Ierland: de bakermat van Halloween

Fireworks over the River Foyle at Derry Halloween Festival in Northern Ireland. Image © Tourism Ireland

Fire performance at Púca Halloween Festival in Ireland's Ancient East. Image © Harris PR

Model of a Hallowe’en ‘ghost turnip’ taken into the Collection in 1943 from Fintown in County Donegal. NMI Collections DF14176. Image © National Museum of Ireland

The Hill of Tara in the Boyne Valley, County Meath, is deeply connected to the Celts. Image © Tourism Ireland

Terwijl de lange, donkere nachten snel binnenrollen, zoals de mist die op het Ierse herfstlandschap verschijnt, is het gemakkelijk om je voor te stellen hoe de vuurschaduwen op het oude Keltische platteland meer dan tweeduizend jaar geleden de vonk van Halloween deden overslaan. De oorsprong van Halloween is diep geworteld in Ierland, met tradities en gebruiken die duizenden jaren teruggaan tot de oude Keltische gebruiken. Oorspronkelijk bekend als het festival van Samhain, was het de dag die het einde van het oogstseizoen en het aanbreken van de winter markeerde.

Als je zou twijfelen over de Ierse oorsprong van Halloween; we hebben de hulp van experts ingeroepen om acht eeuwenoude Halloweengebruiken en -tradities te onderzoeken en hoe ze veranderd en geëvolueerd zijn. Volgens Dr Kelly Fitzgerald, hoofd van de School of Irish, Celtic Studies and Folklore aan het University College Dublin, zijn er “niveaus hier in Ierland - het is geen vlakke geschiedenis, elke groep volkeren heeft zijn eigen niveau toegevoegd aan het verhaal; of die nu mythologisch, historisch of religieus zijn.”

1. Samhain: Het oorspronkelijke Halloween

Volgens Dr. Kelly Fitzgerald, hoofd van de School of Irish, Celtic Studies and Folklore aan het University College Dublin (UCD), was Samhain het belangrijkste feest op de Keltische kalender. Het werd gevierd op 31 oktober, toen de Kelten geloofden dat de grens tussen de levenden en de doden het smalst was, waardoor geesten op aarde konden rondzwerven. Om alle duistere krachten af te weren, werden kolossale vreugdevuren aangestoken en droegen de mensen kostuums en maskers van stro of dierenvachten die hun identiteit verhulden.

2. Het vreugdevuur

Vreugdevuren hebben altijd een cruciale rol gespeeld in de festiviteiten rond Samhain, al sinds de tijd van de druïden. Lokale gemeenschappen verzamelden zich rond de gloed van de kolossale vlammen om hen te beschermen tegen kwaadaardige zielen die zich probeerden te mengen onder de levenden. Op sommige plaatsen in Ierland was het de gewoonte om de haardvuren thuis te doven en opnieuw aan te steken met de sintels van het gemeenschappelijke vreugdevuur voor extra geluk.

Ga naar het Púca Festival in Athboy en Trim in county Meath, een belangrijke locatie voor de Halloweentraditie, om het ceremoniële vuur te zien dat op 31 oktober wordt aangestoken op de Hill of Ward (Tlachtga). Dit is naar verluidt een van de vroegste locaties van Halloween. Uit oude manuscripten en archeologische opgravingen blijkt dat hier op Samhain niet alleen feest werd gevierd, maar ook een vuur werd aangestoken, waaruit alle latere vuren in het hele land weer werden aangestoken.

Púca is een van de grootste jaarlijkse evenementen ter ere van Halloween. Het vierdaagse spektakel, dat plaatsvindt in en rond de steden Trim en Athboy, is ongetwijfeld angstaanjagend, maar ook een feest van Ierse cultuur, dans, muziek, verhalen en betovering.

3. Jack-o'-Lantaarns en de spookraap

De traditie van het snijden van Jack-o'-lantaarns vindt zijn oorsprong in Ierland, hoewel de Ieren in plaats van pompoenen rapen gebruikten die na de oogst overvloedig aanwezig waren. Clodagh Doyle, Keeper, Irish Folklife Division, in het National Museum of Ireland in Castlebar, County Mayo, is goed op de hoogte van het verhaal van de smid genaamd Jack, die de duivel bedroog. Hij werd veroordeeld om door Ierland te zwerven met alleen een vlam in een uitgeholde raap om zijn weg te verlichten. De beruchte Ghost Turnip van rond 1900 wordt tentoongesteld in het National Museum of Ireland in Castlebar, County Mayo.

