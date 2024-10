AIT Worldwide Logistics publie son Rapport 2024 sur le développement durable

AIT's Vice President, Global Sustainability, Chelsea Lamar, talks about efforts to reduce carbon emissions in the logistics industry as the company continues making strides towards its primary sustainability goal.

Highlights from AIT's 2024 Sustainability Report include broader use of electric vehicles, expanded ISO 14001 certification, and a sustainable aviation fuel initiative. (Photo: Business Wire)

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, le chef de file mondial des solutions de chaîne d’approvisionnement, a le plaisir d’annoncer la publication de son Rapport 2024 sur le développement durable. Disponible en téléchargement sur le site web de l’entreprise, ce document résume les avancées d’AIT en matière de pratiques durables dans le secteur de la logistique et offre un aperçu complet des progrès réalisés par l’entreprise au cours de l’année écoulée.

« En 2023, nous avons grandement amélioré nos initiatives de développement durable, notamment pour ce qui est de la précision de notre suivi des données et du déploiement de programmes de véhicules électriques dans plusieurs régions », a déclaré Vaughn Moore, président et chef de la direction d’AIT. « Nous sommes fiers de réaffirmer notre engagement en faveur du développement durable et de savoir qu’en plus de renforcer nos activités, ces efforts représentent également une amélioration pour les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons. »

Principales réalisations abordées dans le rapport :

Carburant durable d’aviation (CDA) : AIT a réalisé un achat important de CDA en partenariat avec Air France KLM, initiative qui lui a valu de recevoir le prix Airfreight Enterprise Sustainability Award.

: AIT a réalisé un achat important de CDA en partenariat avec Air France KLM, initiative qui lui a valu de recevoir le prix Airfreight Enterprise Sustainability Award. Véhicules électriques (VE) : l’entreprise a étendu son utilisation des semi-remorques électriques en Californie du Sud, en Chine et aux Pays-Bas, en se concentrant sur les opérations de transport et de camionnage sur de courtes distances.

: l’entreprise a étendu son utilisation des semi-remorques électriques en Californie du Sud, en Chine et aux Pays-Bas, en se concentrant sur les opérations de transport et de camionnage sur de courtes distances. Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : les opérations de la société dans la banlieue de Chicago ont été regroupées autour de nouveaux bureaux et d’un entrepôt certifié LEED à Palatine, dans l’Illinois, ce qui a permis de réunir plus de 240 coéquipiers sous un même toit. Les bâtiments intègrent des pratiques de construction durables, une infrastructure de recharge des véhicules électriques et des systèmes à haut rendement énergétique.

: les opérations de la société dans la banlieue de Chicago ont été regroupées autour de nouveaux bureaux et d’un entrepôt certifié LEED à Palatine, dans l’Illinois, ce qui a permis de réunir plus de 240 coéquipiers sous un même toit. Les bâtiments intègrent des pratiques de construction durables, une infrastructure de recharge des véhicules électriques et des systèmes à haut rendement énergétique. Gestion environnementale : la certification ISO 14001 a été obtenue par 19 sites supplémentaires d’AIT-Europe, démontrant l’engagement de l’entreprise envers la gestion environnementale.

« Notre stratégie en matière de développement durable repose sur trois piliers : la réduction des émissions de carbone, la mise à profit des réglementations mondiales et le développement d’une culture du développement durable », a déclaré Chelsea Lamar, vice-présidente chargée du développement durable au niveau mondial d’AIT. « Dans le courant de l’année, nous allons mettre en place un comité de pilotage ESG afin d’intégrer davantage le développement durable dans nos décisions stratégiques et de garantir la continuation de nos progrès vers la réalisation de nos objectifs. »

AIT continue de se fixer des objectifs ambitieux, notamment le recours complet aux énergies renouvelables d’ici à 2030, la neutralité carbone pour les émissions de scope 1 et 2 d’ici à 2035 et pour les émissions de scope 3 d’ici à 2050, ainsi qu’une précision accrue des données et davantage de rapports sur l’efficacité carbone dans les mouvements de fret.

Outre ces objectifs à long terme, les initiatives de responsabilité sociale prises par le biais du programme AIT Cares ont donné des résultats impressionnants, l’entreprise enregistrant 4 500 heures de bénévolat en 2023, soit trois fois plus qu’en 2022.

« Tout en reconnaissant les progrès accomplis, nous savons que la route est encore longue et que la réalisation des objectifs de développement durable d’AIT nécessitera une collaboration constante entre les coéquipiers, les clients, les transporteurs et les autres partenaires », a ajouté Mme Lamar. « Ensemble, nous sommes en train de transformer de manière significative le secteur de la logistique, et je suis impatiente de voir ce que nous allons pouvoir accomplir au cours des années à venir. »

AIT a également renforcé ses relations avec diverses organisations industrielles clés, notamment le Smart Freight Centre, afin de rester en phase avec les meilleures pratiques de logistique durable.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l’accès aux marchés du monde entier, où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, des composants et des produits finis. Depuis plus de 40 ans, le chef de file des solutions de chaîne d’approvisionnement basé à Chicago s’appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, dont l’aéronautique, l’automobile, la vente au détail, l’énergie, l’alimentation, l’administration, la haute technologie, l’industrie, les sciences de la vie et la marine. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d’AIT personnalise les livraisons de bout en bout effectuées par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et des budgets. Avec des collaborateurs experts répartis sur plus de 150 sites à travers le monde basés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de service complet d’AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d’entrepôt et des services haut de gamme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

