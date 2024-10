Asana annonce le lancement du Studio IA : un outil no-code pour concevoir et déployer des agents d’IA dans les workflows essentiels

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Asana, Inc. (NYSE: ASAN) (LTSE: ASAN), plateforme leader de gestion du travail en entreprise, dévoile aujourd’hui le Studio IA Asana, un outil de création no-code offrant à toute équipe la possibilité de concevoir n’importe quel workflow, d’intégrer des agents d’IA sans code et de déployer le workflow directement là où les équipes sont déjà en train de travailler sur Asana.

Les agents IA d’Asana travaillent directement avec l’équipe, comme un vrai coéquipier, contrairement à d’autres outils d’IA qui se contentent de synthétiser des informations et de générer du contenu. Ils accomplissent les tâches répétitives, gèrent la coordination des projets et orchestrent le travail à travers les workflows essentiels, de la réception à la planification, à l’exécution et à la création de rapports. La sophistication de ces workflows alimentés par l’IA, aussi connus sous le nom de processus intelligents, repose sur le Work Graph® d’Asana, qui saisit le contexte critique et les relations antérieures de tous les travaux au sein d’une organisation, c’est-à-dire qui réalise quelle tâche, à quel moment, de quelle manière et pourquoi.

Dustin Moskovitz, cofondateur et PDG d’Asana, commente la sortie de cette nouvelle fonction : « Nous sommes ravis de lancer un outil de création no-code qui permet aux clients de concevoir des workflows, simplement en donnant des instructions à l’IA dans un langage clair et simple. Un tel degré de facilité et d’accessibilité pour les agents de construction est une avancée considérable pour toute entreprise souhaitant améliorer la qualité de son travail tout en permettant à ses équipes de progresser dans leur travail plus rapidement. »

Les entreprises ont beau disposer de nombreuses technologies, elles peinent toujours à gérer efficacement leurs projets et à mettre en place une collaboration interfonctionnelle. Le rapport d’Asana sur l’état de l’innovation au travail 2024 révèle, qu’à l’heure actuelle, les employés consacrent 53 % de leur temps à des tâches répétitives, et seulement 21 % des personnes interrogées pensent que les équipes de leur entreprise collaborent de manière efficace.

Dustin Moskovitz poursuit : « Les entreprises sont submergées par les outils et ont besoin de clarté sur la façon dont leur travail correspond aux objectifs commerciaux. Elles veulent permettre à leurs employés de récupérer du temps pour se concentrer sur les tâches les plus importantes, et c’est précisément là qu’Asana entre en jeu. Nous coordonnons le travail entre les équipes, rationalisons les processus et assurons la transparence à grande échelle. Désormais, avec Studio IA, nous franchissons une nouvelle étape en associant harmonieusement la créativité humaine et l’efficacité de l’IA. Les clients peuvent déployer des workflows au sein desquels l’IA ne se contente pas de les assister, mais travaille en véritable coéquipier, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur ce qui compte vraiment : stimuler l’innovation et atteindre leurs objectifs les plus ambitieux. »

Sur le programme bêta d’Asana, des équipes du marketing, des opérations, de l’IT, des RH et de la recherche et du développement utilisent Studio IA pour créer des processus intelligents qui englobent de nombreux cas d’utilisation. Par exemple :

Les responsables marketing accélèrent la production éditoriale, la planification des campagnes, la production créative et les lancements de produits, recourant à l’IA pour les conseiller et intervenir à chaque étape du travail : Réception : hiérarchisez les demandes de projets ; réécrivez et structurez les demandes de travail de manière à ce que les informations soient pertinentes pour le domaine d’intervention de l’équipe Planification : effectuez des recherches pour documenter le travail du projet ; rédigez des briefs pour que les équipes interfonctionnelles soient en phase avec les livrables et les chronologies Exécution : rédigez des textes tels que des articles de blog ou des e-mails ; simplifiez les révisions et les approbations ; traduisez du contenu ; veillez à ce que les éléments du projet respectent les lignes directrices de la marque Reporting : classez et étiquetez le travail de manière à ce que les rapports soient toujours à jour et contiennent des informations cohérentes et précises permettant de prendre des décisions en temps réel

