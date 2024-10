Ryan Samples est nommé client de lancement du nouvel avion d’affaires Cessna Citation CJ4 Gen3

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation a annoncé aujourd’hui que Ryan Samples, un client du Cessna Citation, est le client de lancement de son nouvel avion d’affaires, le Cessna Citation CJ4 Gen3 que la société a présenté aujourd’hui à l'occasion de la convention et du salon de l'aviation d’affaires de la National Business Aviation Association (NBAA-BACE) à Las Vegas. R. Samples a passé un accord avec la société pour l’achat du premier CJ4 Gen3 qui devrait entrer en service en 2026.

Le Cessna Citation CJ4 Gen3 est conçu et construit par Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. (NYSE:TXT).

« En tant que pilote et propriétaire d’entreprise, je suis ravi d’être le client de lancement du CJ4 Gen3 », a déclaré Ryan Samples. « Notre satisfaction de longue date vis à vis des avions Citation n’a fait qu’augmenter avec chaque nouveau modèle. Le CJ4 Gen3 est le symbole de l'importance que Textron Aviation attache à l’excellence et je suis impatient de pouvoir améliorer nos capacités de déplacement grâce à ce remarquable appareil. »

Textron Aviation a lancé aujourd’hui le Cessna Citation CJ4 Gen3 ainsi que les nouveaux Citation CJ3 Gen3 et Citation M2 Gen3, renforçant la position de la légendaire gamme Citation en tant que gamme la plus populaire d’avion d’affaires au monde. Ces trois appareils Citation Gen3 seront tous équipés des automanettes et du système d’atterrissage d’urgence Autoland de Garmin. Le nouveau Citation CJ4 Gen3 devrait être homologué type 525, améliorer l’expérience du pilote et être un précurseur du secteur avec, pour la première fois, l’inclusion de G3000 PRIM, l’avionique de prochaine génération de Garmin.

« Ryan Samples est un client idéal pour le CJ4 Gen3 », a déclaré Lannie O’Bannion, premier vice-président, ventes mondiales et opérations de vol. « Un amoureux de longue date du Citation, il apprécie son maniement réactif, son avionique avancée et la qualité de cet appareil. Je suis impatient de lui livrer cet avion remarquable pour qu’il puisse profiter de ses avancées dans le cockpit. »

Le Citation CJ4 Gen3 met la barre encore plus haut dans le créneau des avions d’affaires avec le plus grand nombre de fonctionnalités standard dans sa catégorie. Les coûts d’exploitation du Citation CJ4 Gen3 sont inférieurs de 10 % à ceux de ses plus proches concurrents et grâce à son autonomie et sa charge utile parmi les meilleures de sa catégorie, l’appareil est d’une efficacité incontestable.

À propos du Cessna Citation CJ4 Gen3

Le Cessna Citation CJ4 Gen3 est le plus grand avion Citation dans le segment des jets légers. Cet avion certifié monopilote combine une vitesse, un rayon d'action et une économie d'exploitation supérieurs à ceux des avions plus grands, ce qui en fait la plateforme idéale pour les propriétaires/utilisateurs ou les missions d'entreprise. Le CJ4 est apprécié par les clients du monde entier pour son luxe et sa productivité, ainsi que pour son large éventail de missions, notamment l'ambulance aérienne, la patrouille maritime, la recherche et le sauvetage et les relevés aériens.

Le Citation CJ4 Gen3 devrait avoir une autonomie maximale de 2 165 nm et une charge utile maximale de 2 200 livres. Pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes et doté d'une capacité de chargement de 1 040 livres, l'avion garantit des performances et une polyvalence optimales.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d’inspiration de l’expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d’affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d’œuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l’échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.textron.com.

