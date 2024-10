PMI Worldwide Brands, LLC (dba, Stanley 1913) s'associe à Kinaxis pour renforcer la chaîne d'approvisionnement

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui que Stanley 1913 a choisi Kinaxis pour moderniser sa chaîne d'approvisionnement et garantir l'efficacité opérationnelle afin de répondre à la demande croissante des consommateurs.

Stanley 1913 innove, conçoit et fabrique des produits alimentaires et des boissons, notamment son emblématique Quencher H2.0 FlowState™ Tumbler et son innovante Stanley Cross Bottle. Les produits de la marque internationale sont distribués dans plus de 60 pays à travers le monde. La plateforme Kinaxis Maestro™ donnera à l'équipe de Stanley 1913 les moyens de détecter rapidement les obstacles potentiels de la chaîne d'approvisionnement, d'analyser les impacts et les possibilités d'atténuation, et de mettre en œuvre des actions rapides pour relever ou prévenir les défis qui ont un impact sur l'approvisionnement.

« Nous avons examiné l'utilisation d'analyses prédictives avancées grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'obtenir une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'une puissante création de scénarios générant une croissance durable », a déclaré Karthik Sivakumar, vice-président de la chaîne d'approvisionnement et des opérations chez Stanley 1913. « Dès le début, nous nous sommes alignés sur Kinaxis concernant l'importance de l'innovation pour améliorer l'efficacité de la distribution de bout en bout, de manière durable. L'approche unique de Kinaxis, ainsi que sa capacité à orchestrer notre chaîne d'approvisionnement, de la planification à l'exécution, nous aideront à fournir à nos consommateurs les produits Stanley 1913 tant convoités, tout en réduisant au minimum notre empreinte carbone ».

« Ce ne sont pas seulement les perturbations économiques et environnementales qui peuvent exercer une pression sur les chaînes d'approvisionnement, mais également des pics de demande sans précédent », a déclaré John Sicard, PDG de Kinaxis. « Le succès des produits extrêmement populaires de Stanley 1913 devait être pris en compte lors de la refonte opérationnelle de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes très heureux de pouvoir y contribuer ».

Le logiciel de Kinaxis, alimenté par l'IA, permet aux entreprises d'orchestrer leur réseau de chaînes d'approvisionnement de bout en bout, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, rendez-vous sur le site suivant Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de STANLEY 1913

Inventée par William Stanley, Jr. le 2 septembre 1913 (date officielle du brevet), la bouteille sous vide entièrement en acier a révolutionné la façon dont les gens apprécient les aliments et les boissons. Depuis lors, la marque Stanley 1913 propose des produits alimentaires et des boissons de qualité supérieure faits pour des modes de vie actifs et reste fidèle à cette simple promesse : acheter des produits Stanley 1913, c'est obtenir un équipement de qualité. Built for Life®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant www.stanley1913.com.

À propos de HAVI

HAVI est une société privée internationale qui met en contact des personnes avec des idées, des données avec des informations, l'offre avec la demande, des restaurants avec des livraisons et, finalement, des personnes avec les produits qu'elles aiment. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de stockage ou de livraison de produits, nous apportons une expertise inégalée en matière de catégories et une excellence opérationnelle incomparable, combinées à de puissantes analyses et informations numériques. Fondée en 1974, HAVI emploie plus de 10 000 personnes, au service de clients dans plus de 100 pays. Les unités opérationnelles de HAVI comprennent la chaîne d'approvisionnement, tms et Stanley 1913. Notre portefeuille d'activités offre des capacités d'approvisionnement et de chaîne logistique de premier plan, des services de marketing et de promotion qui définissent la marque et des produits de consommation innovants. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites suivants HAVI.com, tmsw.com et stanley1913.com.

