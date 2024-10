LTIMindtree lança a solução “AI-Smart Underwriter” com tecnologia da ServiceNow

BOMBAIM, Índia--(BUSINESS WIRE)--A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou o lançamento da solução "AI-Smart Underwriter" desenvolvida em colaboração com a ServiceNow para capacitar os corretores de seguros a tomar decisões mais informadas, baseadas em dados e IA, ao mesmo tempo em que impulsionam a eficiência por meio da automação inteligente. Por meio desse esforço, a LTIMindtree criará melhores experiências e impulsionará o valor para as seguradoras.

Como parceiro de criação de plataforma estratégica, a solução certificada AI-Smart Underwriting simplifica a subscrição de seguros com uma visão única, contínua e integrada do risco e da automação de processos. Desde o recebimento de envios até a vinculação e renovação de apólices, a solução AI-Smart Underwriting da LTIMindtree e alimentada pela plataforma ServiceNow permitirá que as equipes de subscrição economizem esforços em tarefas manuais e se concentrem na tomada de decisões fundamentais de negócios, como seleção de riscos, elegibilidade e precificação.

Nachiket Deshpande, diretor de operações e diretor em tempo integral da LTIMindtree, disse, “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a ServiceNow para ajudar as seguradoras a atingir o crescimento lucrativo almejado, fornecendo uma janela única para o risco, automação inteligente e insights autônomos baseados em dados. Nossos investimentos na solução AI-Smart são consistentes com nossa estratégia de capacitar ‘Todos com IA’ ao incorporar ‘IA em Tudo’ e fornecer uma plataforma abrangente com recursos de ‘Tudo em IA’.”

“A ServiceNow está comprometida em transformar e simplificar a experiência complexa do corretor de seguros por meio do poder da tecnologia e dos recursos de IA”, disse Erica Volini, vice-presidente de parcerias globais da ServiceNow. “Ao combinar a experiência em consultoria digital da LTIMindtree com nossa plataforma unificada de IA, estamos oferecendo uma solução de subscrição mais ágil, adaptável e inteligente para funcionários e clientes que redefinirá os padrões do setor”, acrescentou.

A plataforma AI-Smart Underwriting funciona como um hub central onde os corretores de seguro podem acessar e gerenciar todas as informações relevantes, auxiliados por ferramentas e recursos para avaliar riscos e tomar decisões informadas. Isso revolucionará a subscrição tradicional de seguros, automatizando seu trabalho com análise avançada de dados, IA e ferramentas digitais para fornecer serviços rápidos, precisos e dimensionáveis. O AI-Smart Underwriting permitirá a colaboração eficiente dos agentes e capacitará os corretores de seguros com insights críticos para tomar decisões mais rápidas. Essa solução estará disponível na ServiceNow Store aqui.

O amplo ecossistema de parceiros e o programa de parceiros da ServiceNow são essenciais para dar suporte à oportunidade de mercado prevista de US$ 275 bilhões até 2026 para a Now Platform. O Programa de parceiros da ServiceNow reconhece e recompensa os parceiros por sua experiência e conhecimento variados para impulsionar oportunidades, abrir novos mercados e ajudar os clientes a transformar seus negócios em toda a empresa. Consulte a página de solução apropriada da ServiceNow aqui para acessar as últimas descrições públicas das soluções da ServiceNow.

