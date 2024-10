Sherweb s’engage à verser 1,5 million de dollars à une grande université canadienne pour promouvoir la recherche en cybersécurité

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Sherweb, chef de file primé en distribution cloud, est heureux d’annoncer un partenariat avec l’Université de Sherbrooke et de contribuer au financement du nouveau Pôle d’expertises en cybersécurité Intact. Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de Sherweb d’accorder une importance accrue à la cybersécurité et aux services offerts aux fournisseurs de services gérés (MSP).

Un portfolio de cybersécurité en pleine expansion

Sherweb compte une gamme de solutions de sécurité dans son marché cloud. Celle-ci est appelée à croître considérablement dans les mois à venir à l’occasion du lancement de nouvelles solutions permettant aux partenaires de bénéficier d’une flexibilité accrue pour soutenir leurs PME clientes.

Récemment, l’entreprise a lancé un outil gratuit d’évaluation de la sécurité pour les MSP qui leur permet de vérifier que les environnements Microsoft 365 de leurs clients respectent les normes de sécurité les plus strictes. Cet outil s’appuie sur Office Protect, une solution conçue pour les MSP par Sherweb.

Aider les MSP à rester en sécurité dans le cloud

« La cybersécurité est au centre des priorités de Sherweb, c’est pourquoi nous avons à la fois développé nos propres solutions et élargi nos offres pour les MSP en matière de sécurité », a expliqué Peter Cassar, cochef de la direction et cofondateur de Sherweb. « Nous croyons que notre connaissance de l’industrie et l’expertise en recherche de l’Université de Sherbrooke forment une combinaison parfaite pour stimuler l’innovation dans ce secteur. »

« Grâce au soutien structurant de Sherweb, le Pôle d’expertises en cybersécurité Intact peut créer deux chaires de recherche qui favoriseront des travaux collaboratifs sur des problématiques sociétales majeures. En adoptant une approche interdisciplinaire et un modèle de collaboration entre université, entreprises et organisations, les membres du Pôle aideront ces dernières à faire face à la pression croissante des cybermenaces », a indiqué le professeur Marc Frappier, directeur scientifique du Pôle et titulaire de la Chaire de recherche en cybersécurité post-quantique.

« Un de nos tours de force a été de réunir le savoir-faire scientifique et technologique de douze spécialistes issus de cinq facultés, pour œuvrer ensemble, faire évoluer les connaissances et former une relève qualifiée. Notre but est de développer un véritable bouclier contre les cybermenaces pesant sur les systèmes informatisés des organisations publiques et privées par la recherche partenariale, le croisement des disciplines et la formation continue. L’appui de Sherweb sera déterminant pour la réussite du Pôle », a ajouté le professeur Frappier.

« En tant que principal distributeur de services cloud, nous avons le devoir de contribuer à élever les normes de l’industrie et de faciliter, pour les partenaires, la mise en œuvre de solutions de sécurité auprès des clients », a déclaré Matthew Cassar, cochef de la direction et cofondateur de Sherweb. « Nous prévoyons que les recherches menées avec notre appui, pourraient, à terme, bénéficier à toute l’industrie, des MSP aux particuliers. Nous sommes impatients de voir les résultats du Pôle se concrétiser. »

Parallèlement à leur gamme de solutions en pleine expansion, Sherweb aide les MSP à naviguer les complexités des assurances cybernétiques pour leurs clients, ce qui est devenu de plus en plus nécessaire dans le contexte de menaces actuel. Un guide gratuit, offrant des instructions détaillées et couvrant tous les angles morts possibles, est désormais disponible sur le site Web de Sherweb (en anglais seulement).

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1 400 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.