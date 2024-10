North Bund International Aviation Forum 2024 concluso con successo: China Eastern annuncia nuove collaborazioni e presenta la "Costruzione del Sistema di Operazioni Commerciali Larga Scala del C919"

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Il 22 ottobre, il "North Bund International Aviation Forum 2024", co-organizzato da China Eastern Air Holding Company Limited e Shanghai Airport Authority, si è tenuto presso la Grand Halls di Shanghai.

Con il tema "Volo Digitale, Cielo Intelligente – Creiamo Insieme un Nuovo Futuro dell'Aviazione", il forum ha attirato oltre 250 professionisti da tutto il mondo, tra cui rappresentanti da organizzazioni internazionali dell'aviazione civile, dirigenti di compagnie aeree famose, rappresentanti del governo cinese, esperti e studiosi. Tutti insieme hanno discusso e condiviso idee su argomenti come la "Nuova Produttività di Qualità nell'Aviazione Civile" e "Trasformazione Digitale", cercando soluzioni per accelerare la crescita di questa nuova produttività attraverso la trasformazione digitale.

In linea con il tema digitale del forum, l'evento stesso era ricco di elementi digitali. L'intero processo tradotto via intelligenza artificiale, visibile in tempo reale sui maxi schermi. I video utilizzavano tecnologia dei Contenuti Generati dall'Intelligenza Artificiale (AIGC) e Marco Polo è stato “riportato in vita” grazie alla tecnologia del "Digital Human". Grazie alla nuova rotta Venezia–Shanghai MU786 di China Eastern, Marco Polo ritorna a visitare la Cina partendo dalla sua città natale, esplorando la Cina con facilità usando vari mezzi di trasporto, offrendo al pubblico un'esperienza diretta della comodità dei trasferimenti dell'aviazione civile e del trasporto multimodale integrato. China Eastern e Shanghai Airport hanno anche lanciato prodotti culturali e creativi a tema aviazione, con cui il pubblico poteva interagire tramite AR, usando WeChat o la fotocamera del cellulare per divertirsi con magneti personalizzati per frigo, unendo così la tecnologia digitale e il fascino della cultura tradizionale cinese.

Degno di nota, China Eastern ha firmato, insieme a diverse organizzazioni, l'"Accordo di Cooperazione Strategica per il Coordinamento e lo Sviluppo Congiunto dell'Hub Internazionale Composito del Gateway di Shanghai", per rendere ancora più efficiente il flusso di passeggeri e merci all’aeroporto di Shanghai. Essendo il primo utilizzatore globale del C919, l’aereo made in China, China Eastern ha creato delle linee guida operative, dei processi e degli standard che sono una novità nel settore, presentando così i risultati della "Costruzione del Sistema di Operazioni Commerciali su Larga Scala del C919."

China Eastern ha anche lanciato un nuovo servizio chiamato "Eastern E-Pass", dove i passeggeri possono ottenere carte d’imbarco elettroniche tramite l’app o il mini-programma sul telefono, e godersi un’esperienza di viaggio completamente digitale, con dichiarazione doganale online e compilazione della carta d’ingresso a bordo. In particolare, i viaggiatori stranieri che rientrano nella politica di transito senza visto di 24 o 144 ore possono ridurre i tempi di ingresso grazie alla dichiarazione online, rendendo il “China travel”, viaggio in Cina, ancora più semplice. Inoltre, China Eastern sta espandendo le collaborazioni "Aereo + Crociera", esplorando nuovi modi di trasporto multimodale con elicotteri, ferrovie urbane e traghetti, abbracciando nuove opportunità di sviluppo negli hub della regione del delta del Fiume Azzurro e nella rete globale di trasporti.