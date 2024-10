EIGs MidOcean Energy schließt Erwerb einer zusätzlichen 15-%-Beteiligung an Peru LNG von Hunt Oil Company ab

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy („MidOcean“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für Flüssigerdgas (LNG), das von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründet wurde und verwaltet wird, gab heute den Abschluss seiner zuvor angekündigten Vereinbarung über den Erwerb einer zusätzlichen 15-prozentigen Beteiligung an Peru LNG („PLNG“) von Hunt Oil Company („Hunt“) bekannt.

MidOcean hält nun 35 % der Anteile an PLNG. Hunt wird weiterhin der Betreiber von PLNG bleiben.

PLNG besitzt und betreibt die einzige LNG-Exportanlage in Südamerika, die sich in Pampa Melchorita, 170 Kilometer südlich von Lima, Peru, befindet. Zu den Vermögenswerten von PLNG gehören eine Erdgasverflüssigungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 4,45 Mio. t/Jahr, eine 408 Kilometer lange Pipeline mit einer Kapazität von 1.290 Mio. Kubikfuß pro Tag, die sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, zwei 130.000 m³ große Lagertanks, ein 1,4 Kilometer langes Seeterminal, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, und eine Lkw-Verladeanlage mit einer Kapazität von bis zu 19,2 Mio. Kubikfuß pro Tag. PLNG wird von Hunt betrieben und ist eine von nur zwei LNG-Produktionsanlagen in Lateinamerika.

Morgan Stanley fungierte bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater für MidOcean und Latham & Watkins als Rechtsberater. Bracewell LLP fungierte als Rechtsberater von Hunt.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, belastbaren, kostengünstigen und CO2-effizienten globalen LNG-Portfolios an. Es spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und dass LNG als geopolitisch strategische Energiequelle immer wichtiger wird. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem 26-jährigen Branchenveteran, der bereits verschiedene leitende Positionen innehatte, darunter Global Head of LNG bei Shell Plc.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 24,9 Mrd. USD (Stand: 30. Juni 2024). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In ihrer 42-jährigen Geschichte hat EIG über 48,6 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 413 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über Hunt Oil Company

Hunt wurde 1934 gegründet und ist eines der größten unabhängigen Öl- und Gasunternehmen in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dallas, Texas, und seine Hauptgeschäftsfelder befinden sich in Peru, den Vereinigten Staaten und der Region Kurdistan im Irak sowie Explorationsprojekte in Tunesien und Marokko. Hunt ist ein aktives internationales Explorationsunternehmen und hat auf allen Kontinenten außer der Antarktis Bohrungen durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com oder auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.