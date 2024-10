Canva renforce l’IA et les outils de travail en lançant Dream Lab et d’importantes mises à jour de Visual Suite

Small Business Work Kits, empower you and your team to get every big and little job done with ease and speed - from planning and brainstorming through to people and project management and more. (Graphic: Business Wire)

Boost team collaboration and connection with Polls and Quizzes. Add interactive elements to your content and get feedback instantly from your audience or team. (Graphic: Business Wire)

Smarter Whiteboards. With the power of AI, Sort will arrange your sticky notes based on colors, author names, number of reactions, or topics in a single click. (Graphic: Business Wire)

Introducing Dream Lab—a generative AI tool powered by Leonardo.ai. Whether you’re generating images, illustrations, sketches, or 3D renders, Dream Lab’s powerful AI technology lets you pick a style and tune your images to perfection. (Graphic: Business Wire)

As annualized revenue reaches $2.5B and its community grows to 200 million monthly active users, Canva introduces a suite of new products and features including generative AI technology from Leonardo.ai., which are set to transform how people communicate visually in the workplace.

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, a lancé aujourd’hui une suite de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités destinés à transformer la façon dont les gens créent sur leur lieu de travail et ailleurs. Parallèlement, Canva, qui a atteint l’étape capitale des 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels (soit une augmentation de plus de 115 millions au cours des deux dernières années), affiche également 2,5 milliards USD de revenus annualisés.

Les dernières innovations de Canva – notamment la nouvelle et puissante technologie d’IA générative de Leonardo.Ai, récemment acquise par Canva – offrent des possibilités passionnantes de travail plus intelligent, de meilleure collaboration et de création de contenus visuels époustouflants. Le lancement de Dream Lab permet aux équipes de tous les secteurs et métiers de libérer de nouveaux leviers de créativité, de précision de la conception et d’efficacité dans leur travail.

La Société annonce également que, cinq mois après le lancement de Canva Enterprise, l’abonnement Canva destiné aux grandes organisations – des leaders de leur secteur tels que NYSE, Atlassian, HP, Snowflake, Ray White, DHL Express, Tecnocasa et Docusign – ont commencé à tirer parti de cette solution pour rationaliser la création de leurs contenus et faire évoluer leur marque.

Au fur et à mesure de l’expansion de l’empreinte de Canva sur les lieux de travail, la plateforme connaît une croissance explosive : plus de 30 milliards de designs créés à ce jour, au rythme remarquable de plus de 300 nouveaux designs chaque seconde. Des utilisateurs de plus de 190 pays ont également créé plus de 2,5 milliards de présentations et 500 millions de documents. En outre, l’utilisation des outils d’IA de Canva a explosé, avec plus de 10 milliards d’utilisations à ce jour.

« Nous sommes extrêmement heureux d’offrir désormais à plus de 200 millions de personnes dans le monde des pouvoirs de création inouïs. De 95% des sociétés Fortune 500 à des millions de petites entreprises, de salles de classe et d’organisations à but non lucratif, c’est évidemment une étape formidable, mais nous pensons que nous n’avons encore parcouru qu’1% du chemin », a déclaré Melanie Perkins, cofondatrice et PDG de Canva. « C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour permettre à chacun de transformer ses idées en créations. Au croisement de la créativité et de la productivité, nous avons intégré à Visual Suite des dizaines de nouvelles fonctionnalités, des designs plus interactifs et une suite de mises à niveau basées sur l’IA, et nous espérons que ces nouvelles fonctionnalités aideront notre communauté à continuer d’atteindre ses objectifs. »

