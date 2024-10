Newmont Suriname awarded U.S. Secretary of State’s Award for Corporate Excellence

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) maakt vandaag bekend dat haar activiteiten in Suriname zijn bekroond met de United States of America Secretary of State's Award for Corporate Excellence in de categorie Klimaatbestendigheid. Deze erkenning benadrukt de centrale rol van Newmont in het bevorderen van de economische ontwikkeling van Suriname en de toewijding van de onderneming aan duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

"Newmont is vereerd met deze prestigieuze prijs. Het is een bewijs van onze inzet om waarde te creƫren en levens te verbeteren door middel van verantwoorde en duurzame mijnbouw," aldus Tom Palmer, CEO en President van Newmont.

