Irland: Die Heimat von Halloween

Fireworks over the River Foyle at Derry Halloween Festival in Northern Ireland

Fire performance at Púca Halloween Festival in Ireland's Ancient East

‘Model of a Hallowe’en ‘ghost turnip’ taken into the Collection in 1943 from Fintown in County Donegal. NMI Collections DF14176. Image © National Museum of Ireland’

The Hill of Tara in the Boyne Valley, County Meath, is deeply connected to the Celts. Image © Tourism Ireland

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Jetzt, da die langen, dunklen Nächte schnell hereinbrechen wie der Nebel, der sich über die herbstliche irische Landschaft legt, fällt es einem leicht, sich vorzustellen, wie die Schatten, die das Licht des Feuers in der alten keltischen Landschaft warf, vor über zweitausend Jahren den Funken für Halloween entzündeten. Die Ursprünge von Halloween sind tief in Irland und seinen Traditionen und Bräuchen verwurzelt, die auf jahrtausendealte keltische Rituale und Bräuche zurückgehen. Halloween war ursprünglich als „Samhain-Fest“ bekannt und markierte das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters.

Für den Fall, dass Sie noch Zweifel an den irischen Ursprüngen von Halloween haben, haben wir ein paar Experten um Hilfe gebeten, um acht überlieferte Halloween-Bräuche und -Traditionen genauer unter die Lupe zu nehmen und zu untersuchen, wie sie sich möglicherweise verändert und weiterentwickelt haben. Laut Dr. Kelly Fitzgerald, Leiterin der School of Irish, Celtic Studies and Folklore am University College Dublin, gibt es „hier in Irland mehrere Ebenen – es handelt sich nicht um eine lineare Geschichte, denn jede Volksgruppe hat ihre eigenen Elemente zu diesen Erzählungen hinzugefügt, die mythologischer, historischer oder religiöser Natur sein können.“

1. Samhain: Das ursprüngliche Halloween

Laut Dr. Kelly Fitzgerald handelte es sich bei Samhain um das bedeutendste Fest des keltischen Kalenders. Es wurde am 31. Oktober gefeiert, da die Kelten glaubten, dass die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten an diesem Tag am durchlässigsten sei und die Seelen auf der Erde umherwandern könnten. Um dunkle Mächte abzuwehren, entzündete man riesige Freudenfeuer und die Menschen trugen Kostüme und Masken aus Stroh oder Tierfellen, die ihre Identität verschleierten.

2. Das Freudenfeuer

Freudenfeuer spielten seit jeher eine entscheidende Rolle bei den Samhain-Feierlichkeiten, die bis in die Zeit der Druiden zurückreichen. Die lokalen Gemeinschaften versammelten sich um den Schein der riesigen Flammen, um sich vor böse gesinnten Seelen zu schützen, die versuchen, sich unter die Lebenden zu mischen. An einigen Orten in Irland war es Brauch, die Feuer in den Häusern zu löschen und sie aus der Glut des gemeinschaftlichen Freudenfeuers wieder zu entfachen, was besonders viel Glück bringen sollte.

Besuchen Sie das Púca Festival in Athboy und Trim, County Meath, einem für die Halloween-Tradition bedeutenden Ort, um das zeremonielle Feuer mitzuerleben, das am 31. Oktober auf dem Hill of Ward (Tlachtga) entzündet wird. Es heißt, dass dies einer der frühesten Orte ist, an dem Halloween gefeiert wurde. Alte Manuskripte und archäologische Ausgrabungen legen nahe, dass hier nicht nur gefeiert und gegessen wurde, sondern auch ein Samhain-Feuer entzündet wurde, von dem aus alle nachfolgenden Feuer im ganzen Land entfacht wurden.

Púca gehört zu den größten alljährlich abgehaltenen Halloween-Veranstaltungen. Das viertägige Spektakel, das in und um die Städte Trim und Athboy stattfindet, jagt einem zweifellos einen Schauer über den Rücken, ist aber auch ein Fest der irischen Kultur, des Tanzes, der Musik, des Geschichtenerzählens und des Zaubers.

3. Jack-o'-Kürbislanternen und die Geisterrübe

Die Tradition, Jack-o'-Kürbislaternen zu schnitzen, stammt ursprünglich aus Irland. Allerdings verwendeten die Iren statt Kürbissen Rüben, die nach der Erntezeit im Überfluss vorhanden waren. Clodagh Doyle, Kuratorin der Irish Folklife Division im National Museum of Ireland in Castlebar, County Mayo, kennt sich bestens mit der Hintergrundgeschichte des Schmieds namens Jack aus, der den Teufel austrickste. Er wurde dazu verdammt, mit nichts als einer Flamme in einer ausgehöhlten Rübe, die ihm den Weg erleuchten sollte, durch Irland zu wandern. Die berüchtigte „Ghost Turnip“ (Geisterrübe) aus der Zeit um 1900 ist im National Museum of Ireland in Castlebar, County Mayo, ausgestellt.

