Emile Weber en Pony.ai ondertekenen een MoU om autonome mobiliteit in Luxemburg te promoten

Emile Weber, Managing Partner of Emile Weber Group, Roly Heinisch, Managing Partner of Emile Weber Group and Dr. Yimeng Zhang, VP of Engineering at Pony.ai sign an MoU to Promote Autonomous Mobility in Luxembourg, October 23, 2024 (Photo: Business Wire)

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Pony.ai Europe, de Europese divisie van Pony.ai, hield vandaag een ceremonie voor de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) met Emile Weber, het toonaangevende transportbedrijf van Luxemburg en de Grote Regio, om de ontwikkeling van autonome mobiliteit in het Groothertogdom te bevorderen. Het partnerschap tussen Pony.ai Europe en Emile Weber zal het onderzoek, de ontwikkeling en de ontplooiing van autonome voertuigen in Luxemburg een boost geven en volgt op een MoU van maart 2024 met de regering van het Groothertogdom Luxemburg om autonome mobiliteit in het land te bevorderen.

in Luxemburg is Emile Weber een van de toonaangevende leveranciers van mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf combineert kwaliteitsvolle service met een innovatieve, verantwoorde geest, in heel wat activiteitendomeinen zoals openbaar en privévervoer, taxidiensten, verhuur van verschillende voertuigen zonder bestuurder (kampeerwagens, bestelwagens, commerciële voertuigen, enz.) en toerisme met reisagentschappen en touroperators. Pony.ai Europe en Emile Weber delen de overtuiging dat autonome mobiliteit een belangrijke rol vervult voor de toekomst van het transportecosysteem van Luxemburg.

Deze MoU is opnieuw een mijlpaal in Pony.ai’s uitbreiding naar Europa in 2024. In maart 2024 kondigde Pony.ai de ondertekening aan van een MoU met de regering van het Groothertogdom Luxemburg om autonome mobiliteit in het land te bevorderen. In september 2024 richtte Pony.ai formeel Pony.ai Europe en haar Europese hub in Luxemburg op, die zal dienen als een center voor de baanbrekende R&D van Pony.ai op gebied van autonome voertuigtechnologie. De in Luxemburg gevestigde hub van Pony.ai zal van cruciaal belang zijn voor het bevorderen van technologische vooruitgang en oplossingen op maat voor de Europese markt. Als wereldleider op het vlak van innovatie en technologie, biedt Luxemburg voor Pony.ai een uitstekende gelegenheid om haar toonaangevende technologie voor autonome mobiliteit in Europa verder te ontwikkelen.

Dr. James Peng, medeoprichter en CEO van Pony.ai; licht toe: “ Als onderdeel van onze voortdurende mondiale uitbreiding, is Pony.ai dankbaar met Emile Weber, de meest vertrouwde en meest betrouwbare transportleverancier van Luxemburg, als strategische partner voor deze betrachting. Terwijl Pony.ai instaat voor autonome technologie van wereldklasse en technische bekwaamheid, is het hebben van een gewaardeerde plaatselijke transportleverancier zoals Emile Weber als partner van cruciaal belang voor het succes van het partnerschap.”

Emile Weber, managing partner van de Emile Weber Group, verklaart: " Bij Emile Weber stelden we innovatie en baanbrekende technologie altijd prioritair in ons streven naar het aanbieden van duurzame, kwaliteitsvolle oplossingen voor mobiliteit. Als partner met Pony.ai samenwerken markeert een interessante mijlpaal op onze weg om de toekomst van transport in Luxemburg vorm te geven. Door onze uitgebreide lokale expertise met Pony.ai’s autonome technologie van wereldklasse te combineren, hebben we er het volste vertrouwen in dat we samen als pioniers zullen aantreden voor de nieuwe generatie van mobiliteit in het Groothertogdom.”

Over Pony.ai Europe

Pony.ai Europe (Pony.ai Europe S.a.r.L.), is de Europese divisie van Pony.ai, een toonaangevend, internationaal bedrijf actief in autonoom transport. De Europese hub van Pony.ai Europe bevindt zich in Luxemburg. Als wereldleider op gebied van innovatie en technologie, vormt Luxemburg voor Pony.ai een uitstekende gelegenheid om haar toonaangevende technologie voor autonome mobiliteit in Europa verder te ontwikkelen. Op vandaag heeft Pony.ai over de hele wereld bijna 40 miljoen autonome test- en bedrijfskilometers (bijna 24,8 miljoen mijl) op open wegen gereden.

Over de Emile Weber Group

Emile Weber is een van de toonaangevende bedrijven voor reis- en mobiliteitservices in Luxemburg en de Grote Regio, met bijna 150 jaar ervaring. Het familiebedrijf biedt kwaliteitsvolle oplossingen voor reizen en mobiliteit aan privé- en bedrijfsklanten. Met aandacht voor innovatie en duurzaamheid, gecombineerd met traditionele familiewaarden, is Emile Weber actief als een state-of-the-art vloot, inclusief hybride en elektrische voertuigen, om uitzonderlijke mobiliteit en reiservaringen in heel Luxemburg en daarbuiten te verzekeren.