Lancement de Dream Lab optimisé par Leonardo.Ai

Trois mois seulement après l’acquisition de Leonardo.Ai par Canva, la Société a lancé Dream Lab, un puissant outil d’IA générative conçu pour transformer n’importe quelle idée, à partir d’une simple description textuelle, en photos et graphiques hautement dynamiques. Optimisé par Phoenix, le modèle de base avancé de Leonardo, Dream Lab renforce les capacités de génération d’images IA de Canva au moyen d’outils qui transforment sans effort et de manière inédite une petite idée en un résultat spectaculaire. Avec Dream Lab :

générez une multitude de variations dans plus de 15 styles différents comprenant notamment des rendus 3D et des illustrations

utilisez une image existante comme référence de style pour influencer plus précisément le résultat et ouvrir des possibilités telles que la génération de photos d’archives dans le style de votre entreprise

créez des images multi-sujets complexes et des portraits photoréalistes

Canva s’est associé à Leonardo.Ai pour offrir aux professionnels de la création des capacités d’IA encore plus puissantes. Des millions d’utilisateurs, des créateurs de contenu aux designers professionnels, architectes et réalisateurs, choisissent Leonardo.Ai pour sa qualité et sa flexibilité d’avant-garde. Dream Lab améliore la précision des résultats du Magic Studio convivial de Canva. Parallèlement, Canva réaffirme son engagement en faveur d’une utilisation sûre et responsable de l’IA en veillant à ce que Dream Lab soit soutenu par Canva Shield, notre série de puissants outils de sécurité et de confidentialité de l’IA, une approche leader du secteur.

En combinant la puissante génération d’images et la bibliothèque de plus de 100 millions de contenus de Canva, les utilisateurs ont accès à une quantité infinie de contenus et sont ainsi certains qu’ils disposeront toujours de l’image parfaite pour n’importe quel projet. Par exemple, les directeurs artistiques peuvent générer des storyboards entiers, les entrepreneurs peuvent essayer diverses maquettes de produits, les équipes marketing peuvent créer rapidement du matériel de campagne adapté à la marque et les enseignants peuvent créer du matériel d’apprentissage attrayant, le tout en toute confiance et en toute sécurité.

Visual Suite de Canva : des dizaines de nouvelles fonctionnalités

Depuis son lancement, Visual Suite de Canva – qui comprend Docs, Whiteboards, Websites, Presentations, et Videos – réinvente la manière de collaborer des équipes et transforme la création de contenu en consolidant chaque capacité de conception et chaque outil de travail en une seule plateforme harmonisée. Depuis son lancement il y a deux ans seulement lors de l’événement inaugural Canva Create de Canva, la suite a franchi plusieurs étapes majeures :

Création de plus de 2,5 milliards de présentations (plus de 1 500 par minute)

Création de 1,5 milliard de vidéos (plus de 1 000 par minute)

Création de 500 millions de documents (650 par minute)

Création de près de 80 millions de sites Web (50 par minute)

Création de 240 millions de tableaux blancs ; c’est désormais le produit qui connaît la croissance la plus rapide et son utilisation a doublé cette année

Sur la base des principales demandes de sa communauté, Canva présente aujourd’hui une multitude de fonctionnalités nouvelles et à venir. Augmentation de l’interactivité, outils d’IA améliorés dans Docs, Whiteboards, etc., ces améliorations devraient rendre le travail encore plus fluide :

Tableaux blancs plus intelligents : tri et synthèse optimisés par l’IA, et « reaction stickies » (autocollants de réaction) interactifs pour aider les coéquipiers à voter en temps réel sur des idées.

: tri et synthèse optimisés par l’IA, et « reaction stickies » (autocollants de réaction) interactifs pour aider les coéquipiers à voter en temps réel sur des idées. Magic Write plus intuitif : nouvelles fonctionnalités optimisées par l’IA, notamment : génération contextuelle de texte pour un résultat plus précis, et commandes en un clic pour affiner le texte généré.

: nouvelles fonctionnalités optimisées par l’IA, notamment : génération contextuelle de texte pour un résultat plus précis, et commandes en un clic pour affiner le texte généré. Capacités vidéo sans effort : effets d’animation avancés et légendes générées automatiquement pouvant être adaptées au style de la marque pour économiser des heures de travail manuel.

: effets d’animation avancés et légendes générées automatiquement pouvant être adaptées au style de la marque pour économiser des heures de travail manuel. Présentations plus interactives : nouveaux types de graphiques interactifs et effets d’animation avancés pour stimuler l’engagement. Et des numéros de page automatiques sont ajoutés en un seul clic.

