Air Liquide et Cementir Holding Group reçoivent le soutien du Fonds Innovation européen pour leur projet de captage et de stockage de carbone au Danemark

Air Liquide (Paris:AI) et Cementir Holding Group, à travers sa filiale à 100% Aalborg Portland, ont lancé un projet commun de décarbonation baptisé ACCSION. Situé à Aalborg, au Danemark, ACCSION sera l'une des premières chaînes de valeur de captage et de stockage du carbone (CCS) onshore en Europe. Visant à réduire de manière significative les émissions de CO 2 de la cimenterie d'Aalborg Portland, le projet permettrait d'éviter 1,5 million de tonnes de CO 2 par année d'exploitation. Le projet ACCSION d'Air Liquide et du groupe Cementir Holding a été sélectionné par la Commission européenne pour bénéficier d'un soutien de 220 millions d'euros au titre du Fonds Innovation européen.

Le ciment est l'un des secteurs les plus émetteurs de CO 2 , la production de son principal composant, le clinker, générant du CO 2 lors de la combustion du calcaire. Grâce à sa technologie propriétaire et innovante CryocapTM, Air Liquide capturerait, purifierait et liquéfierait environ 95 % du CO 2 émis par les fours de la cimenterie. Le CO 2 capturé serait injecté dans un nouveau pipeline et transporté vers des installations de séquestration de CO 2 onshore.

ACCSION sera développé conjointement par Air Liquide et Aalborg Portland sur le site d'Aalborg afin de réduire les émissions engendrées par la production du ciment. Prévu pour être opérationnel d'ici la fin 2029, ACCSION permettra d'éviter l’émission de 1,5 million de tonnes de CO 2 par année d’exploitation.

Le Fonds Innovation de l'Union européenne est l'un des plus importants programmes de promotion des technologies bas carbone. Grâce à ce soutien, Air Liquide et Cementir Holding Group contribueront aux objectifs de l'Union européenne définis dans sa stratégie de gestion industrielle du carbone, ainsi qu’à son ambition d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. L'obtention de ce financement représente l'une des étapes essentielles avant la décision finale d'investissement et l'exécution de ce projet.

Emilie Mouren-Renouard, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les opérations du Groupe en Europe, a déclaré : "Nous nous réjouissons du soutien de la Commission européenne au projet ACCSION. Il illustre l'engagement d'Air Liquide à accompagner ses clients dans la décarbonation de leurs activités, en ligne avec notre plan stratégique ADVANCE. Construire une société bas carbone est un défi qui demande une étroite collaboration. A travers ce partenariat avec Aalborg Portland, nous unissons nos forces pour développer des solutions concrètes de décarbonation, contribuant ainsi aux objectifs climat de l'Union européenne visant la neutralité carbone d'ici 2050 ».

Francesco Caltagirone, Président et Directeur général de Cementir Holding, a commenté : "Ce projet de captage de carbone est une étape cruciale dans notre engagement vers la neutralité carbone d'ici 2050. Nous saluons le soutien du Fonds Innovation européen et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec Air Liquide. Nous sommes fiers non seulement de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques danois pour 2030, mais aussi de créer un impact positif durable pour la communauté locale ».

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe

A propos de Cementir Holding

Cementir Holding est un fabricant et fournisseur international d'une large gamme de matériaux de construction et de solutions de construction innovantes, présent dans 18 pays et employant environ 3 000 personnes. Le groupe est leader mondial dans le secteur du ciment blanc et est l'une des principales composantes du segment Star de la bourse Euronext de Milan.

Le développement durable étant au cœur de sa stratégie, les objectifs de réduction des émissions de Cementir ont été vérifiés de manière indépendante par l'initiative Science Based Target, et la société est notée A- par le CDP pour le changement climatique et la gestion de l'eau. L'entreprise est également notée BBB- avec une perspective stable par S&P.

A propos de Aalborg Portland

Aalborg Portland est le principal fabricant de ciment, de béton prêt à l'emploi et de granulats au Danemark, avec une capacité de production de ciment gris de 2,1 millions de tonnes et une capacité de production de ciment blanc de 0,85 million de tonnes. Aalborg Portland s'est fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone dans sa feuille de route pour 2030.