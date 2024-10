Irlande : le berceau des traditions d'Halloween

Fireworks over the River Foyle at Derry Halloween Festival in Northern Ireland. Image © Tourism Ireland

Fire performance at Púca Halloween Festival in Ireland's Ancient East. Image © Harris PR

Model of a Hallowe’en ‘ghost turnip’ taken into the Collection in 1943 from Fintown in County Donegal. NMI Collections DF14176. Image © National Museum of Ireland

The Hill of Tara in the Boyne Valley, County Meath, is deeply connected to the Celts. Image © Tourism Ireland

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Les origines d'Halloween sont profondément enracinées en Irlande, avec des traditions et des coutumes qui remontent à des millénaires jusqu'aux anciennes pratiques Celte. Auparavant connu sous le nom de festival de Samhain, c'était le jour qui marquait la fin de la saison des récoltes et l'aube de l'hiver.

Si vous avez des doutes sur les origines irlandaises d'Halloween, nous avons fait appel à des experts pour explorer huit coutumes et traditions d'Halloween durables et comment elles ont pu changer et évoluer. Selon le Dr Kelly Fitzgerald, directrice de l'École d'études irlandaises, Celte et folklore de l'University College de Dublin, il existe « plusieurs couches ici en Irlande – ce n'est pas une histoireplate, chaque groupe de peuples a ajouté ses couches au récit de ce que sont ces histoires ; qu'elles soient mythologiques, historiques ou religieuses. »

1. Samhain : L'Halloween d'origine

Selon le Dr Kelly Fitzgerald, directrice de l'École d'études irlandaises, Celte et folklore de l'University College Dublin (UCD), Samhain était la festival la plus importante du calendrier Celte . Il a été célébré le 31 octobre lorsque les Celtes croyaient que la frontière entre les vivants et les morts était à son plus faible, permettant aux esprits de parcourir la terre. Pour éloigner les forces obscures, des feux de joie colossaux étaient allumés et les gens portaient des costumes et des masques qui cachaient leurs identités faits de paille ou de peaux d'animaux.

2. Le feu de joie

Les feux de joie ont toujours joué un rôle crucial dans les festivités de Samhain remontant à l'époque des druides. Les communautés locales se sont rassemblées autour de l'éclat des flammes colossales pour les protéger des âmes malveillantes qui ont essayé de se mêler aux vivants. Dans certains endroits en Irlande, il était de coutume d'éteindre les feux de foyer domestique et de les rallumer à partir des braises du feu de joie communautaire pour se porter chance. Dirigez-vous vers le festival Púca à Athboy et Trim, comté de Meath, un lieu important pour la tradition d'Halloween, pour voir le feu de cérémonie qui est allumé le 31 octobre sur la colline de Ward (Tlachtga). Ce lieu est réputé pour être l’un des sites d’Halloween les plus anciens et des vieux manuscrits et des fouilles archéologiques suggèrent que, en plus des festins et des fêtes, un feu fut allumé ici à Samhain pour la première fois, donnant naissance à la tradition à travers le pays.

Púca est l’un des événements majeurs pour célébrer Halloween. Se déroulant autour des villes de Trim et d’Athboy, ce festival dure 4 jours et mêle danse, musique, culture, contes…

3. Les lanternes Jack-o'-lanterns et le navet fantôme

La tradition de la sculpture des citrouilles Jack-o'-lanterns a pris naissance en Irlande, bien que les Irlandais utilisaient des navets, abondants après la récolte, au lieu des citrouilles. Clodagh Doyle, gardien, division de la vie folklorique irlandaise, au Musée national d'Irlande à Castlebar, comté de Mayo, est bien informée sur l'histoire du forgeron nommé Jack, qui a trompé le Diable. Il fut condamné à errer en Irlande avec seulement une flamme à l'intérieur d'un navet évidé pour éclairer son chemin. Le tristement célèbre navet fantôme datant d'environ 1900 est exposé au Musée national d'Irlande à Castlebar, dans le comté de Mayo.

4. Jeux de récolte

La cueillette de choux les yeux bandés, la pêche aux pommes et le « croque-pomme » sont des jeux classiques d'Halloween aux racines anciennes. « Il y avait un approvisionnement suffisant en cultures ; des pommes et du grain - certaines étaient conservées sous forme de confitures tandis que les excès étaient utilisés dans des jeux comme le bobbing de pommes », explique Clodagh. Comme de nombreuses traditions entourant Samhain, le résultat de ces jeux révélerait une vérité future. Ainsi, dans le cas du pommage, la première personne à mordre le fruit tout en plongeant la tête dans un bassin d'eau serait la prochaine à se marier.