: nouveaux types de graphiques interactifs et effets d’animation avancés pour stimuler l’engagement. Et des numéros de page automatiques sont ajoutés en un seul clic. Récit de données étendues : introduction de nouveaux types de graphiques tels que les graphiques en aires, les graphiques radar, les graphiques hiérarchiques et les graphiques statistiques.

: introduction de nouveaux types de graphiques tels que les graphiques en aires, les graphiques radar, les graphiques hiérarchiques et les graphiques statistiques. Introduction de maquettes personnalisées : transformez en un clic vos photos en modèles de maquette professionnels adaptés à votre marque.

: transformez en un clic vos photos en modèles de maquette professionnels adaptés à votre marque. Premiers sondages et quiz : créez des sondages et des quiz simples et personnalisables directement dans l’éditeur.

: créez des sondages et des quiz simples et personnalisables directement dans l’éditeur. Intégrations puissantes : accédez aux conceptions Canva et collaborez directement dans Google Workspace via Gmail, Google Drive, Calendar, Docs, entre autres.

Offre de contenu élargie grâce à davantage d’actifs de classe mondiale

Canva a rapidement élargi son offre de contenus en intégrant des actifs remarquables provenant de puissances créatives comme Artlist et pocstock. Cette extension ajoute une large gamme de nouveaux modèles, ressources vidéo, photographies d’archives, entre autres, qui permettent de créer des contenus haut de gamme de classe mondiale en un seul endroit.

Intégration d’Artlist : grâce à la bibliothèque vidéo Artlist Premium, Canva propose désormais des ressources musicales et vidéo cinématographiques des meilleurs artistes du secteur.

: grâce à la bibliothèque vidéo Artlist Premium, Canva propose désormais des ressources musicales et vidéo cinématographiques des meilleurs artistes du secteur. Amélioration de l’inclusivité de la représentation grâce à pocstock : Canva renforce son engagement en faveur de la diversité en introduisant la collection de contenus pocstock. Ce partenariat permet aux utilisateurs payants d’accéder à 150 000 photos et ainsi de créer du contenu qui reflète mieux un monde inclusif.

Des kits de travail pour des publics encore plus nombreux

Suite au lancement réussi des Work Kits (kits de travail) de Canva en mai, Canva élargit son offre pour offrir aux enseignants, aux étudiants et aux patrons de petites entreprises des ressources et des outils précieux adaptés à leurs besoins en communication visuelle. Les premiers kits de travail, destinés aux secteurs de la vente, du marketing, des ressources humaines et de la création, ont été utilisés plus d’un million de fois dans le monde.

Kits de travail pour dirigeants de petites entreprises : kits de travail généralistes comprenant des manuels, des modèles personnalisables, des ressources organisationnelles et des applications de soutien aux différents aspects de la gestion d’une entreprise.

: kits de travail généralistes comprenant des manuels, des modèles personnalisables, des ressources organisationnelles et des applications de soutien aux différents aspects de la gestion d’une entreprise. Kits de travail pour enseignants : une large gamme de modèles et de ressources axés sur l’éducation pour relever les principaux défis, actualiser les plans de cours, gérer les charges de travail et encourager la créativité sur la base d’expériences du monde réel.

: une large gamme de modèles et de ressources axés sur l’éducation pour relever les principaux défis, actualiser les plans de cours, gérer les charges de travail et encourager la créativité sur la base d’expériences du monde réel. Kits de travail pour étudiants : Modèles, conseils et outils pour améliorer les travaux personnels, organiser les études et augmenter l’impact des présentations destinées à des projets parascolaires.

Canva développe une nouvelle génération de logiciels de travail faciles à utiliser qui répondent à tous les besoins de conception et de collaboration des professionnels de tous les secteurs. En développant et en mettant à jour constamment ses kits de travail, Canva met à la disposition de sa communauté diversifiée d’utilisateurs la solution rapide, simple et gratuite dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à tout le monde d’être créatif. La plateforme offre une interface utilisateur conviviale qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour réseaux sociaux, les affiches et les vêtements, ainsi qu’une immense bibliothèque de polices, de photos, d’illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, avec lesquels n’importe qui peut transformer une idée en quelque chose de beau.

Actifs téléchargeables

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.