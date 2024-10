TAMPA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), maakte vandaag bekend dat de Australische CASA (Civil Aviation Safety Authority) een certificatie van niveau D van een Full-Flight Simulator (FFS) heeft toegekend aan de Royal Flying Doctor Service (RFDS Queensland Section). De FFS is herconfigureerbaar om training te ondersteunen voor de hele vloot van RFDS Queensland Section Beechcraft King Air model B200- en B300-vliegtuigen. De simulator is de eerste in zijn soort in Australiƫ en is ondergebracht in een nieuwe, specifiek hiervoor gebouwde trainingfaciliteit naast de RFDS-basis in Bundaberg.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.