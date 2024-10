JAB neemt het aandeel van Mondelez over in JDE Peet’s en geeft aandelen uit aan externe investeerders om de free float aanzienlijk te vermeerderen

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--JAB maakte vandaag bekend dat het akkoord is gegaan om de 86 miljoen aandelen van Mondelez (Nasdaq: MDLZ) in JDE Peet’s (EURONEXT: JDEP) over te nemen voor €25,10 per aandeel. Verder heeft JAB aandelen van JDE Peet’s uitgegeven aan meer dan 70 beperkte partners van JAB Consumer Partners (JCP), waarmee de free float van JDE Peet’s aanzienlijk toeneemt. Dit is de laatste verdeling van aandelen van JDE Peet’s aan JCP-investeerders.

Alles samen gaf JAB 43 miljoen aandelen uit, goed voor 9% van het totale uitgegeven en openstaande aandelenkapitaal van JDE Peet’s, waarmee de free float toeneemt tot 32%. Dankzij voornoemde transacties zal het aandeel van JAB in JDE Peet’s tot 68% gestegen zijn.

“ Deze transacties vertegenwoordigen een belangrijke mijlpaal voor JDE Peet’s, die voortaan een ruimer gehouden 'blue chip'-bedrijf is geworden,” aldus Joachim Creus, algemeen directeur, vicevoorzitter en CEO van JAB. “ JAB heeft een sterk vertrouwen in de veerkracht van de wereldwijde koffiesector en de prognoses voor het creëren van waarde op langetermijn van JDE Peet’s. We zetten ons volledig in om een ankeraandeelhouder van 's werelds toonaangevende pure-play koffie- en theebedrijf te blijven.”

Over JAB

JAB is een investeringsmaatschappij die investeert in verzekeringen en op consumenten gerichte sectoren met aantrekkelijke dynamiek op lange termijn, inclusief sterke groeivooruitzichten, aantrekkelijke marges en cashflow, en bewezen veerkracht. JAB is de ankeraandeelhouder van Keurig Dr Pepper Inc., een leider in de Noord-Amerikaanse drankensector, en Krispy Kreme, Inc., een internationale leider in vers geleverde donuts. JAB is ook meerderheidsaandeelhouder van Coty Inc., een internationale leider in schoonheidsproducten, en JDE Peet’s, ’s werelds toonaangevende pure-play koffie- en theebedrijf. Samen met JAB Consumer Partners is JAB meerderheidsaandeelhouder van National Veterinary Associates, een van de grootste platformen voor dierenzorgservices ter wereld; Independence Pet Holdings, een vooraanstaande leverancier van verzekeringen voor huisdieren in Noord-Amerika; Pinnacle Pet Group, een toonaangevende leverancier van verzekeringen voor huisdieren in Europa; Panera Brands Inc., een van de grootste fast casual restaurant-bedrijven in de Verenigde Staten, met onder andere Panera Bread, Caribou Coffee en Einstein Bros. Bagels; Pret A Manger, een internationale leider in de kant-en-klare verse voedingsmarkt; en Espresso House, de grootste merkkoffieshopketen in Scandinavië.

