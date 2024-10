LTIMindtree lance la solution « AI-Smart Underwriter » optimisée par ServiceNow

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé le lancement de la solution « AI-Smart Underwriter » développée en collaboration avec ServiceNow. Cette solution permet aux assureurs de prendre des décisions mieux informées, pilotées par les données et l'IA, tout en renforçant l'efficacité grâce à une automatisation intelligente. En déployant cette initiative, LTIMindtree va créer de meilleures expériences et apporter une valeur ajoutée aux assureurs.

Partenaire stratégique de la plateforme, la solution certifiée AI-Smart Underwriting simplifie la souscription d'assurance grâce à une visibilité unique, transparente et intégrée du risque et à une automatisation des processus. La solution AI-Smart Underwriting de LTIMindtree, qui s'appuie sur la plateforme ServiceNow, permet aux équipes de souscription de réduire les tâches manuelles et de se concentrer sur la prise de décisions stratégiques, telles que la sélection des risques, l'éligibilité et la tarification, et ce, depuis la réception des demandes jusqu'à la signature et au renouvellement des polices .

Nachiket Deshpande, Directeur des Opérations et Directeur général de LTIMindtree, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à ServiceNow pour aider les assureurs à atteindre cette croissance rentable si difficile à atteindre, en leur offrant un guichet unique sur le risque, une automatisation intelligente et des informations autonomes pilotées par les données. Nos investissements dans la solution AI-Smart s'inscrivent dans notre stratégie, qui vise à permettre à chacun de bénéficier de l'IA, en intégrant cette dernière à tous les domaines et en proposant une plateforme complète avec des fonctionnalités de type Everything in AI ».

« ServiceNow se consacre à la transformation et à la simplification de l'expérience complexe des assureurs, grâce à la puissance de la technologie et des capacités de l'IA », a expliqué Erica Volini, Vice-présidente senior en charge des partenariats mondiaux chez ServiceNow. « En alliant l'expertise en conseil numérique de LTIMindtree et notre plateforme d'IA unifiée, nous mettons à la disposition des employés et des clients une solution de souscription plus agile, plus adaptative et plus intelligente, capable de redéfinir les normes du secteur », a-t-elle ajouté.

La plateforme AI-Smart Underwriting fait office de hub central dans lequel les assureurs peuvent accéder à toutes les informations pertinentes et les gérer, aidés en cela par des outils et des ressources qui leur permettent d'évaluer les risques et de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Elle va révolutionner la souscription d'assurance traditionnelle grâce à l'automatisation de leurs tâches, à l'aide d'analyses de données poussées, à l'IA et aux outils numériques, pour offrir des services rapides, précis et évolutifs. La solution AI-Smart Underwriting va permettre une collaboration efficace entre les agents et fournir aux assureurs des informations indispensables à une prise de décision accélérée. Cette solution sera disponible dans le ServiceNow Store ici.

Le vaste écosystème de partenaires et le programme de partenariat de ServiceNow sont des éléments essentiels qui permettent de soutenir l'opportunité de marché de 275 milliards de dollars US prévue jusqu'en 2026 pour la plate-forme Now. Le programme de partenariat de ServiceNow identifie et récompense les partenaires pour leur expertise et leur expérience variée qui leur permet de générer des opportunités, de conquérir de nouveaux marchés et d'aider les clients à transformer leur activité à l'échelle de l'entreprise. Reportez-vous à la page de la solution ServiceNow ICI pour accéder aux dernières descriptions publiques des solutions ServiceNow.

