Irlanda: la patria di Halloween!

Fireworks over the River Foyle at Derry Halloween Festival in Northern Ireland. Image © Tourism Ireland

Fire performance at Púca Halloween Festival in Ireland's Ancient East. Image © Harris PR

Model of a Hallowe’en ‘ghost turnip’ taken into the Collection in 1943 from Fintown in County Donegal. NMI Collections DF14176. Image © National Museum of Ireland

The Hill of Tara in the Boyne Valley, County Meath, is deeply connected to the Celts. Image © Tourism Ireland

The Hill of Tara in the Boyne Valley, County Meath, is deeply connected to the Celts. Image © Tourism Ireland

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Con le lunghe notti che ammantano l’ovattato paesaggio autunnale irlandese, è facile immaginare come le ombre proiettate dal fuoco nelle campagne abitate dai celti abbiano fatto brillare oltre duemila anni fa la scintilla di Halloween: le origini di questa festa in Irlanda, proprio perché legate alla storia dell’isola, sono profondamente radicate, con tradizioni e usanze millenarie. Originariamente conosciuta come la festa celtica di Samhain, l’attuale Halloween coincide con il giorno che nel remoto passato dell’isola di smeraldo segnava la fine della stagione del raccolto e l'alba dell'inverno.

Per saperne di più sulle origini irlandesi di Halloween, è interessante esplorare con l’aiuto di alcuni esperti otto usanze e tradizioni di Halloween e il modo in cui si sono evolute. Secondo la dottoressa Kelly Fitzgerald, direttrice della Scuola di studi irlandesi, celtici e folcloristici dell'University College di Dublino, in Irlanda sono presenti, infatti, numerose stratificazioni. La storia non è, insomma, “piatta” e ogni gruppo di popoli ha contribuito alla formazione di queste stratificazioni facendo evolvere la narrazione relativa a questa festa, dal punto di vista mitologico, storico e religioso.

1. Samhain: l’Halloween originale

Secondo la dottoressa Kelly Fitzgerald, Samhain era la festa più significativa del calendario celtico. Si celebrava il 31 ottobre, quando i Celti credevano che il confine tra i vivi e i morti fosse più sottile, permettendo agli spiriti di vagare sulla terra. Per allontanare le forze oscure, si accendevano giganteschi falò e per confondere gli spiriti si indossavano costumi e maschere fatti di paglia o di pelli di animali.

2. Il falò

I falò hanno sempre avuto un ruolo cruciale nei festeggiamenti di Samhain, fin dai tempi dei druidi. Le comunità locali si riunivano attorno al bagliore dei grandi fuochi per proteggersi dalle anime maligne che cercavano di mescolarsi ai vivi. In alcune località dell'Irlanda, era consuetudine spegnere i fuochi del focolare domestico e riaccenderli dalle braci del falò comune per propiziare la fortuna.

Per rivivere il fascino della ritualità celtica, l’evento ideale è il Púca Festival (https://pucafestival.com) ad Athboy e Trim, nella contea di Meath, luoghi chiave per la tradizione di Halloween: proprio come avveniva oltre duemila anni, il 31 ottobre viene acceso il fuoco a Hill of Ward (Tlachtga). Questo è noto per essere uno dei primi siti di Halloween, con antichi manoscritti e scavi archeologici che suggeriscono che, insieme ai banchetti e ai festeggiamenti, qui a Samhain fu acceso un fuoco, dal quale furono riaccese tutte le fiamme successive in tutto il paese.

Púca è uno dei più grandi eventi annuali in onore di Halloween. Lo spettacolo di quattro giorni, che si svolge all'interno e nei dintorni delle città di Trim e Athboy, è anche una festa culturale irlandese, danza, musica, narrazione e incanto.

3. Jack-o'-Lantern e la rapa fantasma

La tradizione di intagliare Jack-o'-lantern è nata in Irlanda, anche se al posto delle zucche gli irlandesi usavano le rape che dopo il raccolto erano abbondanti. Clodagh Doyle, responsabile della divisione Irish Folklife del National Museum of Ireland (https://www.museum.ie/en-ie/home) di Castlebar, nella contea di Mayo, lungo la Wild Atlantic Way, sottolinea che le origini di questa usanza si collegano alla storia del fabbro Jack che provò a ingannare il diavolo e che per questo venne condannato a vagare al buio per l'Irlanda con la sola luce di una fiamma protetta da una rapa scavata. La famigerata rapa “fantasma”, risalente al 1900 circa, è in esposizione al National Museum of Ireland di Castlebar.

