Berkshire Hathaway Specialty Insurance nomina Vincenza Viele come Responsabile Sinistri e Alessandro Majerna come Responsabile di Responsabilità Civile Professionale e Cyber per l'Italia

BOSTON e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ha annunciato oggi la nomina di Vincenza Viele come Responsabile Sinistri e di Alessandro Majerna come Head of Professional Indemnity and Cyber delle linee Executive & Professional in Italia.

“Siamo entusiasti di ampliare il nostro team in Italia con professionisti che apportano alla nostra organizzazione sia eccellenti expertise che una forte personalità”, ha dichiarato Leonardo Castrichino, Country Manager Italia di BHSI. “Per via della nostra filosofia CLAIMS IS OUR PRODUCT, siamo particolarmente entusiasti del fatto che Vincenza si unisca al nostro team di leadership per assicurare e supervisionare la gestione di un servizio sinistri eccezionale”.

“Alessandro si concentrerà sullo sviluppo del nostro portafoglio PI e cyber attraverso i nostri clienti e partner distributivi in Italia”, ha dichiarato Marco Vantellino, responsabile delle Executive & Professional Lines, BHSI in Italia. “Alessandro arriva in BHSI con una consolidata esperienza e passione per il suo lavoro che servirà al meglio la nostra attività, i nostri clienti e i nostri partner distributivi in Italia e all'estero”.

Vincenza (Cinzia) entra in BHSI con oltre 24 anni di esperienza nella liquidazione e nella gestione dei sinistri. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto diverse posizioni manageriali, supervisionando sinistri complessi per grandi clienti, e programmi multinazionali. E basata nella sede di Milano e può essere contattata all'indirizzo Cinzia.Viele@bhspecialty.com.

Alessandro arriva in BHSI con un'esperienza di oltre 15 anni in cui si è specializzato nella responsabilità civile professionale individuale e aziendale e nella Cyber. E basato di Milano e può essere contattato all'indirizzo Alessandro.Majerna@bhspecialty.com.

In Italia, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) opera sotto il nome di Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI). BHEI è una Designated Activity Company con sede in Irlanda, numero di registrazione 636883 e sede legale al 2° piano, 7 Grand Canal Street Lower, Dublino D02 KW81 ed è una affiliata di Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), una società domiciliata nel Nebraska USA, che fornisce assicurazioni contro i danni commerciali, gli infortuni, la responsabilità professionale sanitaria, i rami dirigenziali e professionali, la responsabilità generale e transazionale, le fideiussioni, il marine, i viaggi, i programmi, gli infortuni e la salute, lo stop loss medico, rami danni e le assicurazioni multinazionali. BHSIC, e BHEI sono filiali del gruppo assicurativo National Indemnity di Berkshire Hathaway, che ha un rating di solidità finanziaria di A++ di AM Best e AA+ di Standard & Poor's. Berkshire Hathaway Specialty Insurance ha sede a Boston e uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcellona, Brisbane, Bruxelles, Colonia, Dubai, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londra, Lione, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco, Parigi, Perth, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Zurigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.