accélèrent la production éditoriale, la planification des campagnes, la production créative et les lancements de produits, recourant à l’IA pour les conseiller et intervenir à chaque étape du travail : Les équipes opérationnelles et IT optimisent la façon dont elles préparent et articulent la planification stratégique et la gestion des ressources, en utilisant l’IA pour les conseiller et intervenir à chaque étape du travail : Réception : étudiez et recueillez des informations sur l’étendue de la tâche à accomplir afin de la mettre en relation avec les exigences informatiques ; hiérarchisez les projets en fonction des objectifs stratégiques Planification : évaluez le temps et les ressources nécessaires à l’achèvement du projet sur la base des travaux antérieurs et prévus Exécution : suggérez un séquençage du projet afin de garantir l’achèvement du travail dans les délais impartis et attribuez le travail aux employés les plus compétents Rapports : résumez les principaux enseignements et suggérez des domaines de réflexion

optimisent la façon dont elles préparent et articulent la planification stratégique et la gestion des ressources, en utilisant l’IA pour les conseiller et intervenir à chaque étape du travail :

L’accès anticipé sera disponible à partir du 22 octobre pour les formules Enterprise et Enterprise+, et les formules annuelles Advanced seront bientôt disponibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur asana.com/product/ai.

Morningstar accélère la réception du travail et la planification des projets grâce à Studio IA

Morningstar est une entreprise mondiale du secteur financier, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars et emploie 11 000 personnes dans 29 pays. Cette année, l’entreprise a uniformisé ses processus de gestion de projet et de réception des tâches dans Asana afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les risques liés à la planification au sein de l’entreprise.

Désormais, pour stimuler encore davantage la productivité, l’entreprise utilise Studio IA pour créer des processus intelligents. De manière plus précise, l’équipe IT a mis en place un processus intelligent pour évaluer automatiquement les demandes de nouveaux projets. À chaque nouvelle demande, l’IA l’évalue en fonction de critères prédéfinis, génère des questions de découverte et formule une préconisation sur le niveau de priorité du projet et les ressources nécessaires. Ainsi, l’équipe a gagné beaucoup de temps et a pu prendre de meilleures décisions lors du processus de planification du projet.

Belinda Hardman, directrice de la gestion de programme, explique : « Auparavant, il nous fallait deux semaines pour étudier une demande et rassembler les informations nécessaires pour y donner suite. Désormais, nous n’avons plus à faire des va-et-vient manuels, car IA Asana identifie et capture les informations dont nous avons besoin dès le départ. »

Plus en savoir plus sur le partenariat de Morningstar avec Asana, consultez le lien suivant : https://asana.com/case-study/morningstar

Accompagner les clients dans leur parcours IA :

Certifications, services professionnels et réseau mondial de partenaires

Aujourd’hui, Asana annonce également le lancement d’un programme complet de certification en gestion collaborative du travail englobant un badge de compétences « IA au service du travail » pour aider les clients à élaborer des stratégies d’IA qui transforment leur entreprise. Les clients peuvent également consulter des experts et des connaissances de pointe via le réseau mondial de partenaires et les services professionnels d’Asana.

Découvrez-en plus sur le Studio IA et les processus intelligents d’Asana lors du Work Innovation Summit à New York ou visitez le site asana.com/ai

À propos d’Asana

Asana, une plateforme leader de gestion du travail alimentée par l’IA, relie le travail aux objectifs. Plus de 150 000 clients comme Amazon, Accenture et Suzuki utilisent Asana pour gérer et automatiser l’ensemble de leurs activités : définition d’objectifs, suivi, planification des capacités, lancements de produits, etc. Pour en savoir plus, consultez asana.com.