4. Oogstspelletjes

Geblinddoekt kool plukken, appelhappen en “snap apple” zijn klassieke Halloween-spelletjes met oude oorsprong. “Er was een overvloed aan gewassen: appels en graan. Sommige werden bewaard als jam, terwijl de overschotten werden gebruikt voor spelletjes als appelplukken,” legt Clodagh uit. Zoals veel tradities rond Samhain onthulde de uitkomst van deze spelletjes een toekomstige waarheid. Dus in het geval van appelhappen zou de eerste persoon die in het fruit beet terwijl hij zijn hoofd in een bak met water hield, de volgende zijn die zou trouwen.

5. Barmbrack en Colcannon: het voedsel van de waarzeggerij,

Barmbrack, of Bairín Breac, is een traditioneel Iers brood dat met Halloween wordt geserveerd, zelfs vandaag de dag nog en je ziet ze met Halloween in de winkels liggen. Aan dit brood, gezoet met gedroogd fruit, worden voor het bakken voorspellende symbolen toegevoegd. Deze symbolen voorspellen de toekomst van degene die ze ontdekt wanneer hij of zij een sneetje krijgt. Volgens Clodagh kan het gaan om een ring die een huwelijk binnen een jaar voorspelt, een munt voor rijkdom of een vod voor dreigende armoede. Wees voorzichtig met welk stuk je kiest! Kijk ook uit voor colcannon, een mengsel van aardappelpuree, boerenkool en uien, een gerecht dat doorspekt is met soortgelijke symbolen om de toekomst te voorspellen.

6. Kostuums en snoep of traktatie

De Ierse “Wren Boys”, die vooral de dag na Kerstmis opdoken, vermomden niet alleen hun identiteit om geesten af te weren, maar verkleedden zich ook in kostuums en maskers. Ze gingen zingend en musicerend van huis tot huis, wat doet denken aan het hedendaagse trick-or-treating. Om een voorproefje te krijgen van die verkleedtraditie kun je in het laatste weekend van oktober een bezoek brengen aan Bunratty Castle and Folk Park. Zowel trick-or-treating als het verkleden in kostuums voor feestjes zijn tijdens Halloween overal op het eiland gebruikelijk, maar op het eiland Inis Mór in county Galway bestaat nog steeds een ongebruikelijker traditie, waar de lokale bevolking haar identiteit maskeert en zelfs in de pubs zwijgt. Ze schrijven hun bestelling voor drankjes op zodat het enige geluid in de spookachtige uren het tikken van een klok is.

Kostuums in alle soorten en maten zijn te zien op het grootste Halloweenfestival van Europa, Derry Halloween. Zoals de naam al doet vermoeden, viert dit evenement in de ommuurde stad Derry de geest van Samhain en alles wat met Halloween te maken heeft.

Van 28 tot 31 oktober brengt een griezelige line-up lang vervlogen personages tot leven met een programma van fascinerende, huiveringwekkende, educatieve en culturele evenementen. Geesten worden aangemoedigd om over te komen en deel te nemen aan de festiviteiten, terwijl de levenden van alle leeftijden worden uitgenodigd om het “Awakening the Walled City Trail” te volgen om meer te weten te komen over onze voorouders en hun geloof.

De oude geplaveide straten komen tot leven terwijl het verhaal van Halloween wordt verteld met muziek, dans, verbluffende luchtoptredens, mooie verlichtingen en spannende vuurwerkshows.

7. De Prins der Duisternis.

Hoewel de duivelse graaf Dracula pas aan het eind van de 19e eeuw op het wereldtoneel verscheen, toen de Ier Bram Stoker het gotische literaire meesterwerk schreef, heeft 's werelds beroemdste vampier zijn tanden gezet in de Halloweencultuur. Stokers invloeden, van Dublin tot Sligo, worden tentoongesteld op het Bram Stoker Festival, dat plaatsvindt van 25 tot 28 oktober.

8. Hoe Halloween de Atlantische Oceaan overstak

Toen Ierse immigranten in de 19e eeuw hun Halloweengebruiken naar Amerika brachten, pasten sommige tradities zich aan het plaatselijke landschap aan. In plaats van rapen gebruikten de Amerikanen pompoenen om Jack-o'-lantaarns te snijden, omdat die in het seizoen goed verkrijgbaar waren en veel gemakkelijker te snijden. Om een voorproefje te krijgen van die cultuuromschakeling ga je naar Newcastle in county Down voor een optocht die uitmondt in vuurwerk op het strand.

De erfenis van Samhain en zijn oude Ierse tradities leeft voort in het hedendaagse Halloween. Of het nu gaat om de mystieke oorsprong van Samhain, vreugdevuren, Jack-o'-Lantaarns, oude Ierse recepten, trick-or-treating of andere spelletjes, je krijgt een voorproefje van de oude Keltische tradities, of je het nu thuis viert of op de plaats van oorsprong, in Ierland.

