPS di Mirion contribuiscono a garantire il contenimento sicuro dell'edificio del reattore, consentendo al contempo il flusso di informazioni dall'interno all'esterno del reattore.

All'inizio di quest'anno, nel maggio 2024, Mirion Technologies si è aggiudicata il contratto per i sistemi di misurazione del boro. Questi sistemi sono essenziali per misurare la concentrazione di boro nell'acqua, un fattore critico per il controllo dei livelli di reazione nucleare nelle centrali nucleari ad acqua leggera.

Una partnership continua

Questa partnership consente a Mirion Technologies di sfruttare la vasta esperienza nel settore della tecnologia nucleare insieme al team di Sizewell C per garantire il successo e l'affidabilità di questa importante impresa.

“Abbiamo fiducia nella capacità di Mirion di fornire sistemi di alto livello che si integrano perfettamente con la tecnologia avanzata dell'EPR e che replicano il design di Hinkley Point”, ha dichiarato Fernando Tiefensee, Programme Manager di Sizewell C. ‘Questa partnership sottolinea il nostro impegno reciproco nel promuovere soluzioni energetiche sicure e affidabili e rafforza il nostro ruolo nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produzione energetica del Regno Unito’.

“Siamo felici di continuare la nostra collaborazione, contribuendo a soluzioni energetiche sostenibili e affidabili per il futuro”, ha aggiunto Loïc Eloy di Mirion.

Informazioni su Mirion

Mirion (NYSE: MIR) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della sicurezza dalle radiazioni, della scienza e della medicina, con innovazioni che garantiscono una protezione vitale e sfruttano il potenziale di trasformazione delle radiazioni ionizzanti in una varietà di mercati finali. Il gruppo Mirion Technologies fornisce tecnologie collaudate per la sicurezza dalle radiazioni che operano con precisione, per un lavoro essenziale nei laboratori di ricerca e sviluppo, nelle strutture nucleari critiche e in prima linea. Le soluzioni del gruppo Mirion Medical contribuiscono a migliorare l'erogazione e a garantire la sicurezza dell'assistenza sanitaria, supportando i settori della medicina nucleare, dell'AQ della radioterapia, della dosimetria occupazionale e della diagnostica per immagini. Con sede centrale ad Atlanta (GA - USA), Mirion impiega circa 2.800 persone e opera in 12 paesi. Per saperne di più, vedi mirion.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.