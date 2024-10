Transition Industries LLC e Mitsubishi Gas Chemical anunciam Carta de Intenções para um Contrato de Vendas de Metanol a longo prazo do projeto Pacifico Mexinol em Sinaloa, México

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Transition Industries LLC anunciou que firmou uma Carta de Intenções (LOI) com a Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (MGC) para celebrar um Contrato de Vendas de Metanol (MSA) a longo prazo. Sob o MSA, a Transition Industries pretende fornecer à MGC cerca de 1 milhão de toneladas métricas ao ano de metanol com baixíssimo carbono de seu projeto Pacifico Mexinol, uma instalação de produção de metanol de 6.145 toneladas métricas por dia perto de Topolobampo, Sinaloa, México, com previsão de entrar em operação em 2028. A Transition Industries está desenvolvendo a Pacifico Mexinol em conjunto com a International Finance Corporation (IFC), membro do World Bank Group. Os termos da Carta de Intenções e do Contrato de Vendas de Metanol não foram divulgados.

Quando iniciar suas operações, a Pacifico Mexinol deverá ser a maior instalação de produtos químicos de baixíssimo carbono do mundo, produzindo cerca de 350.000 toneladas métricas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas métricas de metanol azul ao ano a partir do gás natural com captação de carbono.

Rommel Gallo, Diretor Executivo da Transition Industries, comentou: “Temos o prazer de anunciar nossa Carta de Intenções para um Contrato de Vendas de Metanol a longo prazo com a Mitsubishi Gas Chemical Company, uma das principais fabricantes e comerciantes de produtos químicos do mundo. Estamos honrados em trabalhar com a MGC em nossos esforços conjuntos para enfrentar as mudanças climáticas e fornecer metanol de baixíssimo carbono à Bacia do Pacífico."

Masahiko Naito, Diretor da Divisão Divisão de Produtos Químicos C1 da Mitsubishi Gas Company, disse: "Como um dos maiores produtores e fornecedores de metanol a nível mundial, a Mitsubishi Gas Chemical prioriza a aceleração para menor intensidade de carbono de nosso fornecimento de metanol e visa contribuir para um mundo sustentável. Estou muito entusiasmado em trabalhar com a Transition Industries rumo a este objetivo e agregar valor à sociedade."

É esperado que a Pacifico Mexinol tenha suas obras iniciadas a partir de 2025 e comece as operações comerciais em 2028.

Sobre a Mitsubishi Gas Company

A Mitsubishi Gas Chemical Company é um fabricante exclusivo orientado à tecnologia que produz mais de 90% de seus produtos com uso de tecnologias proprietárias. Comprometida em criar novas tecnologias e valor, a MGC ostenta uma ampla gama de produtos, desde produtos químicos básicos como metanol, xileno, peróxido de hidrogênio, até produtos de alto desempenho como plásticos de engenharia, materiais para placas de circuito impresso e absorvedores de oxigênio. A MGC irá contribuir para o crescimento e a harmonia da sociedade ao agregar uma ampla gama de valor através da química.

Sobre a Transition Industries

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio com zero emissões líquidas de carbono em escala mundial na América do Norte para enfrentar as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informação sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

Sobre a CFI

A IFC, membro do World Bank Group, é a maior instituição internacional de desenvolvimento com foco no setor privado em mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso capital, experiência e influência para gerar mercados e oportunidades em países em desenvolvimento. No ano fiscal de 2024, a IFC comprometeu um recorde de US$ 56 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras em países em desenvolvimento, ao aproveitar soluções do setor privado e mobilizar capital privado para formar um mundo sem pobreza em um planeta habitável. Para mais informação, acesse www.ifc.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.