5. Barmbrack et colcannon : la nourriture de la divination

Le Barmbrack, ou Bairín Breac, est un pain irlandais traditionnel servi à Halloween, même aujourd'hui, et vous les verrez dans les magasins à Halloween. Ce pain, édulcoré avec des fruits secs, a des symboles prophétiques ajoutés au mélange avant la cuisson. Ces symboles prédisent l'avenir de la personne qui les découvre lorsqu'une tranche leur est servie. Selon Clodagh, cela pourrait inclure une bague qui prédit un mariage dans l'année, une pièce pour la richesse - ou un chiffon pour la pauvreté imminente. Faites attention à la tranche que vous choisissez ! Gardez également un œil sur le colcannon, un mélange de purée de pommes de terre, de chou frisé et d'oignons, un plat parfumé avec des symboles similaires pour prédire l'avenir.

6. Déguisements et bonbons

En dehors de la dissimulation des identités pour éloigner les esprits, les « Wren Boys » irlandais, qui sont apparus plus en vue le lendemain de Noël, se sont déguisés en costumes et masques. Ils ont appelé de maison en maison en chantant et en jouant de la musique, ce qui rappelle le trick-or-treat moderne. Pour avoir un aperçu de cette tradition de déguisement, appelez le château de Bunratty et le parc folklorique le dernier week-end d'octobre. Les deux, les tours et les friandises et les costumes pour les fêtes sont courants sur toute l'île à Halloween, mais une tradition plus inhabituelle existe toujours sur l'île d'Inis Mór, comté de Galway, où les habitants masquent leurs identités et restent silencieux même dans les pubs. Ils écrivent leur commande de boissons afin que le seul son dans les heures hantées soit le tic-tac d'une horloge.

Des costumes de toutes sortes peuvent être vus au plus grand festival d’Halloween d’Europe, Derry Halloween. Comme son nom l'indique, cet événement dans la ville fortifiée de Derry célèbre l'esprit de Samhain et tout ce qui concerne Halloween.

Du 28 au 31 octobre, une programmation macabre redonnera vie à des personnages disparus depuis longtemps avec un programme d'événements éducatifs et culturels. Les esprits seront encouragés à se joindre aux festivités tandis que les invités vivants de tous âges sont invités à suivre le « Sentier de l'éveil de la ville fortifiée » pour en savoir plus sur nos ancêtres et leurs croyances.

Les anciennes rues pavées prendront vie à mesure que l'histoire d'Halloween sera racontée à travers la musique, la danse, des performances aériennes, des illuminations et des feux d'artifice.

7. Le Prince des ténèbres

Bien que le comte diabolique Dracula n'ait pas fait son apparition sur la scène mondiale avant la fin du 19e siècle, lorsque l'Irlandais Bram Stoker a écrit le chef-d'œuvre littéraire gothique, le vampire le plus célèbre du monde a croqué dans la culture d'Halloween. Les influences de Stoker, de Dublin à Sligo, sont présentées au festival Bram Stoker, qui se déroule du 25 au 28 octobre. Il s’agit de l’un des plus grands festivals multidisciplinaires de Dublin, mêlant musique, théâtre, installations artistiques interactives, projections de films, expériences gastronomiques et événements littéraires.

8. Comment Halloween a traversé l'Atlantique

Au 19ème siècle, lorsque les immigrants irlandais ont apporté leurs coutumes d'Halloween en Amérique, certaines traditions se sont adaptées au paysage local. Au lieu de navets, les Américains utilisaient des citrouilles pour sculpter des lanternes car elles étaient facilement disponibles en saison et beaucoup plus faciles à sculpter. Pour goûter à cette culture croisée, rendez-vous à Newcastle dans le comté de Down pour un défilé qui culmine en feux d'artifice sur la plage.

L'héritage de Samhain et de ses anciennes traditions irlandaises persistent dans l'Halloween moderne. Qu'il s'agisse des origines mystiques de Samhain, des feux de joie, des lanternes, des vieilles recettes irlandaises, des friandises ou d'autres jeux, vous découvrirez un avant-goût des anciennes coutumes celtes, que vous le célébriez chez vous ou dans son berceau, en Irlande.

