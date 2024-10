MidOcean Energy van EIG voltooit overname van extra belang van 15% in Peru LNG van Hunt Oil Company

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy ('MidOcean' of het 'bedrijf'), een bedrijf voor vloeibaar aardgas (LNG) opgericht en beheerd door EIG, een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, heeft vandaag de voltooiing bekendgemaakt van de eerder aangekondigde overeenkomst om een extra belang van 15% in Peru LNG ('PLNG') te verwerven van Hunt Oil Company ('Hunt').

Het belang van MidOcean in PLNG bedraagt nu 35%. Hunt blijft de exploitant van PLNG.

PLNG bezit en exploiteert de enige LNG-exportfaciliteit in Zuid-Amerika, die zich bevindt in Pampa Melchorita, 170 kilometer ten zuiden van Lima, Peru. De activa van PLNG bestaan uit een aardgasliquefactiefabriek met een verwerkingscapaciteit van 4,45 mmtpa; een pijpleiding van 408 kilometer in volle eigendom met een capaciteit van 1.290 mmcf/d; twee opslagtanks van 130.000 m3; een zeeterminal van 1,4 kilometer in volle eigendom en een vrachtwagenlaadfaciliteit met een capaciteit van maximaal 19,2 mmcf/d. PLNG wordt geëxploiteerd door Hunt en is een van de twee LNG-productiefaciliteiten in Latijns-Amerika.

Morgan Stanley trad op als exclusief financieel adviseur van MidOcean bij de transactie en Latham & Watkins trad op als juridisch adviseur. Bracewell LLP trad op als juridisch adviseur van Hunt.

Over MidOcean Energy

MidOcean Energy, een LNG-bedrijf opgericht en beheerd door EIG, streeft ernaar een gediversifieerde, veerkrachtige, kosten- en koolstofcompetitieve wereldwijde LNG-portfolio op te bouwen. Het weerspiegelt het geloof van EIG in LNG als een cruciale enabler van de energietransitie en het groeiende belang van LNG als een geopolitiek strategische energiebron. MidOcean Energy wordt geleid door De la Rey Venter, een veteraan in de industrie met 26 jaar ervaring die verschillende senior leidinggevende functies heeft bekleed, waaronder wereldwijd hoofd LNG voor Shell Plc.

Over EIG

EIG is een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energie- en infrastructuursector, met $ 24,9 miljard onder beheer per 30 juni 2024. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Gedurende zijn 42-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 48,6 miljard toegezegd aan de energiesector via 413 projecten of bedrijven in 42 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de vooraanstaande pensioenplannen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft het hoofdkantoor in Washington, D.C., met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoul.

Over Hunt Oil Company

Hunt, opgericht in 1934, is een van de grootste onafhankelijke, particuliere olie- en gasbedrijven in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gevestigd in Dallas, Texas, en de belangrijkste werkgebieden van het bedrijf zijn gevestigd in Peru, de Verenigde Staten en de Koerdische regio van Irak, evenals exploratieprojecten in Tunesië en Marokko. Hunt is een actief internationaal exploratiebedrijf en heeft op alle continenten geboord, behalve Antarctica.

Ga voor meer informatie naar de website van MidOcean Energy op www.midoceanenergy.com of de website van EIG op www.eigpartners.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.