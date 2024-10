TRU Simulation fournit un simulateur de vol complet au Royal Flying Doctor Service (RFDS) de la section du Queensland

TAMPA, Floride--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd’hui que la Civil Aviation Safety Authority (CASA) d’Australie a accordé la certification de niveau D à un simulateur de vol (Full Flight Simulator - FFS) destiné au Royal Flying Doctor Service (RFDS) de la section du Queensland. Ce FFS reconfigurable permet de former l’ensemble de la flotte d’avions Beechcraft King Air B200 et B300 de la section Queensland du RFDS. Il s’agit du premier simulateur de ce type en Australie. Il est installé dans un nouveau centre de formation spécialement conçu à cet effet, adjacent à la base du RFDS à Bundaberg.

TRU Simulation, une filiale de Textron Aviation Inc., constructeur des avions Beechcraft King Air, conçoit, fabrique et fournit des dispositifs de formation de haute fidélité ainsi que des simulateurs de vol complets à des clients civils et militaires.

« Le Royal Flying Doctor Service est une organisation de premier plan en Australie, qui exige de ses pilotes qu’ils soient préparés à exécuter une gamme variée de services de sauvetage. Chez TRU, nous nous engageons à fournir aux pilotes un dispositif de formation de classe mondiale pour qu’ils soient prêts à relever tous les défis auxquels ils pourraient être confrontés », a déclaré Jerry Messaris, vice-président et directeur général de TRU Simulation. « Nous sommes honorés que le RFDS ait choisi un simulateur TRU pour ses opérations essentielles », ajoute-t-il.

La section du Queensland du RFDS possède une vaste flotte de Beechcraft King Air, utilisée pour les récupérations aéromédicales et la fourniture de services de santé aux habitants des régions rurales et éloignées du Queensland. Le nouveau simulateur offrira aux pilotes et à l’équipage une formation de niveau international, les aidant ainsi dans leur mission de fournir les meilleurs soins aux populations des zones les plus isolées du Queensland.

Le simulateur de vol complet King Air, équipé de l’avionique Pro Line Fusion de Collins Aerospace, intègre le système de chargement des commandes REALFeel de TRU, offrant ainsi une expérience de vol extrêmement réaliste. Les mouvements en vol du simulateur sont optimisés grâce au système REALCue de TRU, qui comprend une base de mouvement électrique dotée d’actionneurs à course de 60 pouces. Pour créer un environnement de formation immersif, le système visuel est muni de projecteurs haute définition qui projettent l'image sur un écran de 200 x 40 degrés. Les quatre variantes de King Air disponibles sur le simulateur utilisent des systèmes aéronautiques et des logiciels aérodynamiques conçus et développés par TRU.

À propos de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., une filiale de Textron Aviation Inc., est un fournisseur de premier plan de dispositifs de formation haute fidélité et de simulateurs de vol complets pour l’industrie aéronautique. Engagée en faveur de l’excellence et de l’innovation, TRU Simulation se positionne à la pointe de la technologie de simulation de vol depuis plus d’une décennie. Nos solutions sur mesure permettent aux pilotes de naviguer en toute confiance dans le ciel, tandis que notre technologie de pointe assure des expériences de formation à la fois sûres et réalistes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.TRUSimulation.com.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met à profit son talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme couvrant les jets d'affaires, les turbopropulseurs, les avions à piston haute performance et les équipements de mission spéciale, d'entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède la gamme de produits aéronautiques la plus polyvalente et la plus complète au monde. Avec une main-d'œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les avions commerciaux en circulation, les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence éprouvées, ainsi que sur notre réseau mondial de services à la clientèle pour des vols abordables et flexibles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui exploite son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour offrir à ses clients des solutions et des services innovants. Reconnue à l’échelle internationale, Textron se distingue par ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.