4. Erntespiele

Kohlpflücken mit verbundenen Augen, Apfeltauchen und das Spiel „Snap Apple“ sind klassische Halloween-Spiele mit uralten Wurzeln. „Es gab üppige Ernten, Äpfel und Getreide – einiges wurde als Marmelade konserviert, der Überschuss wurde für Spiele wie das Apfeltauchen verwendet“, erklärt Clodagh Doyle. Genau wie bei vielen anderen Traditionen rund um Samhain war das Ziel der Spiele, die Zukunft vorherzusagen. Beim Apfeltauchen beispielsweise hieß es, dass die Person, die als erste in die Frucht biss, während sie ihren Kopf in ein Wasserbecken tauchte, als Nächstes heiraten würde.

5. Barmbrack und Colcannon: Das „wahrsagende“ Essen

Barmbrack, auch Bairín Breac genannt, ist ein traditionelles irisches Brot, das auch heute noch zu Halloween serviert wird und das Sie zur Halloween-Zeit in den Geschäften finden. In den mit Trockenfrüchten gesüßten Brotlaib werden vor dem Backen prophetische Symbole gemischt. Diese Symbole sagen die Zukunft der Person voraus, die sie entdeckt, wenn ihr eine Scheibe serviert wird. Laut Clodagh Doyle kann es sich dabei um einen Ring handeln, der eine Heirat innerhalb eines Jahres ankündigt, eine Münze, die Reichtum verspricht, oder ein Lappen, der auf drohende Armut hindeutet. Wählen Sie Ihre Scheibe daher gut aus! Probieren Sie auch Colcannon, eine Mischung aus Kartoffelpüree, Grünkohl und Zwiebeln. Das Gericht ist mit ähnlichen Symbolen versehen, die die Zukunft vorhersagen sollen.

6. Kostüme und Süßes oder Saures

Abgesehen davon, dass sie ihre Identität verschleierten, um Geister von sich fernzuhalten, verkleideten sich die irischen „Wren Boys“, die am Tag nach Weihnachten in großer Zahl in Erscheinung traten, mit Kostümen und Masken. Sie zogen singend und musizierend von Haus zu Haus, ähnlich wie beim heutigen „Süßes-oder-Saures“-Brauch. Wer einen Eindruck von dieser Verkleidungstradition bekommen möchte, sollte am letzten Oktoberwochenende Bunratty Castle und Folk Park besuchen. Auf der ganzen Insel ist es an Halloween üblich, sich für Partys zu verkleiden und Süßes oder Saures zu spielen. Es gibt jedoch noch eine ungewöhnlichere Tradition auf der Insel Inis Mór im County Galway: Die Einheimischen dort verschleiern ihre Identität und schweigen sogar in den Pubs. Ihre Getränkebestellung schreiben sie auf, sodass das einzige Geräusch in den gespenstischen Stunden das Ticken einer Uhr ist.

Beim größten Halloween-Festival Europas, Derry Halloween, können Sie Kostüme in allen nur erdenklichen Farben und Formen bewundern.

Vom 28. bis 31. Oktober erweckt ein schauriges Programm mit faszinierenden, gruseligen, lehrreichen und kulturellen Veranstaltungen längst verstorbene Charaktere wieder zum Leben. Die Geister werden dazu eingeladen, sich den Feierlichkeiten anzuschließen, während lebende Gäste jeden Alters eingeladen sind, dem „Awakening the Walled City Trail“ (dt. „Aufbruch zum Rundgang durch die ummauerte Stadt“) zu folgen, um mehr über unsere Vorfahren und ihren Glauben zu erfahren.

Die alten Kopfsteinpflasterstraßen werden zum Leben erweckt, wenn in ihnen die Geschichte von Halloween mit Musik, Tanz, atemberaubenden Luftakrobatik-Darbietungen, Lichtinstallationen und einem aufregenden Feuerwerk erzählt wird.

7. Der Fürst der Finsternis.

Graf Dracula, der teuflische Blutsauger, betrat zwar erst als der Ire Brám Stoker im späten 19. Jahrhundert sein gotisches Meisterwerk schrieb, die Weltbühne, doch der berühmteste Vampir der Welt hat sich in der Halloween-Kultur festgebissen. Stokers Einflüsse, von Dublin bis Sligo, werden auf dem Bram Stoker Festival vom 25. bis 28. Oktober zelebriert. Es ist eines der größten multidisziplinären Kunstfestivals in Dublin und bietet Musik, Comedy, Theater, interaktive Kunstinstallationen, Filmvorführungen, kulinarische Erlebnisse und literarische Veranstaltungen.

8. Wie Halloween den Atlantik überquerte

Im 19. Jahrhundert, als irische Einwanderer ihre Halloween-Bräuche mit nach Amerika brachten, wurden einige Traditionen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Anstelle von Rüben verwendeten die Amerikaner Kürbisse, um daraus Kürbislaternen zu schnitzen, da diese in der Saison leicht erhältlich und viel einfacher zu schnitzen waren. Wer einen Eindruck von diesem interkulturellen Austausch bekommen möchte, sollte nach Newcastle in der Grafschaft Down fahren. Dort erwartet Sie eine Parade, die in einem Feuerwerk am Strand gipfelt.

Das Erbe von Samhain und seine alten irischen Traditionen leben im modernen Halloween weiter. Ganz gleich, ob Sie zu Hause oder am Ursprungsort in Irland feiern: Die mystischen Ursprünge von Samhain, Lagerfeuer, Jack-o'-Kürbislaternen, alte irische Rezepte, Süßes-oder-Saures-Spiele und andere Spiele werden einen Hauch der alten keltischen Bräuche auch zu Ihnen bringen.

