Clearwater Analytics annonce son intégration à Snowflake pour permettre la collaboration des données et les capacités d'IA pour les gestionnaires d'actifs

BOISE, Idaho--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des investissements, de comptabilité, de reporting et d'analyse basées sur le SaaS, annonce ce jour une nouvelle intégration avec Snowflake, la société AI Data Cloud, afin de simplifier radicalement la façon dont les gestionnaires d'actifs institutionnels et les propriétaires d'actifs de toutes tailles utilisent leurs données. Cette collaboration intégrera les données Clearwater, y compris Prism, sa solution de gestion des données d’investissement, avec l’AI Data Cloud de Snowflake, ce qui rationalisera le processus d’obtention d’informations et de prise de décisions plus rapidement et plus efficacement.

Cette intégration permettra :

une collaboration en matière de données : permettre aux clients de créer directement des applications sur des ensembles de données Clearwater riches en utilisant le partage de données via la Snowflake Marketplace

: permettre aux clients de créer directement des applications sur des ensembles de données Clearwater riches en utilisant le partage de données via la Snowflake Marketplace une intégration fluide : intégrer les données précises, actuelles et complètes de Clearwater pour alimenter l’ensemble du processus de gestion des investissements de bout en bout

: intégrer les données précises, actuelles et complètes de Clearwater pour alimenter l’ensemble du processus de gestion des investissements de bout en bout une efficience accrue : accès direct aux données sans faire de copie de données

: accès direct aux données sans faire de copie de données l'utilisation d'outils d'IA avancés : utiliser la plateforme Clearwater et Snowflake Cortex AI pour les requêtes en langage naturel

: utiliser la plateforme Clearwater et Snowflake Cortex AI pour les requêtes en langage naturel un reporting rationnalisé : des rapports réglementaires, clients et d'investissement rapides basés sur des ensembles de données cohérents et régis.

« L’intégration des données Clearwater Analytics dans l’écosystème AI Data Cloud a le potentiel de générer une valeur ajoutée considérable aux gestionnaires d’actifs et aux propriétaires d’actifs du monde entier », déclare Chris Napoli, responsable de la gestion du patrimoine et des actifs, Snowflake. « Cette collaboration ouvre la voie à de vastes volumes de données sur la gestion des investissements. En s’appuyant sur la plateforme unique et intégrée de Snowflake, Clearwater peut fournir aux clients la possibilité d’obtenir des informations probantes pour répondre à des questions pertinentes sur leurs portefeuilles et développer leurs activités. »

« Clearwater Analytics présente un bilan éprouvé dans l'accompagnement des investisseurs institutionnels avec une technologie et des services de pointe qui simplifient l'ensemble du cycle de vie de la gestion des investissements », déclare Souvik Das, Chief Product & Technology Officer, Clearwater Analytics. « Grâce à notre engagement continu en faveur de l’innovation et à cette collaboration stratégique avec Snowflake, notre communauté mondiale peut désormais accéder à ses données d’investissement, extraire des informations exploitables et saisir des opportunités d’une manière entièrement nouvelle. »

Cette intégration offre aux gestionnaires d’actifs une occasion unique d’exploiter les capacités de pointe de Clearwater et d'obtenir une efficacité opérationnelle accrue. Ils peuvent le faire tout en se connectant directement à leurs données via leurs instances Snowflake et en tirant parti de l'expertise de spécialistes numériques de l'IA pour une assistance approfondie dans le domaine de la comptabilité d'investissement et de la conformité. Pour en savoir plus sur notre intégration Snowflake, rendez-vous sur le site Investment Data Management de Clearwater dès aujourd'hui.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), un chef de file mondiale des solutions SaaS, automatise l'ensemble du cycle de vie des investissements. Avec une instance unique et une architecture multi-utilisateurs, Clearwater offre une planification de portefeuille d'investissement primée, des rapports de performance, l'agrégation de données, le rapprochement, la comptabilité, la conformité, le risque et la gestion des commandes. Chaque jour, des assureurs, gestionnaires d’actifs, entreprises et gouvernements utilisent les données éprouvées de Clearwater pour générer des investissements efficaces et évolutifs sur plus de 7 300 milliards de dollars d’actifs couvrant des types d’actifs traditionnels et alternatifs. Des informations supplémentaires sur Clearwater sont disponibles sur clearwateranalytics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.