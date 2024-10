Starr Insurance riceve la licenza di gestione di una filiale a Seoul

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Starr Insurance ha annunciato che il Comitato per i servizi finanziari della Corea del Sud ha concesso a Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd., filiale coreana, una licenza per operare a Seoul e iniziare a offrire polizze di assicurazione sulla vita/proprietà in Corea.

Paul Choi è stato nominato Ceo della filiale coreana Starr a maggio 2024. Vanta più di 30 anni di esperienza nel settore assicurativo presso broker e società di assicurazione e ha conseguito il Master of Science in Assicurazione e gestione del rischio alla Georgia State University.

Commenta Phil Finley, presidente Starr regione Asia-Pacifico: “La Corea è uno dei più grandi mercati per i prodotti assicurativi commerciali in Asia e Starr vanta una lunga storia di attività nella regione. Prevediamo che la Corea diventerà per Starr un solida fonte di crescita di premi che permetterà di realizzare profitti nei prossimi anni”.

Informazioni su Starr Insurance

Starr Insurance (o Starr) è la denominazione commerciale delle aziende e relative affiliate nei settori dell’assistenza ai viaggi e delle assicurazioni di Starr International Company, Inc. e del business per gli investimenti di C.V. Starr & Co., Inc. e relative affiliate. Starr è una delle principali realtà nel settore delle assicurazioni e degli investimenti ed è presente in sei continenti; tramite le sue compagnie attive nel settore assicurativo, offre prodotti assicurativi per la vita, la proprietà, gli incidenti e la salute, oltre a una serie di coperture assicurative speciali nei segmenti aviazione, marittimo, energia e per le eccedenze. Le compagnie assicurative controllate da Starr hanno sede negli USA, nelle Bermuda, in Cina, a Hong Kong, a Malta, a Singapore, in Svizzera e nel Regno Unito e vantano tutte un rating A.M. Best pari ad “A” (eccellente). Il consorzio Lloyd di Starr ha un rating Standard & Poor “A+” (forte).

