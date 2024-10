Rakuten Symphony collabore avec Wind River, élargissant ainsi son écosystème de partenaires et accélérant le choix d’un véritable Open RAN

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River® , leader mondial des logiciels pour la périphérie intelligente, annonce aujourd’hui sa collaboration avec Rakuten Symphony visant à accélérer l’adoption de la technologie Open RAN par les fournisseurs de services de communication (CSP). Cette collaboration implique que Rakuten Symphony élargisse son écosystème de partenaires pour les solutions Open RAN 4G et 5G, afin de prendre en charge Wind River Studio Operator ainsi que l’offre Linux d’entreprise eLxr Pro récemment lancée par Wind River.

Plus précisément, les deux sociétés ont réalisé avec succès une démonstration de faisabilité de bout en bout, qui incluait les solutions Open RAN 4G et 5G SA vDU et vCU de Rakuten Symphony fonctionnant sur Studio Operator. La solution Open RAN de Rakuten Symphony fournit une structure logicielle renforcée sur le terrain pour la performance et l’optimisation, couvrant à la fois les technologies LTE et 5G. Cela offre un véritable choix d’Open RAN pré-éprouvé sur les plateformes communes choisies.

Les deux entreprises collaboreront en outre plus en profondeur afin de renforcer leurs plateformes respectives. Rakuten Symphony intégrera l’offre Linux d’entreprise eLxr Pro récemment lancée par Wind River dans son portefeuille de solutions cloud, ce qui permettra aux clients de bénéficier d’une plus grande flexibilité et d’un choix plus large, tout en tirant parti des capacités de périphérie uniques et de la sécurité renforcée d’eLxr. Wind River intégrera le produit Cloud Native Storage de Rakuten Symphony dans Studio Operator, offrant des capacités de stockage avancées conçues pour prendre en charge des cas d’utilisation de pointe tels que l’IA.

« En élargissant notre écosystème de partenaires à Wind River, nous tenons notre promesse d’offrir un choix supplémentaire à tous les clients qui accélèrent leur parcours vers l’Open RAN. Nos entreprises sont prêtes et sont impatientes de participer aux discussions avec les clients et de mettre notre pile sur le marché », déclare Raghunath Hariharan, directeur de la technologie chez Rakuten Symphony. « Rakuten Symphony soutient depuis longtemps les initiatives open source et eLxr Pro offre une excellente opportunité de fournir plus de choix et de flexibilité aux clients à mesure qu’ils évoluent pour relever les défis uniques des réseaux de pointe et des charges de travail. »

« Avec Rakuten Symphony, nous fournissons une puissante pile combinée qui augmente la flexibilité et le choix, en harmonisant la transition vers des architectures RAN ouvertes et basées sur le cloud. Cela permet aux CSP d’exploiter tout le potentiel de l’Open RAN et du RAN centralisé, assurant ainsi la compétitivité et une infrastructure entièrement programmable à travers la 4G et la 5G, tout en ouvrant de nouvelles voies pour la monétisation du réseau », déclare Paul Miller, directeur de la technologie chez Wind River. « L’intégration d’eLxr Pro dans le portefeuille cloud de Rakuten Symphony apporte en outre une technologie de pointe qui combine flexibilité open source et innovation ciblée pour répondre aux besoins uniques de déploiement cloud-to-edge. En incorporant Rakuten Cloud Native Storage dans Studio Operator, nos clients peuvent de plus exécuter des charges de travail performantes sur notre plateforme pour les cas d’utilisation en périphérie et au cœur de l’entreprise. »

Basé sur le projet open source StarlingX, Studio Operator fournit une architecture entièrement basée sur le cloud, sur Kubernetes et sur les conteneurs, pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance des réseaux de périphérie distribués à grande échelle. Il répond au défi complexe des fournisseurs de services de déployer et de gérer une infrastructure basée sur le cloud pour les réseaux de cloud distribués core-to-edge afin de fournir des performances RAN traditionnelles dans un déploiement vRAN/Open RAN.

eLxr Pro se fonde sur le projet open source eLxr basé sur Debian, une distribution de classe d’entreprise qui alimente les déploiements pour les scénarios de périphérie intelligente, de dispositifs de périphérie lointaine, de serveurs de périphérie proche, de centres de données régionaux et de clouds publics. Il fournit une prise en charge commerciale complète à long terme, des services professionnels et une maintenance au-delà du cycle de vie standard disponible avec le projet communautaire eLxr. eLxr Pro garantit également la stabilité, des mises à jour de sécurité et une assistance technique permanente, ainsi que des services complémentaires pour répondre aux besoins des déploiements cloud-to-edge.

Wind River présente eLxr Pro à l’Open Source Summit Japan cette semaine au stand n° 3.

En fournissant des technologies éprouvées qui assurent le fonctionnement fiable des réseaux de télécommunications périphériques, Wind River a joué un rôle clé dans la première session de données 5G réussie au monde, le premier déploiement Open RAN au Canada, la mise en place de programmes vRAN/O-RAN commerciaux, y compris l’un des plus grands réseaux Open RAN au monde, et le lancement du premier centre de données périphérique entièrement automatisé pour un service commercial.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

