Transition Industries LLC et Mitsubishi Gas Chemical annoncent la signature d'une lettre d'intention pour un accord de vente de méthanol à long terme provenant du projet Pacifico Mexinol à Sinaloa, au Mexique

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC annonce avoir signé une lettre d'intention avec Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) visant un contrat de vente de méthanol (MSA) à long terme. Dans le cadre du MSA, Transition Industries a l'intention de fournir à MGC environ un million MT par an de méthanol à très faible teneur en carbone provenant de son projet Pacifico Mexinol, une installation de production de méthanol de 6 145 MT par jour près de Topolobampo, à Sinaloa, au Mexique, qui devrait être en service en 2028. Transition Industries développe conjointement Pacifico Mexinol avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Les modalités de la lettre d'intention et du MSA n'ont pas été divulguées.

Au début de ses activités, Pacifico Mexinol devrait être la plus grande installation chimique à très faible teneur en carbone au monde - produisant environ 350 000 MT de méthanol vert et 1,8 million MT de méthanol bleu par an à partir de gaz naturel avec captage du carbone.

Rommel Gallo, CEO, Transition Industries, déclare : « Nous sommes heureux d’annoncer notre lettre d’intention pour un accord de vente de méthanol à long terme avec Mitsubishi Gas Chemical Company, l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits chimiques au monde. Nous sommes honorés de travailler avec MGC dans le cadre de nos efforts conjoints pour lutter contre le changement climatique et fournir au bassin du Pacifique du méthanol à très faible teneur en carbone. »

Masahiko Naito, directeur de division, C1 Chemicals Division, Mitsubishi Gas Company, déclare : « En tant que l’un des principaux producteurs et fournisseurs de méthanol à l’échelle mondiale, Mitsubishi Gas Chemical accorde la priorité à l’accélération de la réduction de l’intensité carbone dans son approvisionnement en méthanol et vise à contribuer à un monde durable. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec Transition Industries à la réalisation de cet objectif et de générer de la valeur pour la société. »

La construction du projet Pacifico Mexinol devrait commencer début 2025 et ses opérations commerciales sont attendues pour 2028.

À propos de Mitsubishi Gas Company

Mitsubishi Gas Chemical Company est un fabricant unique axé sur la technologie qui produit plus de 90 % de ses produits à l'aide de technologies exclusives. S'engageant à créer de nouvelles technologies et de la valeur, MGC propose un large éventail de produits, allant des produits chimiques de base tels que le méthanol, le xylène, le peroxyde d'hydrogène, aux produits à haute performance tels que les plastiques techniques, les matériaux pour les cartes de câblage imprimées et les absorbeurs d'oxygène. MGC contribuera à la croissance et à l'harmonie de la société en générant une valeur très diversifiée grâce à la chimie.

À propos de Transition Industries

Transition Industries LLC, basé à Houston, au Texas, est un développeur de projets de méthanol et d’hydrogène d’envergure mondiale avec des émissions de carbone nettes nulles en Amérique du Nord, en vue de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité écologique et sociale. Pour de plus amples renseignements à propos du projet Pacifico Mexinol et de Transition Industries, contactez-nous par email à l'adresse inquiries@transitionind.com.

À propos de la SFI

Membre du Groupe de la Banque mondiale, la SFI est la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Nous travaillons dans plus de 100 pays, en utilisant notre capital, notre expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. Au cours de l'exercice 2024, la SFI a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur d'entreprises privées et d'institutions financières dans les pays en développement, en tirant parti des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ifc.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.