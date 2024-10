NTT DATA s'associe à Palo Alto Networks pour proposer aux entreprises une cybersécurité optimisée par l’IA, du cloud à la périphérie.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, leader mondial des services informatiques et du commerce numérique, a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec Palo Alto Networks, référence mondiale en cybersécurité, pour aider les entreprises internationales à protéger leurs infrastructures numériques contre les nouvelles menaces de cybersécurité, depuis le cloud jusqu’aux périphéries les plus éloignées de leurs environnements.

Ce partenariat introduit le service géré de détection et de réponse étendues (MXDR) de NTT DATA, qui fournit des capacités de surveillance continue, de détection proactive et de réponse rapide aux menaces. Exploitant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ce service offre une visibilité intégrée sur les réseaux, ainsi que sur les environnements edge et cloud, permettant aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les cybermenaces en constante évolution.

Ce service est propulsé par Cortex XSIAM de Palo Alto Networks, la plateforme de centre d’opérations de sécurité (SOC) la plus avancée du secteur. Cortex XSIAM, pilotée par l’IA, révolutionne le SOC en exploitant la puissance de l’intelligence artificielle et de l’automatisation pour rationaliser les opérations, neutraliser les menaces à grande échelle et accélérer la remédiation des incidents.

Ces capacités combinées permettent aux entreprises de renforcer leur cyberrésilience en intégrant des technologies innovantes et des renseignements avancés sur les menaces à une expertise de sécurité reconnue mondialement. Cela permet de réduire considérablement le délai de détection et de réponse aux cybermenaces sophistiquées. Les clients bénéficient d’une vue unifiée des données et des opérations de sécurité sur une plateforme centralisée, qui facilite la rationalisation des opérations et la prévention proactive des menaces.

D’après Gartner ®, « les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en sécurité de l’information devraient atteindre 212 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 15,1 % par rapport à 2024 ».* Le nouveau service MXDR de NTT DATA est conçu pour aider les clients à renforcer la protection de leur écosystème numérique tout en réduisant la complexité et les coûts liés à la fragmentation des systèmes de sécurité.

« De nombreuses organisations reposent sur des systèmes de sécurité fragmentés, ce qui complique la détection des menaces avancées et ralentit leur capacité de réponse rapide », a déclaré Sheetal Mehta, directeur mondial de la cybersécurité chez NTT DATA, Inc. « En collaboration avec Palo Alto Networks, nous proposons une solution unifiée qui renforce la cyber-résilience, simplifie les opérations de sécurité et améliore l’agilité globale », ajoute-t-il.

« Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à un volume inédit de cybermenaces sophistiquées qui impactent l’ensemble de leurs opérations », a déclaré Kristy Friedrichs, directrice des partenariats chez Palo Alto Networks. « En partenariat avec NTT DATA, nous aidons les organisations à transformer leur SOC grâce à la plateforme XSIAM et à des services d’experts, offrant une solution unifiée qui leur permet de moderniser et sécuriser leurs opérations en toute confiance », ajoute-t-elle.

Le nouveau service MXDR de NTT DATA offre une détection et une réponse aux incidents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soutenues par une équipe d’exploitation mondiale et une orchestration de l’intelligence des menaces automatisée et pilotée par l’IA. Ce service de pointe repose sur l’apprentissage automatique pour une détection avancée des menaces, avec l’appui d’une équipe d’experts en sécurité de l’information, de chasseurs de menaces, de spécialistes en criminalistique numérique et de professionnels de la sécurité certifiés.

En intégrant la veille en temps réel sur les menaces au cœur de ses opérations, NTT DATA protège proactivement ses clients contre les risques émergents dans un environnement de cybersécurité en perpétuelle évolution. Cette stratégie permet aux clients de simplifier la complexité opérationnelle, d’optimiser la gestion des ressources et de réduire le coût total de possession (TCO).

Donner aux industries les moyens de se moderniser en toute confiance

Le partenariat entre NTT DATA et Palo Alto Networks cible les industries nécessitant des environnements sécurisés et connectés, notamment les secteurs de la fabrication, de la chimie et de la pharmacie. Les principaux avantages incluent :

Sécurité intégrale de bout en bout (Edge-to-Cloud) : visibilité complète sur les appareils et les réseaux, assurant une protection renforcée.

: visibilité complète sur les appareils et les réseaux, assurant une protection renforcée. Détection des menaces basée sur l’IA : la détection et la réponse alimentées par l’IA identifient et atténuent les menaces à la vitesse des machines.

la détection et la réponse alimentées par l’IA identifient et atténuent les menaces à la vitesse des machines. Simplification de la complexité et optimisation du coût total de possession : Il s'agit véritablement d'une plateforme unique, avec une seule interface utilisateur et un seul agent, qui unifie plusieurs services de sécurité, ce qui simplifie la gestion et réduit considérablement les délais de réponse.

: Il s'agit véritablement d'une plateforme unique, avec une seule interface utilisateur et un seul agent, qui unifie plusieurs services de sécurité, ce qui simplifie la gestion et réduit considérablement les délais de réponse. Résilience face aux interruptions : des services intégrés et automatisés assurent la continuité des activités, une portée mondiale et favorisent l’innovation.

L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle étape dans l’alliance stratégique entre NTT DATA et Palo Alto Networks, positionnant ainsi les deux entreprises en tant que leaders dans la fourniture d’environnements sécurisés et connectés pour les entreprises à l’échelle mondiale. Présente dans 50 pays, NTT DATA allie expertise locale et solutions de cybersécurité globales, soutenues par plus de 7 500 professionnels spécialisés, détenteurs de plus de 260 certifications techniques. Grâce à plus de 15 000 engagements en matière de sécurité, NTT DATA atténue chaque année 2 milliards de menaces de sécurité.

Découvrez-en davantage sur NTT DATA et Palo Alto Networks ici.

* Communiqué de presse de Gartner , Gartner prévoit que les dépenses mondiales en sécurité de l’information augmenteront de 15 % d’ici 2025 (28 août 2024). GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’international, utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de NTT DATA

NTT DATA est un innovateur mondial de plus de 30 milliards USD en matière de services commerciaux et technologiques. Nous desservons 75 % des entreprises du Fortune Global 100 et nous nous engageons à aider nos clients à innover, à optimiser et à se transformer pour un succès à long terme. En tant qu’un des meilleurs employeurs au monde, nous disposons de divers experts dans plus de 50 pays et d’un solide écosystème de partenaires, composé d’entreprises établies et de startups. Nos services couvrent le conseil en affaires et en technologie, les données et l’intelligence artificielle, les solutions industrielles, ainsi que le développement, la mise en œuvre et la gestion des applications, de l’infrastructure et de la connectivité. Nous sommes également l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures numériques et d’IA dans le monde. NTT DATA fait partie de NTT Group, qui investit chaque année plus de 3,6 milliards USD dans la R&D afin d’aider les entreprises et la société à évoluer en toute confiance et de manière durable vers l’avenir numérique. Rendez-vous sur nttdata.com

