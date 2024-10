EIG MidOcean Energy completa l’acquisizione di un’ulteriore partecipazione del 15% in Peru LNG da Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy (“MidOcean” o la “Società”), un’impresa operante nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) costituita e gestita da EIG, uno dei principali investitori istituzionali nei settori delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, oggi ha annunciato il completamento dell’accordo già annunciato di acquisizione di un’ulteriore partecipazione del 15% in Peru LNG (“PLNG”) da Hunt Oil Company (“Hunt”).

La partecipazione di MidOcean in PLNG si attesta ora al 35%. Hunt rimarrà l’operatore di PLNG.

PLNG possiede e gestisce l’unico impianto di esportazione di GNL nel Sud America, situato a Pampa Melchorita, 170 chilometri a sud di Lima, in Perù. Gli asset di PLNG consistono in uno stabilimento per la liquefazione di gas naturale con una capacità di trattamento pari a 4,45 mmtpa; un gasdotto da 408 chilometri di cui PLNG è l’unico proprietario, con capacità di 1.290 mmcf/g; due serbatoi di stoccaggio da 130.000 m³; un terminale marittimo da 1,4 chilometri di cui PLNG è l’unico proprietario; e un impianto per il caricamento di autocarri con capacità fino a 19,2 mmcf/g. PLNG è gestita da Hunt ed è una delle due sole strutture di produzione di GNL nell’America Latina.

Morgan Stanley e Latham & Watkins hanno operato, rispettivamente, come consulente finanziario esclusivo e come consulente legale di MidOcean riguardo all’operazione, mentre Bracewell LLP ha operato come consulente legale di Hunt.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, un’impresa operante nel settore GNL creata e gestita da EIG, si impegna per sviluppare un portafoglio di prodotti e servizi GNL globale competitivo in termini di impronta di carbonio e costi, resiliente e diversificato, rispecchiando il convincimento di EIG che il GNL sia un fattore abilitante della transizione energetica e della sua importanza crescente come risorsa energetica strategica nel quadro geopolitico. MidOcean Energy è guidata da De la Rey Venter, un veterano del settore in cui vanta 26 anni di esperienza e che ha svolto una varietà di ruoli esecutivi senior tra cui Direttore globale GNL presso Shell Plc.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 24,9 miliardi di dollari di capitali gestiti al 30 giugno 2024. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 42 anni fa, ha investito oltre 48,6 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 413 progetti o aziende in 42 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti di EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul.

Informazioni su Hunt Oil Company

Fondata nel 1934, Hunt è una delle più grandi aziende indipendenti a proprietà privata nel settore petrolifero e del gas. Ha sede a Dallas, Texas, e le sue principali aree di operazioni si trovano nel Perù, negli Stati Uniti e nella regione irachena del Kurdistan; inoltre ha in corso progetti di esplorazione in Tunisia e Marocco. Hunt è un’impresa di attiva esplorazione internazionale e ha eseguito trivellazioni in tutti i continenti tranne che in Antartide.

