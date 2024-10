TraWell Co. firma il contratto con Madrid-Barajas, che diventa il più grande aeroporto del network.

MILANO--(BUSINESS WIRE)--TraWell Co S.p.A (Borsa Milano TWL, New York TRWAF ), leader nei servizi di protezione e assistenza bagagli, è lieta di annunciare l’aggiudicazione del contratto per l’aeroporto l’Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas per cinque anni.

A partire da gennaio 2025, TraWell Co. inizierà ad operare sette punti vendita nei tre terminal internazionali dell’Aeroporto di Madrid, fornendo ai viaggiatori una gamma completa di soluzioni per la protezione dei bagagli, la vendita di valigie ed accessori, ai quali si aggiungeranno dal 2027 tre aree per deposito bagagli e altri servizi ad alto valore aggiunto.

L’aeroporto di Madrid-Barajas è quindicesimo aeroporto al mondo, quinto in Europa, con oltre 60 milioni di passeggeri nel 2023, in aumento del 18,9% sul 2022. L’aeroporto si collocherà al primo posto nella classifica dei maggiori aeroporti servizi dal Gruppo TraWell Co., seguito da Miami con 52 milioni e Roma Fiumicino con 40 milioni di passeggeri nel 2023.

“Siamo entusiasti di comunicare in occasione della conferenza dedicata agli investitori istituzionali NextGem, presso il Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, di espandere la nostra presenza in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa,” ha dichiarato Rudolph Gentile, CEO di TraWell Co. “Questo contratto rappresenta una tappa significativa nella nostra strategia di crescita in Europa, che ci vede in nove dei 30 maggiori aeroporti, e sottolinea il nostro impegno nell’aumentare le linee di business oltre la protezione bagagli, espandendo la nostra presenza nei servizi di deposito bagagli.”

Informazioni su Trawell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 129 negozi in 45 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.