PSA unboXed collabore avec Amperesand dans le cadre d'essais de technologie de transformateurs à semiconducteurs pour une électrification durable dans le port de Singapour

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--PSA unboXed, la branche d'innovation externe et de capital-risque d'entreprise de PSA International (PSA), et Amperesand, un fournisseur de solutions d'infrastructure de réseau, annoncent ce jour un essai collaboratif axé sur l'amélioration de la décarbonation des ports et la promotion de pratiques logistiques durables.

Ce partenariat comprend un essai pilote de la technologie de transformateurs à semiconducteurs (SST) d’Amperesand au port de Singapour, dans le cadre des futures installations de charge prévues par PSA pour sa flotte de moteurs électriques.

La technologie SST d’Amperesand fournit une infrastructure de recharge à haute puissance efficace et sûre pour le parc électrique de PSA et est nativement intelligente pour la surveillance et la gestion de l’énergie.

Les solutions SST sont dotées de dispositifs au carbure de silicium (SiC) et de modules haute fréquence exclusifs, garantissant un flux de puissance plus efficace et une déformation réduite du réseau avec un format compact. La technologie d’Amperesand est nativement bidirectionnelle et intelligente, ce qui permet un routage optimal de l’énergie et des applications avancées telles que le passage d’un véhicule à un réseau. La conception modulaire et évolutive permet à PSA de gérer ses installations de recharge de véhicules électriques avec une plus grande flexibilité, en distribuant l'énergie de manière économique dans les distributeurs haute capacité de l'installation.

Ce partenariat débutera par une preuve de valeur d'un an qui devrait débuter à la mi-2025. La preuve de valeur vise à recueillir des données sur la fonctionnalité et à valider la performance et le coût de la technologie SST d’Amperesand dans l’application de recharge de la flotte de PSA, avec le potentiel de soutenir davantage l’électrification portuaire.

« Cette initiative avec Amperesand fait écho à notre objectif plus large d’intégrer des technologies innovantes pour pérenniser nos infrastructures. En évaluant la technologie des transformateurs à semiconducteurs au sein de PSA Singapore, nous visons à obtenir des informations stratégiques susceptibles d'éclairer notre approche de l’électrification durable et de la résilience opérationnelle à l’avenir », déclare M. Nelson Quek, CEO régional pour l’Asie du Sud-Est, PSA International.

M. Alvin Foo, responsable de la technologie et des solutions de durabilité, PSA Singapore, et responsable PSA unboXed, déclare : « À la suite de notre évaluation préliminaire, PSA estime que la technologie SST d’Amperesand est prometteuse et je me réjouis des résultats positifs de l’essai de preuve de valeur, car elle a le potentiel d’intensifier nos efforts en matière d’électrification durable au port. PSA continuera d’explorer des technologies innovantes telles que la SST, alors que nous collaborons avec des partenaires partageant les mêmes valeurs pour offrir une valeur à long terme à nos clients et à nos parties prenantes. »

« PSA est reconnu de longue date dans le monde entier comme un chef de file des opérations portuaires. Grâce à l’expertise et au soutien de PSA, nous nous réjouissons à la perspective de démontrer la valeur des solutions SST d’Amperesand dans la fourniture d’interfaces de réseau intelligentes pour les applications de recharge de flotte », déclare M. Phil Inagaki, CEO par intérim, Amperesand.

À propos de PSA unboXed

La branche de capital-risque d'entreprise de PSA International, PSA unboXed s'engage à accélérer les avancées technologiques et à promouvoir des solutions révolutionnaires au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'industrie des opérations portuaires. S’appuyant sur la vaste expertise de PSA International et son vaste réseau mondial, PSA unboXed vise à stimuler la croissance transformationnelle, à optimiser l’efficacité opérationnelle et à promouvoir la durabilité dans l’ensemble de l’écosystème logistique. Avec une approche stratégique et agile, PSA unboXed bénéfice d'une perspective unique pour investir et soutenir la prochaine génération d'entreprises pionnières, façonnant ainsi l'avenir de la logistique et du transport. Rendez-vous sur unboxed.globalpsa.com et suivez-nous sur LinkedIn et Facebook (@psaunboxed).

À propos d'Amperesand

Les solutions d’infrastructure d’Amperesand, optimisées par la nouvelle technologie des transformateurs à semiconducteurs (SST), permettent une électrification efficace, intelligente et résiliente. La technologie SST de base d'Amperesand a été créée à l'Energy Research Institute de la Nanyang Technological University (NTU). Amperesand a vu le jour en 2023. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.amperesand.io. Contactez-nous à l'adresse info@amperesand.io.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.