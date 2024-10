Newmont Suriname nommée lauréate du prix du secrétaire d’état des États-Unis pour l’excellence d’entreprise

Newmont Suriname awarded U.S. Secretary of State’s Award for Corporate Excellence

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) a annoncé aujourd’hui que ses opérations au Suriname ont reçu le prix du Secrétaire d’état des États-Unis d’Amérique pour l’Excellence d’entreprise dans la catégorie « Climate Resilience » (Résilience climatique). Ce prix met en évidence le rôle crucial de Newmont dans le développement économique du Suriname et l’engagement de la société en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises.

« Newmont est honorée de recevoir ce prix prestigieux. C’est la récompense de notre détermination à créer de la valeur et améliorer les vies grâce à des exploitations minières responsables et durables », a déclaré Tom Palmer, PDG de Newmont. « Depuis que nous avons lancé nos opérations au Suriname, nous avons reconnu les besoins critiques des communautés locales, en particulier en ce qui concerne l’infrastructure et les opportunités économiques qui ont été impactées par le changement climatique. »

« Au fil des ans, nous avons élaboré des programmes en collaboration avec nos partenaires de la communauté afin de soutenir les entreprises existantes et générer de nouvelles opportunités qui profitent de la chaîne de valeur de Newmont. Cela inclut travailler de façon étroite avec les petits exploitants miniers artisanaux à propos de leurs efforts de récupération des terres et offrir des programmes de développement de capacités et d’assistance financière pour développer un nouveau pipeline de possibilités commerciales pour les petites entreprises. »

Il a terminé en ajoutant : « En tant qu’entreprise américaine vieille de 103 ans, nous sommes fiers de démontrer notre engagement en faveur des normes éthiques et environnementales les plus élevées et des progrès à long terme du Surinam et de ses habitants. »

Newmont est très investie dans le soutien et la progression des objectifs de développement vert du Surinam. Nous continuerons d’améliorer notre impact dans ce domaine en travaillant en étroite collaboration avec nos parties prenantes. Notre dévouement inlassable depuis des années dans ce domaine a permis de soutenir en permanence le développement socio-économique des communautés dans lesquelles nous évoluons.

Newmont encourage la croissance économique en autonomisant les communautés locales à travers le développement des talents, l’approvisionnement local et des initiatives de développement des capacités. En collaboration avec ses partenaires communautaires, Newmont a créé des programmes pour soutenir les entreprises locales et générer de nouvelles opportunités à partir de notre chaîne d’approvisionnement. Cela inclut travailler de façon étroite avec les petits exploitants miniers artisanaux à propos de leurs efforts de récupération des terres et fournir des programmes de développement de capacités et d’assistance financière afin de développer de nouvelles possibilités commerciales pour les petites entreprises.

Établi en 1999, le prix du Secrétaire d’état des États-Unis d’Amérique pour l'excellence d’entreprise reconnait le rôle vital que jouent les entreprises américaines dans l’amélioration des normes de conduite commerciale. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