4. Giochi legati al raccolto

La raccolta dei cavoli con gli occhi bendati, l'apple bobbing (mela che galleggia da afferrare con i denti) e lo "snap apple" (mela appesa a un filo, da afferrare sempre solo con i denti) sono giochi classici di Halloween con antiche radici. "C'era un'ampia disponibilità di raccolti, mele e grano: alcuni venivano conservati come marmellate, mentre gli eccessi venivano utilizzati per giochi come l'apple bobbing", spiega Clodagh. Come molte tradizioni che circondano Samhain, questi giochi sono legati alla lettura del futuro: per esempio, per quello definito “apple bobbing”, la prima persona capace di raccogliere con i denti un frutto mentre galleggiante in una bacinella d'acqua sarebbe stata quella più vicina al matrimonio.

5. Barmbrack e Colcannon: i cibi della fortuna

Il Barmbrack, o Bairín Breac, è un pane tradizionale irlandese servito ancora oggi ad Halloween e lo si vede nei negozi nel periodo della festa. A questa pagnotta, addolcita con frutta secca, vengono aggiunti dei simboli profetici prima della cottura per predire il futuro della persona che li scopre quando gliene viene servita una fetta. Secondo Clodagh, questi simboli possono includere un anello che predice il matrimonio entro l'anno, una moneta per la ricchezza o un pezzetto di stoffa per l'imminente povertà. La scelta della fetta, nella serata di Halloween, è quindi un momento molto importante! Altro piatto legato alla predizione del futuro è il Colcannon, un purè di patate arricchito con cavolo e cipolle, in cui, come nel Barmbrack, vengono inseriti oggetti che “racconteranno” la vita di chi fortuitamente se li trova nel piatto.

6. Costumi e “Dolcetto o scherzetto”

Oltre a mascherare le identità per allontanare gli spiriti, i "Wren Boys" irlandesi, che apparivano principalmente il giorno dopo Natale, si vestivano con costumi e maschere, andando di casa in casa mentre cantavano e suonavano, ricordando il moderno dolcetto o scherzetto. Per avere un assaggio di questa tradizione legata al travestirsi e al fare la famosa domanda “dolcetto o scherzetto”, uno dei luoghi ideali è il Bunratty Castle and Folk Park (https://www.bunrattycastle.ie), nel corso dell’ultimo fine settimana di ottobre, weekend in cui si possono vivere molte divertenti attività legate ad Halloween. Ma sull’isola di Inis Mór, parte delle Aran, nella contea di Galway, c’è la tradizione più strana di tutte: gli abitanti del luogo mascherano la propria identità e rimangono in silenzio anche nei pub, addirittura scrivendo le loro ordinazioni su un foglio di carta per far sì che l'unico suono presente nelle ore infestate dagli spiriti sia il ticchettio degli orologi.

Dal 28 al 31 ottobre, una macabra line-up darà vita a personaggi ormai scomparsi con un palinsesto di eventi affascinanti, inquietanti, educativi e culturali. Gli spiriti saranno incoraggiati ad unirsi ai festeggiamenti, mentre gli ospiti viventi di tutte le età sono invitati a seguire il "Awakening the Walled City Trail" per scoprire di più sui nostri antenati e sulle loro credenze.

Le antiche strade acciottolate prenderanno vita mentre la storia di Halloween viene raccontata attraverso musica, danza, straordinarie esibizioni aeree, illuminazione ed emozionanti fuochi d'artificio.

7. Il Principe delle Tenebre.

Sebbene il diabolico conte Dracula sia arrivato sulla scena mondiale solo alla fine del XIX secolo, quando l'irlandese Bram Stoker scrisse il capolavoro letterario gotico, il vampiro più famoso del mondo ha affondato i denti nella cultura di Halloween. Le influenze di Stoker, da Dublino a Sligo, sono presentate al Bram Stoker Festival https://www.bramstokerfestival.com), che si svolge dal 25 al 28 ottobre. Si tratta di uno dei più grandi festival artistici multidisciplinari di Dublino con musica, commedia, teatro, installazioni artistiche interattive, proiezioni di film, esperienze culinarie ed eventi letterari.

8. Come Halloween ha attraversato l'Atlantico

Nel XIX secolo, quando gli immigrati irlandesi portarono le loro usanze di Halloween in America, alcune tradizioni si adattarono alle risorse locali: invece delle rape, gli americani usarono le zucche per intagliare le Jack-o'-Lantern, perché erano facilmente disponibili in stagione e molto più facili da intagliare. Da segnare in agenda per divertirsi con questa tradizione, un passaggio a Newcastle, nella contea di Down, in Irlanda del Nord, dove, nel mese di ottobre si possono seguire laboratori sulle zucche intagliate e tante altre attività legate ai travestimenti e alle tradizioni tipiche di Halloween.

Che si tratti delle origini mistiche di Samhain, dei falò, di Jack-o'-Lantern, di antiche ricette irlandesi, del girare di casa in casa per fare la domanda “dolcetto o scherzetto” o di provare altri giochi, le antiche usanze celtiche hanno davvero un grande fascino sia che si festeggi a casa sia che si decida di vivere Halloween nel modo più bello, ovvero nel suo luogo di origine: l’isola d’Irlanda.

www.irlanda.com/homeofhalloween