HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC heeft aangekondigd dat het een Letter of Intent (LOI) heeft ondertekend met Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc (MGC) om een langetermijnovereenkomst voor de verkoop van methanol (MSA) aan te gaan. Onder de MSA is Transition Industries van plan om MGC ongeveer 1 miljoen MT per jaar aan ultra-low koolstof-methanol te leveren van zijn Pacifico Mexinol-project, een methanolproductiefaciliteit van 6.145 MT per dag nabij Topolobampo, Sinaloa, Mexico, die naar verwachting in 2028 operationeel zal zijn. Transition Industries ontwikkelt Pacifico Mexinol gezamenlijk met de International Finance Corporation (IFC), een lid van de Wereldbankgroep.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.