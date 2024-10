Emile Weber et Pony.ai signent un protocole d'accord pour promouvoir la mobilité autonome au Luxembourg

Emile Weber, Managing Partner of Emile Weber Group, Roly Heinisch, Managing Partner of Emile Weber Group and Dr. Yimeng Zhang, VP of Engineering at Pony.ai sign an MoU to Promote Autonomous Mobility in Luxembourg, October 23, 2024 (Photo: Business Wire)

Emile Weber, Managing Partner of Emile Weber Group, Roly Heinisch, Managing Partner of Emile Weber Group and Dr. Yimeng Zhang, VP of Engineering at Pony.ai in front of a Pony.ai autonomous vehicle, at Emile Weber’s office, in Luxembourg, October 23, 2024 (Photo: Business Wire)

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Pony.ai Europe, la division européenne de Pony.ai, a organisé aujourd’hui une cérémonie de signature d’un protocole d’accord avec Emile Weber, le principal opérateur de transport du Luxembourg et de la Grande Région, visant à promouvoir le développement de la mobilité autonome au Grand-Duché. Ce partenariat entre Pony.ai Europe et Emile Weber lancera la recherche, le développement et le déploiement de véhicules autonomes au Luxembourg. Il s'inscrit dans la continuité d’un protocole d’accord signé en mars 2024 avec le gouvernement du Grand-Duché pour faire avancer la mobilité autonome dans le pays.

Emile Weber est l’un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité au Luxembourg. La société allie un service de qualité à un esprit innovant et responsable. Ses principaux domaines d’activité incluent les transports publics et privés, les services de taxi, la location de divers véhicules sans chauffeur (camping-cars, fourgonnettes, véhicules utilitaires, etc.) ainsi que le tourisme, en collaboration avec des agences de voyage et des tour-opérateurs. Pony.ai Europe et Emile Weber partagent la conviction que la mobilité autonome jouera un rôle crucial dans l’avenir de l’écosystème des transports au Luxembourg.

Ce protocole d’accord marque une nouvelle étape dans l’expansion de Pony.ai en Europe en 2024. En mars 2024, Pony.ai a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour promouvoir la mobilité autonome dans le pays. En septembre 2024, Pony.ai a officiellement établi Pony.ai Europe et son hub européen au Luxembourg, qui servira de centre de recherche et de développement de pointe pour la technologie des véhicules autonomes. Le hub luxembourgeois jouera un rôle central dans la conduite des avancées technologiques et l’élaboration de solutions sur mesure pour le marché européen. En tant que leader mondial en matière d’innovation et de technologie, le Luxembourg offre à Pony.ai une excellente opportunité de développer sa technologie de pointe en matière de mobilité autonome en Europe.

James Peng, le cofondateur et PDG de Pony.ai, a déclaré : « Dans le cadre de notre expansion mondiale continue, Pony.ai est reconnaissant d’avoir Emile Weber, le fournisseur de transport le plus fiable et digne de confiance du Luxembourg, comme partenaire stratégique dans cette initiative. Alors que Pony.ai apporte sa technologie d'autonomie de classe mondiale et son expertise en ingénierie, la collaboration avec un acteur local respecté tel qu’Emile Weber est essentielle à la réussite de ce partenariat. »

Emile Weber, associé gérant du groupe, a déclaré : « Chez Emile Weber, nous avons toujours embrassé l’innovation et les technologies de pointe dans notre quête de solutions de mobilité durables et de haute qualité. Le partenariat avec Pony.ai représente une étape passionnante dans notre parcours pour façonner l’avenir du transport au Luxembourg. En combinant notre vaste expertise locale avec la technologie autonome de classe mondiale de Pony.ai, nous sommes convaincus que nous pouvons être les pionniers de la prochaine génération de mobilité au Grand-Duché. »

À propos de Pony.ai Europe

Pony.ai Europe (Pony.ai Europe S.a.r.L.) est la division européenne de Pony.ai, l’une des entreprises leaders mondiales dans le domaine de la conduite autonome. Son siège est établi au Luxembourg, un pionnier de l’innovation et de la technologie, offrant à Pony.ai une occasion unique de développer sa technologie de pointe en mobilité autonome en Europe. À ce jour, Pony.ai a parcouru près de 40 millions de kilomètres (environ 24,8 millions de miles) lors d’essais et d’opérations autonomes sur des routes ouvertes dans le monde entier, témoignant ainsi de son engagement envers l’innovation et la sécurité.

À propos du groupe Emile Weber

Forte de près de 150 ans d’expérience, Emile Weber est l’une des principales entreprises de services de voyage et de mobilité au Luxembourg et dans la Grande Région. En tant qu’entreprise familiale, elle propose des solutions de voyage et de mobilité de haute qualité, adaptées tant aux particuliers qu’aux entreprises. En misant sur l’innovation et la durabilité tout en préservant des valeurs familiales traditionnelles, Emile Weber exploite une flotte de véhicules de pointe, dont des modèles hybrides et électriques. Cela lui permet d’offrir une mobilité exceptionnelle et des expériences de voyage inoubliables à travers le Luxembourg et au-delà.

