Energy Vault et Enervest annoncent un accord pour un projet de stockage d'énergie de 1 GWh pour le système de stockage d'énergie par batterie de Stoney Creek en Nouvelle-Galles du Sud, Australie

Energy Vault and Enervest Announce Agreement for 1.0 GWh Energy Storage Project for the Stoney Creek Battery Energy Storage System in New South Wales, Australia (Graphic: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Californie et MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « société »), un leader des solutions de stockage d'énergie durable à l'échelle du réseau, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec Enervest Group (« Enervest ») pour le déploiement d'un système de stockage d'énergie par batteries (BESS) de 1 000 MWh sur le site de Stoney Creek en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Dans le cadre de cet accord, les entreprises finalisent actuellement le développement et les approbations d'application pour le réseau afin de mener le projet à la décision finale d'investissement (FID).

Le BESS de Stoney Creek marque une étape importante dans la stratégie d'Enervest visant à améliorer la fiabilité du réseau et à soutenir la capacité croissante de production d'énergie renouvelable de l'État. Le système de Stoney Creek offrira un stockage d'énergie flexible à l'échelle du réseau, améliorant l'efficacité de la production d'énergie renouvelable tout en renforçant la stabilité du réseau électrique et en réduisant son intensité carbone en Nouvelle-Galles du Sud.

Energy Vault sera responsable de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de la mise en service en tant que partenaire clé, ainsi que de l'intégration du système pour le projet. L'entreprise fournira également des services à long terme, un soutien logiciel et une maintenance pendant toute la durée de vie du projet. Le système BESS sera construit avec la plateforme d'intégration propriétaire X-Vault d'Energy Vault, utilisant le produit B-VAULT™ certifié UL9540 et AS3000, et le système de gestion de l'énergie Vault-OS pour contrôler, gérer et optimiser les opérations du BESS. L'architecture innovante du système d'Energy Vault permet au client de choisir entre les fournisseurs de batteries et d'onduleurs, tandis que les configurations uniques à couplage AC et DC offrent la flexibilité nécessaire à tout projet.

« L’excellente solution matérielle et logicielle intégrée d'Energy Vault, associée à son expertise en conception technologique et de systèmes, fait d'Energy Vault un partenaire idéal pour le BESS de Stoney Creek », a déclaré Ross Warby, PDG d'Enervest. « Nous valorisons les partenariats solides comme celui que nous avons avec Energy Vault et considérons ces collaborations comme des piliers essentiels pour le développement rapide et de qualité des projets. Nous nous réjouissons de consolider davantage les partenariats avec d'autres parties prenantes clés, dont la communauté locale et autochtone de Narrabri, et de mener à bien le projet. »

« Nous continuons à élargir et à concrétiser notre portefeuille évolutif de projets de stockage d'énergie multi-GWh en Australie et nous nous réjouissons de consolider notre partenariat avec Ross et son équipe chez Enervest », a déclaré Robert Piconi, président du conseil d'administration et PDG d'Energy Vault. « Avec Enervest, nous partageons un objectif de projets à grande échelle financièrement attractifs pour améliorer la résilience du réseau, et le projet Stoney Creek est un autre exemple de la mise en œuvre des plans de croissance que nous avons définis pour 2025 et plus tard. »

L'annonce d'aujourd'hui démontre l'expansion continue de l'empreinte croissante d'Energy Vault sur le marché australien, à la suite de projets récemment annoncés, déjà en cours d'exécution en Nouvelle-Galles du Sud, pour 400 MWh, qui seront terminés en 2025. Cela met en lumière le portefeuille B-VAULT d'Energy Vault, qui comprend plus de 2 GWh de projets déployés ou actuellement en cours.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la société incluent des technologies propriétaires de stockage par gravité, de stockage par batterie et de stockage d’énergie par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de la technologie matérielle de la société. Unique dans ce secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme pour aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Utilisant des matériaux écologiques avec la capacité d’intégrer des déchets pour une réutilisation bénéfique, la technologie de stockage d’énergie par gravité G-Vault™ d’Energy Vault facilite le passage à une économie circulaire tout en accélérant la transition vers une énergie propre à l’échelle mondiale pour ses clients. Rendez-vous sur www.energyvault.com pour plus d’informations.

À propos d’Enervest Group

Enervest est un promoteur énergétique détenu et géré par des Australiens. La société a des capacités de montage, de développement, de conception, de construction et d'exploitation d'actifs de production et de stockage d'énergie utilitaire et diversifiée.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie et une expérience éprouvée dans la réalisation de projets complexes, Enervest se veut le chef de file de la transition énergétique de l'Australie. Notre objectif est de saisir l'opportunité de créer un meilleur réseau énergétique en obtenant des résultats positifs et pertinents en matière d'énergie et d'investissement.

Nous nous engageons à développer des projets qui apportent de la valeur aux communautés, profitent aux infrastructures locales et impliquent les parties prenantes, les autorités locales et les premières nations, afin de collaborer dans le cadre d'un modèle de valeur partagée bénéficiant à la fois aux infrastructures locales et à la communauté.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la société concernant, entre autres, ses activités et ses performances financières. Les déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats futurs possibles ou présumés des opérations, notamment des descriptions de notre plan d'affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels que : « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « projeter », « prévoir », « estimer », « viser », « projections », « devrait », « pourrait », « expression du conditionnel », « peut », « pourrait », « expression du futur » et d'autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, que nous avons établis à la lumière de notre expérience dans notre industrie, ainsi que sur notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d'autres facteurs que nous considérons appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos croyances, hypothèses et attentes de performances futures, en tenant compte des informations actuellement disponibles pour nous. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes majeurs susceptibles d'entraîner des écarts importants entre nos résultats effectifs, notre niveau d'activité, nos performances ou réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris les changements dans notre stratégie, nos plans d'expansion, les opportunités pour nos clients, nos opérations futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, les coûts projetés, les perspectives et plans ; l'incertitude concernant nos récompenses, commandes et arriérés se traduisant par des revenus futurs ; l'absence de garantie que des lettres d'intention non contraignantes et d'autres indications d'intérêt aboutiront à des commandes fermes ou à des ventes ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou connaissent d'autres défaillances ; la mise en œuvre, l'acceptation par le marché et le succès de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et maintenir notre marque et notre réputation ; les développements et projections relatifs à notre activité, nos concurrents et notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer les composants ou matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d'énergie au bon moment ; l'impact des épidémies sur notre activité et les mesures que nous pourrions prendre en réponse à celles-ci ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et maintenir une protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits des autres ; nos attentes concernant la durée pendant laquelle nous serons une société en croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins en capitaux futurs et les sources et utilisations de nos liquidités ; la nature internationale de nos opérations et l'impact des guerres ou autres hostilités sur notre activité et les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir un financement pour nos opérations et notre future croissance ; notre activité, nos plans d'expansion et nos opportunités, ainsi que d'autres facteurs importants discutés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 12 mars 2024, ces facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans d'autres dépôts auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. De nouveaux risques apparaissent de temps à autre, et il est impossible pour notre direction de prévoir tous les risques, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur notre activité ou dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner une divergence significative entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à sa date de publication et est expressément qualifiée dans son intégralité par les mises en garde contenues au sein du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autre, sauf si la loi applicable l'exige. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.